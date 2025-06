Harmadik alkalommal is haladékot készül adni Donald Trump a TikTok kínai tulajdonosának arra, hogy értékesítse a videómegosztót. Eredetileg az Egyesült Államok kongresszusa 2024 végén fogadta el azt a törvényt, ami kimondta, hogy a cég vagy eladja egy amerikai tulajdonosnak a platformot, vagy be kell tiltani az országban.

További három hónapra még biztosan elérhető lesz az Egyesült Államokban a népszerű kínai videómegosztó, a TikTok, mivel Donald Trump amerikai elnök még a héten – immáron harmadik alkalommal – újabb haladékot ad a vállalatnak arra, hogy értékesítse a platformot – adta hírül a BBC.

Trump elnök ezen a héten aláír egy további végrehajtási rendeletet a TikTok működésének fenntartása érdekében

– ezt Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára jelentette be kedden.

Az első határidő januárban járt le. Ekkorra a TikTok-ot tulajdonló ByteDance vállalatnak el kellett volna adnia a platformot egy amerikai tulajdonosnak, de ezt végül nem tette meg.

Leavitt most azt mondta, hogy az újabb 90 napos hosszabbítás „biztosítja, hogy ez az üzlet lezáruljon és az amerikai emberek továbbra is használhassák a TikTokot azzal a bizonyossággal, hogy adataik biztonságban vannak”. A bejelentés előtt maga Trump is arról beszélt a BBC-nek, hogy valószínűleg kitolja a határidőt.

Valószínűleg meg kell majd szereznünk Kína jóváhagyását. Szerintem meg fogjuk kapni. Szerintem Xi elnök végül jóváhagyja majd

– mondta az amerikai elnök. Arra a kérdésre, hogy van-e erre jogalapja annyit válaszolt: „Van”

A hírcsatorna hozzátette, hogy az újabb hosszabbítás ellentétes a Kongresszus akaratával, ami 2024-ben fogadta el azt a törvényt ami kimondja, hogy vagy eladják amerikai tulajdonosnak a videómegosztót, vagy betiltásra kell kerülnie. Megjegyezték, Trump hivatali elődje, Joe Biden azonnal aláírta a jogszabályt, a kínai cég pedig hiába fellebbezett a bíróságon, azt végül elvesztette. A lépés célja az volt, hogy eloszlassák azokat az aggodalmakat, hogy a 170 millió amerikai felhasználóval rendelkező TikTok-ot a kínai kémkedés és a politikai manipuláció eszközeként használhatják. A törvény nem sokkal az előtt lépett hatályba, hogy Trump másodszor is elfoglalhatta az elnöki hivatalt, és a beiktatás előtti hétvégén pár órára a platform elsötétült az amerikai felhasználók előtt.

Különleges helyre került Trump szívében

Trump még első elnöki ciklusa végén, 2020-ban megpróbálta kikényszeríteni a TikTok eladását egy amerikai vevőnek, de 2024-ben már azt mondta, hogy szereti a videómegosztót, mert szerinte az segített neki megnyerni a választást.

Különleges helyet foglal el a szívemben a TikTok, mert 34 ponttal nyertem a fiatalok körében

– mondta az elnök még 2024 decemberében, bár a fiatalok többsége még így is Kamala Harrist támogatta.

A BBC megjegyezte, hogy a sokadik hosszabbítás miatt több elemző is arra a véleményre jutott, hogy nincs már valódi nyomás a ByteDancen, hogy eladja a platformját.

Milyen tilalom? Nincs már semmi »fenyegető« az esetleges TikTok-tilalomról. (...) A TikTok viselkedése is azt jelzi, hogy bíznak a jövőjükben, hiszen a héten Cannes-ban új AI-videóeszközöket mutattak be.

– mondta Kelsey Chickering, a Forrester vezető elemzője.

A BBC hozzátette, a Trump-adminisztráció 2025 áprilisban közölte, hogy az Egyesült Államok és Kína közeledett egy olyan megállapodáshoz, amely amerikai tulajdonba adta volna a TikTok amerikai tevékenységének többségi ellenőrzését. Ez az alku még nem jött létre.