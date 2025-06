Tankok, bombázó vadászgépek, rakéták – így ünnepelt Donald Trump két fontos évfordulót

Miközben az Egyesült Államok-szerte több százezer ember vonult utcára Donald Trump politikája ellen tiltakozva, az amerikai elnök impozáns katonai parádéval ünnepelte 79. születésnapját Washingtonban. Az esemény apropóját az amerikai hadsereg fennállásának 250. évfordulója adta, de a látványos díszszemle inkább Trump stílusát tükrözte: tankok, robotkutyák és ejtőernyősök lepték el a fővárost, a háttérben pedig már szólt a kampányhimnusz, a God Bless the USA (Isten áldd meg Amerikát) – számolt be róla a Bild.

A Fehér Ház közelében felállított dísztribünnél 6600 katona vonult fel, köztük a gyalogság, a légierő és a különleges egységek tagjai, valamint veteránok és újoncok is. A történelmi időutazásként beharangozott parádén szerephez jutottak veterán katonai eszközök, valamint a legmodernebb harckocsik, így Abrams és Bradley típusúak, HIMARS mobil rakétaindító egységek és páncélozott csapatszállítók. A légierő mintegy 50 járműve vonult fel, köztük Chinook, Apache és Black Hawk helikopterek, a II. világháborúban használt történelmi Mustang vadászrepülőgépek, valamint B17-es óriásbombázó. Az ünnepséget tűzijáték és koncert zárta.

A rendezvény 45 millió dolláros költségét sokan bírálták, ahogyan a militáns hangvételt is. Trump azzal védekezett, hogy saját pénzzel is beszállt, a többit pedig adományokból fedezték. A parádét még demokrata politikusok is „méltónak” nevezték – például John Fetterman szenátor, aki a részt vevő katonákra hivatkozott: „ők a legjobbjaink.”

Az ünnepség végén Trump újonnan bevonuló katonákat eskettetett fel, dicsérte az amerikai hadsereg bátorságát, és Melania oldalán átvette az ejtőernyősök által hozott zászlót.

A születésnapi pompát azonban országos tiltakozáshullám árnyékolta be, mintegy 2000 helyszínen szerveztek No Kings („Nincsenek királyok”) mottójú tüntetéseket. A legnagyobb megmozdulások Los Angelesben és New Yorkban zajlottak, utóbbi városban a szervezők szerint csaknem 200 ezren demonstráltak – köztük olyan hírességek is, mint Mark Ruffalo és Susan Sarandon.

Trump a kritikákra félmosollyal reagált: „Nem érzem magam királynak.” A tiltakozások többsége békésen zajlott, bár Los Angeles belvárosában könnygázt vetettek be, New Yorkban pedig több tüntetőt letartóztattak. Minnesota államban a demokrata párti politikusok elleni merényletek miatt elmaradt a demonstráció.

34 éve nem volt katonai parádé

Az utolsó amerikai katonai parádét George W. Bush elnök rendezte 1991 júniusában, az Egyesült Államok vezette győzelmet ünnepelve az öbölháborúban.

Minden más ország megünnepli a győzelmeit, itt az ideje, hogy Amerika is ezt tegye

– fogalmazott Donald Trump elnök a köszöntőbeszédében. Megemlékezett azokról az ezrekről is, akik katonaként az Egyesült Államok védelmében áldozták életüket.

Az esti órákban tartott felvonuláson a hadsereg különböző egységei idézték fel a 18. századi függetlenségi háború, a 19. századi polgárháború korszakát, az első és második világháború időszakát, valamint az első öbölháborút és a 2001-ben kezdett, Afganisztánban és Irakban vívott terror elleni harcot.

Az amerikai hadsereg megalakulását 1775. június 14-éhez kötik, amikor a kontinentális törvényhozás a britek elleni függetlenségi harcra alakult katonaság főparancsnokává nevezte ki George Washingtont, aki az 1776-ban függetlenné vált Egyesült Államok első elnöke lett.

(Borítókép: Katonai felvonulás az amerikai hadsereg 250. születésnapja alkalmából Washingtonban 2025. június 14-én. Fotó: Brian Snyder / Reuters)