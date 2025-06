Súlyos, akár végzetes károkat szenvedhetett az egyik iráni urándúsító az izraeli csapásoktól

Arról számolt be a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetője, hogy az izraeli csapások következtében – nem is a csapásoktól, hanem az azt követő áramkimaradásoktól – súlyos, de akár végzetes károkat is szenvedhettek a Natanz urándúsító centrifugái. Bár Teherán még nem erősítette meg, azt kiemelték, hogy a nukleáris programjuk békés célú, így Izrael „megelőző csapása” a nemzetközi jog megsértése volt, amire arányosan válaszoltak.