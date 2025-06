Szaddám Husszein titkos diplomáciai játéka – így rohanták le Kuvaitot

Alighogy véget ért az Irak és Irán közötti háború 1988-ban, Bagdadban már új háborús terveket szőttek. Szaddám Huszein iraki elnök egyre jobban neheztelt a szomszédos Kuvaitra: az arab monarchia olajtúltermelése lenyomta az árakat, súlyos veszteségeket okozva az iraki gazdaságnak; emellett Szaddám azzal vádolta Kuvaitot, hogy átfúr az Irakhoz tartozó Rumajla olajmezőre, ahonnan 2,4 milliárd dollár értékű olajat termelt ki. Mindezzel gyakorlatilag ellehetetlenítette a szintén olajból élő, Iránnal vívott háborúban gazdaságilag kivéreztetett Irak helyreállítását. A helyzetet tovább fokozták a területi viták is: Bagdad történelmi tartományaként tekintett Kuvaitra, és Szaddám követelte, hogy a monarchia adja át Iraknak a Perzsa-öbölben fekvő Bubiyan- és Varbah-szigetek fölötti ellenőrzést.

Irak megindul Kuvait ellen

A felek eleinte diplomáciai úton próbálták rendezni a konfliktust. Az utolsó közvetítői kísérletre bő egy héttel a támadás megindítása előtt, 1990. július 24-én került sor. Hoszni Mubárak, Egyiptom 1981 és 2011 között regnáló elnöke Irakba és Kuvaitba is elutazott, hogy közvetítsen a felek között. Az államfő négypontos békejavaslatot terjesztett elő, amelyben az szerepelt, hogy Kuvait nem viszi az ENSZ elé az ügyet, hanem az Arab Liga közvetítésével próbálják megoldani azt; a felek nem fenyegetik egymást katonai erőszakkal; az iraki–kuvaiti határvita rendezésére irányuló lépéseket elhalasztják a feszültség enyhítése érdekében, valamint négyoldalú csúcstalálkozót sürgetett Irak, Kuvait, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek részvételével.

A deeszkalációs kísérletek azonban kudarcot vallottak. Bagdad nagy erőkkel készült a miniállam megtámadására, ám a kuvaiti vezetés egészen az iraki csapatok érkezéséig nem számított teljes körű invázióra – sokkal inkább határ menti konfliktusra vagy gazdasági nyomásgyakorlásra készültek. Hasonló álláspontot képviselt még az Egyesült Államok is. Azonban 1990. augusztus 2-án hajnali 2 óra környékén a mintegy százezer fős iraki kontingens megindult Kuvait ellen, és a csapatok rövid időn belül elérték Kuvaitvárost. Bagdadban hatalmas üdvrivalgás tört ki, az utakon autók dudaszója hallatszott és a sofőrök villogtatták lámpáikat. Kuvait emírje, Dzsaber al-Ahmad al-Szabah pedig Szaúd-Arábiába menekült.

Szaddám Husszein titkos szövetsége és „macskamancsa”

Bagdad részéről azonban nem csak katonai előkészületek előzték meg Kuvait megszállását. Már javában dúlt a háború – időközben az Egyesült Államok is megkezdte csapatainak a régióba vezénylését, hogy Kuvait védelmében beavatkozzon a konfliktusba –, amikor 1990 októberében Douglas Hurd akkori brit külügyminiszter a térségbe utazott, hogy megvizsgálja a válság kezelésének lehetőségeit. Egyiptomban személyesen találkozott Hoszni Mubárak elnökkel, aki október 12-én lerántotta a leplet Szaddám titkos tervéről. A brit nemzeti levéltár egy irata részletesen számol be az egyiptomi–brit egyeztetésről.

