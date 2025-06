Üzent Izrael miniszterelnöke, Trump elleni merényletekről és „szteroidokkal felpumpált nukleáris terrorizmusról” beszélt

Kétszeres születésnapi üzenetet tett közzé szombaton egy videóban Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök: előbb Donald Trumpot méltatta, majd az amerikai hadsereget köszöntötte annak 250 éves jubileuma alkalmából.

Az amerikai elnököt rendkívüli barátnak és bátor vezetőnek nevezte, akinek világos céljai és tettei sokat jelentettek Izrael számára. „Trump nemcsak Izrael barátja volt, de személyesen is támogatott engem, és most is segít megvédeni az izraeli életeket az iráni rezsimtől” – fogalmazott Netanjahu. A kormányfő kijelentése azért is érdekes, mert szombaton Donald Trump Vlagyimir Putyinnal beszélt telefonon, amikor is az amerikai elnök kiemelte, hogy az orosz államfő hasonlóan gondolkodik az Izrael és Irán között dúló háborúval kapcsolatban. Putyin világossá tette, hogy elítéli Izrael katonai műveleteit Irán ellen. A két elnök „nem zárta ki”, hogy visszatérjenek a megbeszélésekhez Irán nukleáris programjáról.

„Kétszer próbálták meggyilkolni Trump elnököt”

A videóban a miniszterelnök az amerikai hadsereghez is szólt: kiemelte, hogy a szabadság két és fél évszázados védelme nélkül nem létezne a szabad világ. Beszédének hangsúlyát azonban az iráni fenyegetésre helyezte, ami szerinte nemcsak Izrael, de Európa és az Egyesült Államok számára is valós veszélyt jelent.

Jelenleg az iráni rezsim a mi polgári városrészeinket bombázza, miközben mi a terroristákat célozzuk meg. Ez nem új. Kétszer próbálták meggyilkolni Trump elnököt. Felrobbantották az amerikai nagykövetségeket. Megöltek 241 tengerészgyalogost Bejrútban. Megöltek vagy megsebesítettek több ezer amerikait improvizált robbanóeszközeikkel Irakban és Afganisztánban. Elégetik az amerikai zászlót, vég nélkül azt skandálják: »halál Amerikára«

– fogalmazott Netanjahu. Hozzátette, „a mi ellenségünk az önök ellensége. És azzal, amit csinálunk, olyasmivel foglalkozunk, ami előbb-utóbb mindannyiunkat fenyegetni fog. A mi győzelmünk az önök győzelme lesz”.

Netanjahu szerint az egész világot fenyegetné a „gusztustalan rezsim”

Netanjahu beszámolt arról is, hogy Izrael már kiiktatta Irán több katonai vezetőjét és atomprogramját irányító technológusait, de hozzátette: „ez még csak a kezdet.”

„Megteremtettük a lehetőséget Irán megsemmisítésére, és pilótáink Teherán égboltján olyan csapásokat fognak mérni, amelyeket azok el sem tudnak képzelni”

– fogalmazott. A kormányfő szerint iráni vezetők már most érzik, hogy közeleg a vég – szerinte többen csomagolnak is.

Elmondom, mi történt volna, ha nem cselekszünk. Információink voltak arról, hogy ez a gátlástalan rezsim azt tervezte, odaadja a nukleáris fegyvereket, amelyeket kifejlesztenének, a terrorista megbízottjaiknak. Ez szteroidokkal felpumpált nukleáris terrorizmus. Ez az egész világot fenyegetné

– jelentette ki Netanjahu, majd leszögezte: Izrael a világ szabad társadalmai, valamint Donald Trump és az amerikai nép egyértelmű támogatásával vívja meg ezt a harcot.

Már három napja tartanak a támadások

Amint arról korábban beszámoltunk, péntek hajnalban Izrael nagyszabású légicsapást mért Iránra, célba véve a perzsa állam nukleáris létesítményeit és katonai infrastruktúráját. Az első, Teherán felett felhangzó robbanások után percekkel rendkívüli állapotot hirdettek Iránban és Izraelben is, miközben a térség újabb háború küszöbén áll. Irán megerősítette: több vezető tisztségviselő, köztük a Forradalmi Gárda parancsnoka és az iráni vezérkar főnöke is meghalt.

Donald Trump szerint az Egyesült Államok előre tudott az izraeli hadműveletről, de katonai szerepet nem vállalt benne. Az amerikai elnök hangsúlyozta: céljuk továbbra is a tárgyalások újraindítása Iránnal, miközben megerősítette, hogy a támadásokban több iráni vezető is meghalt.

