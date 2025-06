Ijesztő forgatókönyv felé halad Izrael és Irán háborúja, a világ a legrosszabbra készül

Egyelőre nem látszik, hogy milyen irányt venne a kiterjedt háború Irán és Izrael között. Békéről szó sincs, az viszont egyértelmű, hogy többfelé is elindulhat a konfliktus. Szakértőket kérdezve megnéztük, hogy milyen forgatókönyvekkel lehet számolni.

A háborút megindító Izrael miniszterelnöke azzal indokolta a támadást, hogy tovább már nem várhattak, mert Teherán karnyújtásnyi közelségbe került erőltetett atomprogramjával egy működő atombomba előállításához. Ezt pedig a zsidó állam nem nézheti tétlenül, mert halálos veszedelmet jelent az ország biztonságára. Benjamin Netanjahu ezért elsődleges célpontokként az iráni atomprogramhoz kapcsolódó létesítményeket jelölte meg.

Az alábbi térképen láthatók a program fontosabb elemei. Ezek közül a működő buseri erőművet elkerülték a behatoló vadászgépek, viszont Natanz és Fordo környékét bombázták. A grafikán látható Yellowcake elnevezés némi magyarázatra szorul. Anélkül, hogy belemennénk az uránkitermelés részleteibe, annyit tudnunk kell, hogy a kibányászott urántartalmú kőzetet speciális „malmokban” porrá őrlik, majd kénsavban feloldják, így nyerik ki belőle az uránt. Először leszűrik a kőzet anyagát, majd az oldatból urán-oxid formájában csapatják ki az uránt. Az így kapott sárgás színű port pogácsákká sajtolják, és ezt hívják a szakzsargonban sárga pornak vagy sárga pogácsának (yellow cake).

Mivel Iránban működő atomerőmű és urándúsító létesítmények is találhatók, ezért nem mehetünk el amellett, hogy milyen radioaktív veszélyt jelent ezek lebombázása vagy felrobbanása. Bendarzsevszkij Anton biztonságpolitikai szakértő közösségi oldalán idézte fel, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség a veszély miatt egy külön akció-csoportot hozott létre, amely folyamatosan, a nap 24 órájában figyeli a helyzetet. Érdekes módon viszont az európai közvélemény most nem hördült fel, pedig néhány éve, amikor az Ukrajnában található zaporizzsjei erőmű körül folytak harcok, elég nagy volt az ijedtség.

Mi van, ha Izrael nem tudja lenullázni az iráni atomprogramot?

Tehát vissza az alap kérdéshez: mi van, ha mégsem sikerül Izraelnek porig rombolni az iráni atomprogramot? Azzal, ugyanis, hogy megöl néhány atomtudóst, még nem nullázta le Irán szakértelmét és know how-ját, amelyet ezen a téren az elmúlt évtizedekben felhalmozott. Lehet, hogy éppen ezekkel a célzott akciókkal győzi meg végleg az iráni vezetést, hogy a jövőbeli teljes elrettentés érdekében mindenáron hozzájusson atomfegyverhez. Ha pedig ez bekövetkezik, akkor Izrael sem fogja majd vissza magát és újból és újból megtámadja Iránt, hogy leszerelje, lenullázza nukleáris képességeit.

Veszélyes és jelzésértékű az is, hogy Teherán most bejelentette: kilép a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására létrehozott, 1970-ben életbe lépett és 191 ország által elfogadott atomsorompó-szerződésből. Tehát, a nukleáris fegyverkezés terén még érvényben lévő, önkorlátozást garantáló egyezményt nem tartja magára nézve kötelezőnek a jövőben, azt csinál, amit akar.

Belerángatják Amerikát a konfliktusba?

A folyamatos washingtoni mantrázás ellenére is nyilvánvaló, hogy az amerikaiak tudtak arról, hogy mire készül Izrael, még ha tevőlegesen nem is vettek részt annak előkészítésében. Az önállósult izraeli katonai döntéseket jól mutatja, hogy Trump elnöknek csak arra volt ráhatása, hogy a támadásban ne likvidálják Ali Hámeneit, az iráni legfőbb vezetőt. Ebből pedig az is kiviláglik, hogy az izraeliek nem csak az iráni katonai vezetést akarták kiiktatni.

Ugyanakkor az USA tisztában van azzal, hogy Irán a Közel-Keleten különösebb nehézség nélkül bármikor le tud csapni amerikai célpontokra, úgy, mint az Irakban állomásozó különleges erők táboraira, az öböl menti államokban lévő katonai bázisaira, vagy egyszerűen csak a nagykövetségeire, konzulátusaira.

Ugyan a sok éven át és sok iráni pénzből kiépített proxy fegyveres szervezetek közül az elmúlt évben a Hamász és a Hezbollah szinte teljesen elvérzett, azonban a jól képzett síita milíciák Irakban érintetlenek maradtak. Nem véletlen, hogy már az izraeli támadás előtti napokban az amerikai katonák létszámát csökkentették a térségben, és Trump elnök figyelmeztette Iránt, hogy súlyos következményei lesznek, ha a Közel-Keleten amerikai érdekeltségeket támad.

De mi történik, ha egy amerikai állampolgárt ölnek meg az egyik támadás során Izraelben, esetleg a szomszédos államok valamelyikében? Akkor bizony Trump elnöknek lépnie kell. Az izraeli kormányfő sem véletlenül igyekszik bevonni a háborúba Amerikát. Ugyanis csak az amerikai hadseregnek vannak olyan bombái, amelyek képesek a föld alatt mélyen kialakított bunkerekbe lehatolni és felrobbantani azt. Ilyen bunkerrendszer pedig Fordo környékén található.