A dokumentum szerint Mubárak arról tájékoztatta az Egyesült Királyságot, hogy Szaddám már 1988-ban egy háromoldalú biztonsági szövetséget akart létrehozni Irak, Egyiptom és Jordánia között. A kezdeményezés látszólag védelmi együttműködést foglalt volna magába, de Mubárak szerint Bagdad így próbálta volna meg elkerülni a regionális hatalmi elszigetelődést, valamint kiterjeszteni befolyását a térségben. További célkitűzés volt Egyiptom támogatásának megszerzése, felkészülve ezzel a Kuvait elleni invázióra. Szaddám Husszeinnek ehhez segítsége is akadt Huszejn bin Talal jordán király személyében, akit Mubárak az iraki elnök „macskamancsának” nevezett – ugyanis a jordán uralkodó segítségét kérte abban, hogy Egyiptomot a nyugati befolyástól eltávolítva a saját oldalára állítsa.

Huszejn király igyekezett eleget tenni Szaddám tervének, és arról biztosította Mubárakot, hogy az Öböl-menti országok, beleértve Szaúd-Arábiát is, jóváhagyták a háromoldalú védelmi együttműködést. Amikor azonban az egyiptomi elnök Fahd szaúdi királynál érdeklődött, ő tagadta, hogy sor került volna ilyen beszélgetésre.

Nagyon fel volt háborodva Huszejn megtévesztése miatt

– idézte Mubárak szavait a levéltári irat. Egyiptom mindvégig vonakodott belépni a szövetségbe, noha később Szaddám és Huszejn még az Arab Együttműködési Tanácson (ACC) keresztül is megpróbálta Kairót behálózni. Mubárak részben azért utasította el az együttműködést, mert tartott Irak nyílt hatalmi ambícióitól. Figyelmeztetett arra is, hogy a szövetség „aggasztaná Szíriát”, amely Irakhoz hasonlóan szintén a pánarab ideológia élharcosának tekintette magát.

Elkerülhető lett volna Kuvait megszállása?

Az egyiptomi–brit találkozó alkalmával szóba került a kuvaiti megszállás katonai megszervezése is. Mubárak elmondta, hogy amikor 1990. július 24-én Bagdadba utazott, Szaddám arról tájékoztatta, hogy a katonai mozgolódások csupán Kuvait megfélemlítését célozzák, és hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni, amennyiben Kuvait engedményeket tesz. Ezt az üzenetet a kuvaiti emírnek is közvetítette. „Nagy, kövér hazugság” – fogalmazott Mubárak a brit külügyminiszternek Szaddám kijelentéseiről.

Valóban lett volna lehetőség a megszállás elkerülésére, ha Kuvait engedményeket tesz?

Mubárak Bagdad után Kuvaitvárosba utazott, ahol konkrét tanácsokkal látta el az emírt azzal kapcsolatban, hogyan lehetne enyhíteni a feszültségen. Irak követelései között szerepelt egy 10–15 milliárd dolláros gazdasági támogatás is: Bagdad azt állította, hogy az Irán és Irak közötti háborúban Irak az egész arab világot megvédte, és ezért háborús jóvátételt kell fizetnie Kuvaitnak. Az olajvitával kapcsolatban pedig azt kérte, hogy a monarchia állítsa le a túltermelést és a fúrásokat a Rumajla olajmezőn, valamint kompenzálja Irakot a „túltermeléssel okozott veszteségekért”. A feltételek között egy politikai követelés is megbújik, mégpedig, hogy Kuvait politikailag rendelje alá magát Irak regionális vezető szerepének. Ezzel kapcsolatban nyílt követelés nem hangzott el, viszont több diplomáciai lépés – például a háromoldalú szövetség erőltetése vagy a gazdasági alárendelés próbálkozása – erre a törekvésre utal. Kuvait azonban egyik feltételt sem volt hajlandó teljesíteni, Mubárakot figyelmeztették is arra, hogy ha most fizetnek Szaddámnak, „soha nem áll le”.

Szaddám terve a háromoldalú védelmi szövetség létrehozására végül sosem valósult meg, és bár Jordániát sikerült geopolitikai csatornaként használnia, Egyiptom meggyőzése már kevésbé volt sikeres. Mindezek ellenére az iraki csapatok lerohanták Kuvaitot, amit az arab világ széles körben elítélt.

Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója.

(Borítókép: Szaddám Husszein Jordániában 1987. november 11-én. Fotó: Chip HIRES / Gamma-Rapho / Getty Images)