Szijjártó Péter elmondta, mekkora összeget fordít a kormány a családok támogatására

A tanácskozás második napját Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyitotta meg. Beszédét azzal kezdte, hogy emlékeztetett, az Európai Unió komoly lemaradásban van Kínával szemben minden területen. Ezt követően azt elemezte, miért volt fontos eddig és most is az orosz energia.

Magyarország szuverenitását támadná, a függőséget erősítené, és a rezsiköltségeket növelné az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által kidolgozott friss terv, amelynek célja az orosz energiaimport tiltása. Ha ezt meglépik, annak az lesz az eredménye, hogy drágul a hazai földgáz és az üzemanyag.

Magyarország a gazdasági semlegesség politikáját követi. Célunk, hogy a keleti és a nyugati beruházók találkozási pontja legyünk, és ezen a téren jól haladunk. Példaként hozta fel a miniszter, hogy nálunk jelen van a három legnagyobb német autógyártó, ugyanakkor a kínai beruházások egy nagy része is hozzánk érkezik. A külföldről érkező beruházások értékében rekordokat döntöttünk.

Az elmúlt időszak amerikai változásai pedig arra ösztönöznek bennünket, hogy a magyar szuverenitást fenntartsuk. Jelenleg Magyarország az egyetlen uniós állam, amely Trump elnökhöz hasonlóan a békét hirdeti, és nem akar belekeveredni az orosz–ukrán háborúba. Amióta patrióta hatalomátvétel történt az Egyesült Államokban, a világ első számú nagyhatalmában is beköszöntött a normalitás, a racionalitás korszaka, és amit korábban a „nemzetközi liberális véleménydiktatúra” szélsőségesnek tekintett, mára az vált a fősodorrá. „Visszatérünk végre a történelem főutcájára” – fogalmazott.

A migrációt illetően Szijjártó Péter hangsúlyozta, továbbra is mi döntjük el, hogy kiket engedünk be Magyarországra, és kiket nem. Megemlítette, hogy éppen kedden szavaz az Országgyűlés arról, hogy a magyar GDP 5 százalékát fordítjuk a családok támogatására, amely az EU-n belül az egyik legmagasabb érték.

Ellen kell állnunk Brüsszel nyomásának, amely bábkormányt szeretne az ország élére ültetni. Nemzeti, patrióta kormányra van szükségünk, olyan kormányra, amely a nemzeti érdekekért küzd, ahogy küzdött az elmúlt tizenöt évben is

– szögezte le Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy továbbra is részesei akarunk maradni az európai patrióták közösségének.

Timco Mucunski, Észak-Macedónia külügyminisztere következett a felszólalók sorában. A politikus felidézte, fontos lépés volt országa számára a NATO-tagság, és szeretnének tagjai lenni az Európai Uniónak is, de csak egy olyan uniónak, amely magabiztos vezetéssel válik ismét a világ meghatározó közösségévé. Észak-Macedónia elkötelezett az integráció mellett, de ezzel együtt meg akarják tartani önállóságukat.

Olyan világban élünk, ahol ma már nem tűrik a gyengeséget. Együtt kell működni tehát a világban, de az uniónak figyelembe kell vennie, mit akarnak polgárai. Meg kell hallani, hogy az emberek egy csoportja a saját tradícióját követve szeretne élni. A balkáni politikus úgy vélte, az EU-nak egyértelmű irányt kell mutatnia, mert csak így maradhat globálisan továbbra is vonzó az európai közösség.

Útkeresés a multipoláris világrendben: hegemóniából harmóniába

A konferencia délelőtti panelbeszélgetésében az egyik szervező, az indiai Observer Research Foundation elnöke, Sunjoy Joshi arra hívta fel a figyelmet, hogy a világ északi fele az elmúlt 20 évben, de különösen a 2008-as gazdasági válság előtt már nagy ívben túlfogyasztott, úgy, hogy a mögötte lévő termelés nem tette volna azt lehetővé. A gazdaságokat túlzott mértékben táplálták pénzügyi forrásokkal, a problémák pedig egyre csak mélyültek, majd a 2010-es években kohéziós problémák jelentkeztek.

Arta Moeini, az amerikai Institute for Peace and Diplomacy kutatási igazgatója szerint egyértelmű az elmozdulás az unipolaritástól a multipoláris világ irányába. Új rend van kialakulóban, és ennek további formálódása függ attól is, hogy a régiók erős államai miként reagálnak folyamatosan változó világunk újabb és újabb sorsfordító eseményeire.

Sébastien Boussois, az Institut Géopolitique Européen belga elnöke arra mutatott rá, hogy jelenleg egy átmeneti időszakban élünk, és a világon az emberek leginkább biztonságra vágynak, amit már nem a nemzetközi szervezetek adnak meg nekik, hanem ezt a saját államuktól várják el. Az elemző úgy véli, jelenleg a kérdés az, hogy Európa miként nyerheti vissza vezető szerepét a világban. Donald Trump és más vezetők felismerték, nagyon fontos, hogy miként kell alkukat kötni. A reálpolitika szintjén visszatérés látszik a józan ész használatához.

A formálódó és egyre erősödő globális Délre jó példa a BRICS, amelynek taglétszáma folyamatosan bővül, jelenleg 13 állam vár arra, hogy csatlakozzon. Erről már a panel orosz résztvevője, Viktoria Panova, a BRICS szakértői tanácsának vezetője beszélt. Ebbe a tömbbe minden ország saját identitását hozza be, tehát nem hegemóniára törekednek a tagállamok. A BRICS arra kínál receptet, hogyan tudjuk meghallgatni a másikat és közösen formálni a szervezet jövőbe mutató elképzeléseit – hangsúlyozta az orosz szakértő.

