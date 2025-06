Magyar Péter egy neki nem tetsző kérdés miatt szóváltásba keveredett az Európai Parlamentben

Az Európai Parlament kedden támogatta azt a jogszabálytervezetet, amely védelmet nyújt a gyermekeket érő szexuális visszaélésekkel szemben, az interneten és az offline térben is. A napirendi pont vitájában egy spanyol képviselő arról beszélt, mennyire álságos, hogy Magyar Péter a gyermekvédelemről beszél, miközben három saját gyermeke előtt zsarolta volt feleségét, Varga Judit volt igazságügyi minisztert, és ezzel indította be politikai karrierjét. Magyar Péter az ülésen nyugodt hangnemben válaszolt, viszont utána szóváltásba keveredett a spanyol kollégájával.

Kedden Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője is felszólalt az Európai Parlamentben a gyerekvédelemről tartott vitán. Az ellenzéki politikus egyebek mellett ezt mondta: „Egy államról és egy kormányról az állítja ki a legpontosabb bizonyítványt, hogy miként bánik a gyengékkel, a védelemre szorulókkal, a gyerekekkel.” Egy spanyol képviselő (Vox) Magyar beszéde után kérdéssel fordult a Tisza Párt elnökéhez, miszerint igaz-e, hogy a politikai karrierjét az indította el, hogy három saját gyermekével zsarolta exfeleségét, Varga Judit volt igazságügyi minisztert. Véleménye szerint Magyar Péter fellépése a gyermekvédelem kérdésében álságos, ugyanis ő maga is olyan felvételeket jelentetett meg, amelyek csak a magánszférába tartoznak.

Magyar Péter válaszában fideszezett és propagandahazugságnak nevezte a spanyol képviselő szavait, kvázi nem ismerve el, hogy történt ilyesmi.

Az Indexhez eljutó információk szerint Magyar Péter a nyugodt hangvételű válasza után odament a spanyol képviselőhöz, és ingerült szóváltásba keveredett a politikussal.

Varga Judit szerint volt zsarolás

Ahogy arról többször is beszámoltunk, Magyar Péter azzal indította politikusi karrierjét még 2024 tavaszán, hogy azt állította, olyan hangfelvétel van a birtokában, amely a Völner–Schadl-ügyhöz köti a kormány több tagját. Magyar a hangfelvételt nyilvánosságra is hozta és leadta az ügyészségen bizonyítékként, ami alapján kihallgatták Rogán Antalt, Varga Juditot és Gulyás Gergelyt is, ám az ügyet végül bizonyíték hiányában ejtették.

Közben Varga Judit volt igazságügyi miniszter többször is megszólalt az esetről, véleménye szerint a hangfelvételen hallható beszélgetés olyan volt, mint „egy kérdezz-felelek”, vallomásában pedig azt mondta, hogy irányított kérdésekkel vezette a beszélgetés fonalát Magyar.

Olyan, mint egy kérdezz-felelek. Irányított beszélgetést művelt a férjem. Pletykákat, hallomásokat próbált felolvasni, előolvasni nekem

– fogalmazott vallomásában Varga Judit, aki ügyészi kérdésre elmondta, hogy csak elismételte azt, amit Magyar Péter mondott. Az ügyiratok manipulálásával kapcsolatban pedig azt mondta: „Nincs tudomásom ilyenről.”

Varga Judit végül Hajdú Péter műsorában törte meg a csendet, és beszélt volt férjével való toxikus kapcsolatáról. Emellett közösségi oldalán is hosszan írt Magyar Péter kirohanásairól, hogy késsel fenyegette volt feleségét, és hogy könyveket, illetve övcsatot vágott hozzá házasságuk alatt, amikor vitáik voltak. Ráadásul arra is kitért, hogy a Tisza Párt jelenlegi elnöke az ominózus hangfelvétellel több mint egy évig zsarolta.