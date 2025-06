„Lol” – nyilvánosságra került Elon Musk drogtesztje

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója kedden hajnalban közzétett egy drogteszteredményt az X platformon, amely szerint negatív lett több mint egy tucat kábítószerre, köztük az ecstasyra, ketaminra és kokainra. A dokumentum szerint a mintát június 11-én vették le tőle egy austini laborban, a Tesla-vezér pedig csak annyit írt a kép mellé: „lol”.

A poszt azután jelent meg, hogy a The New York Times májusban arról számolt be, hogy a SpaceX alapítója kábítószereket használt, miközben Donald Trump tavalyi elnökválasztási kampányát támogatta. A lap szerint azonban nem volt egyértelmű, hogy folytatta-e a szerhasználatot, miközben a Fehér Házban dolgozott.

Korábban, 2024 januárjában a The Wall Street Journal is azt állította, hogy a SpaceX és a Tesla vezető munkatársai aggódtak Musk állítólagos droghasználata miatt. A milliárdos következetesen tagadta ezeket a vádakat, és legutóbbi fehér házi sajtótájékoztatóján „álhírnek” nevezte a The New York Times jelentését.

A keddi poszt után Musk keményen támadta azokat az újságokat, amelyek ezeket a vádakat közölték. „A WSJ/NYT hazugságainak puszta szemtelensége elképesztő!” – írta, majd kihívta a cikkek szerzőit, hogy ők is végezzenek drogtesztet, és tegyék közzé az eredményeket.

Musk azt állította, hogy az újságírók nem fogják vállalni ezt, „mert ezek a képmutatók annyira bűnösek, mint maga a bűn”. Kedden egyébként Musk X platformja pert indított New York állam ellen egy új törvény miatt, amely arra kötelezi a vállalatokat, hogy osszák meg tartalommoderálási gyakorlataikat.