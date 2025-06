Az iráni rakétázás miatt Tel-Avivban ragadt Caitlyn Jenner

A Pride miatt utazott Izraelbe, most viszont az iráni rakétatámadások miatt az országban ragadt Caitlyn Jenner, amerikai aranyérmes olimpiai bajnok tízpróbázó – adta hírül a Blikk.

A portál megjegyezte, hogy a Bruce Jennerként született transznemű egykori sportoló, Kylie és Kendall Jenner édesapja az Irán és Izrael között kirobbant háború negyedik napján tette közzé bejegyzését az Instagramon, amire megosztó reakciók érkeztek.

Egy csendes este Tel-Avivban. Nincs olyan hely, ahol szívesebben lennék, mint Izrael bátor népével. Isten óvjon bennünket továbbra is

– írta a poszthoz Caitlyn Jenner.

A 75 éves híresség egy képet is közzétett, amin az látszik, ahogy az iráni rakéták Tel-Avivot támadják, amiket az izraeli Vaskupola rendszer próbál elfogni.

A két ország között az után robbant ki a konfliktus, hogy Izrael június 13-én, pénteken a hajnali órákban támadást intézett a perzsa állam nukleáris kapacitásai, valamint katonai létesítményei ellen, hogy megakadályozza Iránt atomfegyver kifejlesztésére tett törekvéseit. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök közölte, hogy a művelet „annyiszor ismétlődik, ahányszor szükséges”.

Teherán még aznap reggel drónokkal és cirkálórakétákkal válaszolt az akcióra. Az izraeli média ekkor arról számolt be, hogy ezeket a csapásokat sikeresen visszaverték. A támadások viszont egyik oldalról sem hagytak alább, és később Iránnak sikerült áttörnie az Izraelt védő, Vaskupola nevű légvédelmi rendszert ésTel-Avivot és Haifát is több találat érte, ami miatt a reptereken is tömeges járattörléseket jelentettek be.