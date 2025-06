Új videó került elő az indiai légi katasztrófáról, ami megoldhatja a tragédia rejtélyét

Megtalálták az Air India Ahmedabadban szerencsétlenül járt 171-es járatának második feketedobozát is, a pilóták és a légiforgalmi irányítók közötti kommunikációt rögzítő készüléket – közölte vasárnap késő este P. K. Mishra, Narendra Modi indiai miniszterelnök főtitkára hivatalos nyilatkozatában. Egy légi közlekedési szakértő pedig arról számolt be, hogy új videófelvételek alapján kettős hajtóműhiba állhat a múlt heti tragikus indiai repülőszerencsétlenség hátterében.

India szövetségi polgári légi közlekedési minisztere, Ram Mohan Naidu Kinjarapu közölte, hogy az első feketedobozt, a repülési adatrögzítőt pénteken, június 13-án találták meg. Tájékoztatása szerint a baleset kivizsgálásának jelentése három hónapon belül készül el.

A The Hindu lap szerint a feketedobozok adatainak letöltése és elemzése négy-öt napig is eltarthat. Már több nemzetközi nyomozó hatóság képviselői is megérkeztek Ahmedabadba, hogy segítsenek az indiai repülőgép-baleseti nyomozó hatóságnak (AAIB) a baleset kivizsgálásában.

A Boeing 787–8 Dreamliner típusú repülőgép csütörtökön 242 utassal és személyzettel a fedélzetén Ahmedabadból a londoni Gatwick repülőtérre tartott, de közvetlenül a felszállás után balesetet szenvedett. A balesetben legkevesebb 279 ember életét vesztette. A fedélzeten tartózkodók mellett legalább 38 ember halt meg a földön, amikor a repülőgép egy lakóövezetbe zuhant.

Kettős hajtóműhiba okozhatta az indiai repülőkatasztrófát

Egy légi közlekedési szakértő szerint új videófelvételek alapján kettős hajtóműhiba állhat a múlt heti tragikus indiai repülőszerencsétlenség hátterében. Steve Schreiber tapasztalt kereskedelmi pilóta, aki a „Captain Steve” néven ismert YouTube-csatornáján elemzi a repülőgép-baleseteket, úgy véli, hogy egy frissen előkerült, jobb minőségű videó bizonyítja elméletét. A felvételen két kulcsfontosságú részletet fedezett fel – írja a Daily Mail.

A szakértő szerint a videón jól látható egy kidudorodás a Boeing 787-es jobb szárnya alatt, alatta egy kis szürke ponttal. Ez a RAM Access Turbine (RAT) nevű vészhelyzeti rendszer bekapcsolódásának jele, amely csak szélsőséges vészhelyzetekben aktiválódik. „A RAT három esetben kapcsol be automatikusan: súlyos elektromos meghibásodás, hidraulikus probléma vagy kettős hajtóműhiba esetén” – magyarázta Schreiber.

A videó hanganyaga is alátámasztja az elméletet. A szakértő szerint a felvételen hallható egy jellegzetes, magas hangú visítás, ami a RAT működésének tipikus hangja. „Olyan, mintha egy egymotoros propelleres gép repült volna el mellettünk” – írta le a hangot.

Egyelőre nem tudni, mi történt pontosan

A baleset oka azonban egyelőre tisztázatlan. A nyomozók a repülési adatrögzítők kiértékeléséből remélnek eredményeket. Az indiai repülőgép-balesetek kivizsgálásával foglalkozó hatóság (AAIB) alapos vizsgálatot indított – közölte Modi tanácsadója, P.K. Mishra. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NTSB) is vizsgálja a balesetet.

Jelentések szerint Gudzsarát állam volt miniszterelnöke, Vijay Rupani is a csütörtökön Indiában lezuhant repülőgép utasai között volt. Az Air Indiát birtokló Tata Group fejenként 120 ezer dollár – több mint 41 millió forint – kártérítést ígért a tragédiában elhunytak hozzátartozóinak, valamint jelezték, hogy emellett az orvosi szálláshely újjáépítésének költségeit is fedezik. A cég 25 éve lett újra az indiai légitársaság tulajdonosa, miután az állam privatizálta azt.

A magyar államfő és más európai országok vezetői is együttérzésüket fejezték ki a tragikus balesettel kapcsolatban, valamint III. Károly brit király is részvétét nyilvánította a szerencsétlenség miatt.

Az Index folyamatosan nyomon követte a repülőszerencsétlenség fejleményeit, a tragédiával kapcsolatban több kérdéssel is megkerestük Varga G. Gábor repülésügyi szakértőt, emellett a Boeing 787–8 tragédiája nyomán összegyűjtöttük az elmúlt fél évszázad legnagyobb repülőgép-katasztrófáit, amelyek között műszaki hibák, légi közlekedési ütközések, terrorcselekmények és repülőgép-típushibák is voltak.

(Borítókép: Az Air India roncsa Ahmedabadban, Indiában 2025. június 13-án. Fotó: Siddharaj Solanki / Bloomberg / Getty Images)