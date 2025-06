A NATO keleti szárnyának országai háborús orvosi vészhelyzetre készülnek – írta hétfőn a Politico. Litvánia, Lettország, Észtország és Lengyelország – az orosz–ukrán háború frontvonalához közeli államok – a lap beszámolója szerint jelenleg átértékelik a sürgősségi orvosi kapacitásaikat, raktárakat töltenek fel, testpáncélba öltöztetik mentőseiket, és föld alá telepítik a műtőket. A balti államok kórházaiban már zajlanak a képzések a krízishelyzetről, a sérülések, égések, amputációk, lőtt sebek ellátásáról.

Május közepén Litvániában egy katonai gyakorlaton tesztelték, miként reagál a sürgősségi rendszer egy esetleges robbanásra. Az akcióban a rendőrség, a katonaság, a kórházak és a mentőszolgálatok összehangolt munkáját vizsgálták. Litvánia mellett a NATO teljes keleti széle háborús egészségügyi készenléti módba kapcsolt, a kelet-európai országok a legrosszabbra készülnek, arra, hogy Oroszország a NATO területét is elérheti.

A NATO-tagállamok az egészségügyet immár a védelmi stratégia részének tekintik. „Nem készíthetünk védelmi tervet, amely kihagyja az egészségügyet” – jelentette ki Katarzyna Kacperczyk, a lengyel egészségügyi minisztérium államtitkára. „Nem az a kérdés, hogy támadnak-e, hanem az, hogy mikor” – vélekedett Ragnar Vaiknemets, az észt egészségügyi hatóság helyettes vezetője. A felkészülés az infrastruktúra teljes újratervezését jelenti.

Litvániában és Észtországban a kórházak alagsorában műtőket alakítanak ki, a tetőkön helikopter-leszállóhelyeket hoznak létre, az intézmények önálló energiaellátást és vízrendszert építenek ki, hogy túléljék az ellenséges támadásokat.

A felszerelés mellett az ellátás biztosítása is kritikus. Észtország 25 millió eurót különített el traumakészletekre, érszorítókra, ortopédiai eszközökre, Lettországban a Covid–19 óta háromhavi gyógyszerkészletet tárolnak a kórházak. A balti államok azonban túl közel vannak a potenciális frontvonalhoz, „ezért más EU-tagállamoknak is szerepet kell vállalniuk az ellátási lánc biztosításában” – mondta Jos Joosten, az EU külügyi szolgálatának orvosi tanácsadója.

A szakemberhiány lehet a legnagyobb probléma

A Politico megjegyzi, hogy a modern hadviselésben elmosódik a frontvonal és a hátország közötti különbség. Utóbbi ugyanis könnyen célponttá válhat, ezért az Európai Uniónak is részt kell vállalnia a felkészülésben: ideértve a gyógyszerkészletek biztosítását, a logisztikai rendszerek működtetését, valamint a civil lakosság evakuálásának megtervezését.

A legnagyobb bizonytalanságot az jelentheti, hogy lesz-e elegendő szakember a sebesültek ellátására.

A balti országokban már békeidőben is komoly orvoshiány tapasztalható, ráadásul felmérések szerint sok egészségügyi dolgozó háborús helyzet esetén inkább elhagyná az országot. Bár néhányan aláírták azt a nyilatkozatot, hogy krízis esetén is maradnak, sokan még mindig bizonytalanok. A hatóságok igyekeznek enyhíteni az aggodalmakat, ennek érdekében olyan tervek mutatnak be, amelyek a családtagok védelmét is garantálnák.

(Borítókép: Brit katonák a NATO „Brilliant Jump” hadgyakorlatán 2024. február 26-án Pomorskiében. Fotó: Sean Gallup / Getty Images)