Horrorisztikus részletek láttak napvilágot, prédaként üldözte áldozatait a minnesotai ámokfutó

Horrorfilmbe illő jelenetek játszódtak le Minnesotában, ahol egy fegyveres ámokfutó politikusokat vett célba, magát rendőrnek álcázva kopogtatott be tisztviselők otthonába, majd hidegvérrel végzett két emberrel. A hatóságok vasárnap elfogták Vance Luther Boelter gyanúsítottat, akinek az autójában gépkarabélyokat és egy halállistát találtak. Az ügyészség most dermesztő részleteket osztott meg a lövöldözésről, a jelentések szerint az elkövető „prédaként üldözte áldozatait”, és több támadást is tervezett aznap éjjel.