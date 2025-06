Szüzességi tesztek betiltásáról szóló törvényjavaslatot terjesztettek be Luxemburgban

A bizottság a Virgule.lu luxemburgi hírportálon kedden ismertetett javaslatban üdvözli, hogy a törvényjavaslat az emberi méltóság és testi önrendelkezés védelmét célozza – írja az MTI. A CCDH szerint a szüzességi tesztek sértik az érintettek testi önrendelkezését, becsületét, megalázóak és gyakran traumatikusak.

Charlotte Brouxel, a CCDH jogásza kiemelte, hogy ezek a gyakorlatok társadalmi, vallási és kulturális nyomásra történnek, nem pedig az érintettek szabad akaratából. Hozzátette: „A szüzesség egy társadalmi, kulturális és vallási konstrukció, amelynek nincs orvosi alapja”.

A testület hangsúlyozta, hogy az ilyen vizsgálatok és beavatkozások orvosilag indokolatlanok, veszélyesek lehetnek, és súlyos testi-lelki következményekkel járhatnak. Luxemburgban legalább két orvos nyíltan kínál ilyen beavatkozásokat, amelyek a törvény elfogadása után büntethetők lennének – még akkor is, ha külföldön történnek.

A törvényjavaslat nemcsak a beavatkozás végrehajtóit, hanem azokat is büntetné, akik nyomást gyakorolnak az érintettre. A CCDH véleménye szerint fontos, hogy az érintettek védelmet és pszichoszociális támogatást kapjanak, és a társadalom szélesebb körű tájékoztatást kapjon ezeknek a „patriarchális gyakorlatoknak” a veszélyeiről.

A CCDH javasolja, hogy a törvény tegye lehetővé az érintettek családból való kiemelését is, amennyiben ott kiszolgáltatott helyzetben vannak. A bizottság kiemelte: a beavatkozás még akkor is jogsértő, ha az érintett személy a hozzájárulását adja; és ugyanez vonatkozik a női nemi szervek szertartásos megcsonkítására is.