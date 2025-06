Negyvenezer tonnás völgyhidat toltak arrébb Németországban

Kiemelkedő mérnöki teljesítménnyel zárult a németországi A45-ös autópálya egyik legjelentősebb infrastrukturális projektje: a Rinsdorf-völgyhíd 40 ezer tonnás szerkezetét 20,59 méterrel tolták oldalirányban végső helyére, miközben a mellette húzódó viadukton zavartalanul haladt a forgalom – közölte a Magyar Építők. A műveletet még június elején hajtották végre, a munkálatot a STRABAG vezette konzorcium végezte a német Autobahn GmbH megbízásából.

Az A45-ös autópálya Dortmundot és Aschaffenburgot köti össze, teljes hossza 257 kilométer, és közel 60 híd található az útvonalon. A rinsdorfi szakaszon a régi híd 2022 februárjában történt robbantásos bontása is rekordnak számított: a 70 méter magas, 485 méter hosszú viaduktot korábban soha nem bontották ilyen magasságban Németországban. Az új hídépítési technológiának köszönhetően a mostani mozgatás idején a forgalmat mindvégig fenn tudták tartani.

Négy hídpillért megemeltek, a híd alá teflonlemezeket helyeztek, amelyeket speciális kenőanyaggal kezeltek, így a szerkezet szinte súrlódásmentesen, csúszópályán haladhatott. A mozgást 24 hidraulikus emelő irányította, 15 szakaszra bontva. A 40 ezer tonnás híd – amely kétszer olyan nehéz, mint az MS Deutschland nevű hajó – június 3-án és 4-én 20 órás munkával került a helyére, a keresztirányú mozgatás alkalmanként 1,40 méterrel haladt előre.

A művelet mérnöki bravúrként vonul be a német infrastruktúra-történelembe. Ez a folyamat nemcsak technikai szempontból egyedülálló, hanem annak bizonyítéka is, hogy nagy volumenű építkezések is végezhetők a közlekedés fenntartása és legkisebb zavarás mellett. Az akcióról videófelvétel is készült, az eseményt élőben közvetítették.