Időközben megindult a válaszcsapás is, Irán mintegy 100 pilóta nélküli repülőgépet indított Izrael területe felé, amit az Izraeli Védelmi Erők szóvivője, Effie Defrin dandártábornok jelentett be péntek reggel. Az izraeli hadsereg jelenleg minden erejével azon dolgozik, hogy elfogja és megsemmisítse ezeket a drónokat, mielőtt elérnék céljaikat izraeli területen.

Lapunk egy Teheránban élő magyar üzletasszonyt, Ujvári Barbarát kérdezte a támadás hatásairól. Megkeresésünkre elmondta, hogy a mostani volt az első olyan hadművelet Tel-Avivtól, amely polgári épületeket is ért. A robbanások nagyon hangosak voltak, tulajdonképpen az iráni főváros teljes lakossága felébredt. Az offenzívának több civil áldozata lehet, ennek ellenére nincs pánikhangulat a városban. A bel- és a külföldi repülőjáratokat egyaránt törölték.

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az Indexnek elmondta: az Egyesült Államoknak nagyon nem jött jól Izrael lépése, még akkor sem, ha nem nevezhető váratlannak. A biztonságpolitikai szakértő szerint a régióban a korábbiaknál is feszültebb lesz a helyzet, és hetekig eltarthat az Izrael és Irán közötti fegyveres akció.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken telefonon egyeztetett izraeli kollégájával, aki tájékoztatta őt az Irán elleni támadás okairól és a döntés hátteréről. A magyar diplomácia vezetője elmondta, hogy a térségben lévő külképviseleteken rendkívüli ügyeleti rendet vezettek be, de jelenleg nincs tudomásuk bajba jutott állampolgárokról.

A péntek hajnali izraeli támadást követően Benjamin Netanjahu elhagyta az országot, és Athénba távozott, Irán pedig már ki is nevezte a Forradalmi Gárda vezetőjének utódát. A világ vezetői közül Donald Trump amerikai, Recep Tayyip Erdogan török és Emmanuel Macron francia elnök írta le véleményét a légicsapással kapcsolatban, de a brit kormány és az orosz külügyminisztérium is nyilatkozatot adott ki.

Izrael napközben is folytatta a csapásokat Irán ellen, miközben a zsidó államban is megszólaltak a szirénák egy Jemenből indított rakéta miatt. Az újabb izraeli támadás után Irán több száz ballisztikus rakétát lőtt ki Izraelre, ezekből számos áttörte a Vaskupolát. Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah rögzített videóban közölte népével, hogy bosszút állnak. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig kijelentette, hogy kész közvetíteni Izrael és Irán között.

Szombat hajnalban újabb rakétacsapások érték Izrael nagyvárosait: Tel-Aviv és Jeruzsálem felett robbanások és füstoszlopok jelezték, hogy az iráni rakéták betaláltak. Az izraeli hadsereg riasztást adott ki, és arra kérte az embereket, hogy mindenki azonnal menjen le az óvóhelyre, amelyet csak hivatalos engedéllyel hagyhatnak el. A támadásokban négy ember életét vesztette, és több tucatnyian megsérültek. Közben Irán hivatalosan is bejelentette: értelmetlennek tartja a nukleáris tárgyalások folytatását az Egyesült Államokkal, miután – állításuk szerint – Washington hagyta jóvá Izrael katonai akcióját. A diplomáciai feszültség ezzel új szintre lépett, miközben a térségben egyre több civilnek kell a rakéták árnyékában élnie. Teherán katonai vezetői újabb támadásokat helyeztek kilátásba Izrael ellen, sőt figyelmeztettek, hogy a fegyveres összecsapás hamarosan az amerikai támaszpontokat is elérheti.

Egy 28 éve Izraelben élő magyar idegenvezető osztotta meg tapasztalatait az Indexszel. Zsuzsa elmondta, mikor és hogyan riasztják őket egy támadás esetén, valamint milyen óvóhelyre tudnak behúzódni. Emellett beszélt a közhangulatról, és arról is, hogy miként befolyásolja az alapszolgáltatásokat az országra zúdított rakétaeső.

Vasárnap hajnalban Irán több mint száz ballisztikus rakétával és drónnal támadta meg Izraelt vasárnap hajnalban. A támadás alatt légvédelmi szirénák szólaltak meg Észak-Izraelben, Haifában stratégiai célpontokat, köztük egy olajfinomítót is találat ért. A közép-izraeli térségben négy civil – köztük két gyermek – vesztette életét. A megtorlás nem maradt el: az izraeli hadsereg föld alatti rakétabázisokat támadott Teheránban és Irán nyugati részén, az iráni gázkitermelés egyik kulcslétesítménye is leállásra kényszerült.