Soros György fia összeházasodott Hillary Clinton volt vezető tanácsadójával

Alex Soros házasságot kötött Huma Abedinnel, Hillary Clinton volt vezető tanácsadójával. A szombati esküvőn megjelent az amerikai Demokrata Párt számos vezető politikusa.

A The New York Times beszámolója szerint az esküvőt a New York állambeli Long Islanden található Water Millben tartották meg. A vendégek között volt Kamala Harris mellett Bill Clinton volt elnök, felesége, Hillary Clinton volt külügyminiszter, de Chuck Schumer, a demokraták vezető szenátora és Nancy Pelosi, a képviselőház korábbi elnöke, sőt a The New York Times tudósítása szerint Edi Rama albán miniszterelnök is, aki köszöntőt mondott az ifjú pár tiszteletére.

A 39 éves Alex Soros, Soros György magyar származású üzletember fia jelenleg egyebek között a Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations) igazgatótanácsának elnöke. A 48 éves Huma Abedin hosszú ideig dolgozott Hillary Clinton vezető tanácsadójaként és közeli munkatársaként.

A Soros család a 2024-es választási évben több tíz millió dollárt adományozott a Demokrata Pártnak, amelynek évek óta meghatározó anyagi támogatója.