Szijjártó Péter: Brüsszel lefeküdt Kijevnek

Élesen bírálta az Európai Unió energiapolitikai irányváltását Szijjártó Péter a luxemburgi Energiaminiszteri Tanács ülését követően. A külügyminiszter szerint a von der Leyen – Zelenszkij-terv célja ellehetetleníteni az olcsó orosz gáz és olaj beszerzését, ami akár négyszeres rezsiköltséget is jelenthetne a magyar családoknak. A brüsszeli javaslat Szijjártó szerint sérti Magyarország szuverenitását, ráadásul súlyos ellátási kockázatokat és évi 800 milliárd forintos pluszterhet róna az országra.

Szijjártó Péter külügyminiszter luxemburgi sajtótájékoztatóján kemény kritikával illette az Európai Unió energiapolitikai törekvéseit, miután az Energiaminiszteri Tanács megkezdte a von der Leyen – Zelenszkij-terv tárgyalását.

A magyar külügyminiszter szerint a brüsszeli javaslat célja az olcsó földgáz és kőolaj vásárlásának ellehetetlenítése, ami „a magyar embereknek, magyar családoknak az eddigi rezsiköltségek kétszeresét, háromszorosát, esetleg négyszeresét” jelentené. Szijjártó kifejtette, hogy ha a terv átmegy, az éves szinten Magyarország számára mintegy 800 milliárd forintnyi pluszköltséget jelent majd.

Brüsszel lefeküdt Kijevnek

– fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy az Európai Bizottság és számos tagállam politikai kérdésként tekint az energiaellátásra, miközben „nekünk, magyaroknak az energiaellátás nem politikai kérdés, hanem egy fizikai valóságra vonatkozó kérdés”.

Szijjártó rámutatott, hogy a javaslat súlyosan sérti Magyarország szuverenitását, mivel az EU alapszerződése szerint „az energiapolitikai döntések nemzeti hatáskörben vannak”. A külügyminiszter szerint a terv Magyarországot súlyos energiafüggőségbe sodorná.

A kőolajellátás esetében jelenleg két lehetőség áll rendelkezésre – két külön csővezeték. A von der Leyen-Zelenszkij terv az egyiket elzárná, így Magyarország a horvát vezetéktől függne, ahol már most is az európai átlagok ötszörösére emelték a tranzitdíjakat.

A földgáz esetében a helyzet még súlyosabb: az ukránok tavaly elzárták a legnagyobb vezetéket, a brüsszeli terv pedig a Török Áramlat vezetéket is elzárással fenyegeti. „A kettő összesen 26 milliárd köbméternyi éves földgázbeszállítást tett lehetővé Magyarországra” – hangsúlyozta a tárcavezető.

A miniszter kiemelte a „szolidaritás” képmutatását: amikor Ukrajna elzárta a Magyarországra vezető gázvezetéket, vagy amikor részlegesen blokkolták a kőolajszállítmányokat, „senki nem szólt semmit”. Ugyanez történt, amikor Horvátország drasztikusan megemelte a szállítási díjakat.

Az Oroszországból érkező szállítmányok mindig időben érkeztek, mindig a megállapodott áron, mindig megbízható módon

– hangsúlyozta Szijjártó, szembeállítva ezt a bizonytalan alternatívákkal.

A külügyminiszter rámutatott a közel-keleti háború energiapiacra gyakorolt hatására, amely óriási áremelkedéseket okozott. „Ebből fakadóan most felelősen az európai gáz- és kőolajpiacot ilyen mértékben átíró javaslatot nem lehet behozni” – érvelt.

Magyarország és Szlovákia közösen megvétózta azt a tanácsi döntést, amely szerint az Európai Bizottság még júniusban komoly előrehaladást érjen el a von der Leyen – Zelenszkij-terv vonatkozásában.

Szijjártó beszámolt arról is, hogy Ukrajna villamosenergia-importjának 40-42 százalékát Magyarországról szerzi be, így ha Magyarország energiaellátása veszélybe kerül, az hatással lehet az Ukrajnába irányuló szállításokra is.

A külügyminiszter jogi problémákat is felvetett: Magyarországnak 2037-ig érvényes szerződése van Oroszországgal, amelyet 2021-ben kötöttek. Ha ezt nem teljesítik, az komoly pénzügyi teherrel járhat. Emellett kifogásolta, hogy a javaslat tartalmában szankció, amelyhez egyhangú döntés kellene, de azt kereskedelempolitikai intézkedésnek álcázzák. „Mi készen állunk arra természetesen, miniszterelnök úrral közösen, hogy ezen javaslat ellen addig harcoljunk, amíg kell” – jelentette ki Szijjártó Péter, jelezve, hogy hosszú küzdelem várható a jogszabályokról szóló viták során.

A külügyminiszter szerint az Európai Bizottság gyorsan elő akar állni a jogszabállyal, ezért minden létező európai fórumon a lehető leghatározottabban kell harcolni a javaslat ellen.

(Borítókép: Szijjártó Péter 2024. április 5-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)