Ugyanakkor Donald Trump megígérte választóinak, hogy nem fogja még egyszer belerángatni az Egyesült Államokat egy végeláthatatlan háborúba a Közel-Keleten. Viszont a republikánusok között sok támogatója akad az izraeli kormánynak és annak a felvetésnek, hogy most lehet megdönteni magának az ajatollahoknak a hatalmát.

Bevonják a szomszédos vagy az öböl menti arab államokat?

Vannak olyan vélemények is, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy ha Irán nem tudja térdre kényszeríteni Izraelt folyamatos rakétazáporaival, akkor lehet, hogy könnyebb célpontok után néz. Ilyenek lehetnek azok az öböl menti arab országok, amelyek Teherán szerint segítették és bátorították a síita állam ellenségeit. Rengeteg érzékeny energiakitermelő és infrastrukturális célpont kerülhet a célkeresztbe.

15 Galéria: Pokoli éjszakán van túl Tel-Aviv, lángokban áll Haifa erőműve Fotó: Ronen Zvulun / Reuters

Próbálkozás már volt korábban is. Teheránt vádolták szaúdi olajkitermelési egységek támadásával 2019-ben, és a húszi szövetségesei lőttek 2022-ben területeket az Egyesült Arab Emírségekben. De ott vannak azok az országok is, ahol amerikai légitámaszpontok találhatók. Ha ezeket támadás éri, akkor bizony az amerikai gépeknek kell érkezniük védelmükre, ez pedig megint arra mutat, hogy az USA valahogy mégiscsak belép a konfliktusba.

Előveszik az olajfegyvert?

Alig néhány napja tart a konfliktus, viszont az olaj ára már néhány százalékkal megugrott. A hét első napján – az éjszakai iráni rakétazáporra válaszul – az izraeliek csapást mértek a Dél-Pars gázmezőre, földgázfeldolgozó létesítményeket találva el. (Dél-Pars körül található a világ egyik legnagyobb földgázmezője.) Ezután merült fel, hogy Irán fontolóra veszi a Hormuzi-szoros lezárást. Ez azért lenne nagy baj, mert a világ olajtermelésének ötöde ezen keresztül hajózik szerte szét a világ piacara.

Ha ez megtörténik, az könnyen hordónként 100 dollár fölé viheti az olaj árát.

Bár Bahreinnél jelen van az amerikai Ötödik Flotta, amely biztosan nem nézné ölbe tett kézzel a szoros lezárását, de megkeseríthetik az irániak a külföldi tankerek kijutását úgy is, ha egyszerűen elaknásítják a vízi utat. Aztán ott van az Arab-félsziget másik oldala, ahol leghűbb szövetségeseik, a jemeni lázadó húszik vehetik blokád alá a kereskedelmi hajózási útvonalat a Vörös-tengeren, a Bab el-Mandeb-szorosnál, lehetetlenné téve a kijutást az Indiai-óceánra.

Ez pedig nagyon odaverne a világkereskedelemnek. A világ nagyon sok pontján okoz megélhetési válságot az ukrajnai háború nyomán megugrott infláció és energiaárak. Ha az olajár elszalad, a kereskedelmi szállítási láncok akadozni fognak, az ismét inflációt fog gerjeszteni globálisan, nem beszélve a Trump által kivetett magasabb vámtarifákról.

Ne feledjük azt sem, ha megugrik az olaj ára, annak egyedül Vlagyimir Putyin orosz elnök fog örülni, mert olcsó kőolajáért versenyezni fognak a különböző nagy felhasználó államok, így biztosítva az oroszoknak a háborújuk finanszírozását.

Megdöntik az iráni rendszert?

Az izraeli kormányfő nem csak az iráni atomprogramot akarja megsemmisíteni a mostani csapásokkal, de már felhívást intézett az irániakhoz, hogy vegyék saját kezükbe a sorsuk irányítását és zavarják el az ország éléről a síita papságot.

Az Index felvetésére Kis-Benedek József úgy vélte, hogy nincs szó rendszerváltoztató hangulatról Iránban. Jelenleg ugyanis nincs akkora belső feszültség, hogy az forradalmi mozgásokat indítson el, sőt az ország elleni izraeli támadás némiképpen összekovácsolta az irániakat. A biztonságpolitikai szakértő szerint az is látszik, hogy Donald Trump egyértelműen ki akar maradni a konfliktusból.

Ha mégis megdöntik az ajatollahok hatalmát, akkor hirtelen egy politikai vákuum jöhet létre a közép-keleti országban.

Nem zárható ki, hogy egy ilyen helyzetben Iránban hasonló folyamatok indulnának el, mint történt az Líbiában vagy Irakban. Amikor hirtelen megszűnik az erős, központi hatalom, az gyakran – legalábbis az említett két országban – a polgárháború szélére, káoszba sodorhatja a változáson hirtelen átesett társadalmat.

Jelenleg még nem lehet pontosan látni, hogy milyen irányba mozdul el az újabb közel-keleti konfliktus. Az viszont biztos, hogy a gyors és/vagy békés rendezés lehetősége még a kanyarban sincs.

(Borítókép: Egy iráni rakétacsapás helyszíne Bnei Brakban, Izraelben 2025. június 16-án. Fotó: John Wessels / AFP)