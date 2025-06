Európai Bizottság: Nem szabad senkinek sem félnie a Pride-tól való részvételen!

Cikkünk folyamatosan frissül!

Június 18-án, szerda délután ismét Magyarországról vitáznak az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén.

A vita témáját a gyülekezési törvény közelmúltbeli módosítása adja, ami kapcsán a magyar kormány javaslatára úgy módosították a gyülekezéshez való jogot, hogy annak tekintettel kell lennie a gyermekvédelmi törvényre, így „tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sérti”.

A kormány kritikusai szerint a kormánynak ezzel egyértelmű célja az LMBTQ-jogokért kiálló Pride ellehetetlenítése, amiről a kormánypárti politikusok egymással ellentmondóan nyilatkoztak: néhány kormánypárti képviselő – és még maga Orbán Viktor magyar miniszterelnök is – megerősítette, hogy a törvény célja a rendezvény betiltása, míg Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a kormányinfón azt állította, a Pride-ot nem tiltották be Magyarországon.

Egyébként a Pride ellehetetlenítésével már második alkalommal foglalkoznak az Európai Parlament plenárisán. Legutóbb április 2-án rendeztek vitát ugyanezen téma miatt az EP-ben. Azóta még egy ízben, május 21-én volt téma Magyarország az Európai Parlamentben, amikor az átláthatósági törvény szolgáltatta a vita témáját.

Európai Bizottság: Nem szabad senkinek sem félni attól, hogy részt vegyen a Pride-on!

A délután kettő órakor kezdődő vitán először az Európai Bizottság nevében az uniós intézmény demokráciáért, az igazságügyért és a jogállamiságért felelős biztosa, az ír Michael McGrath szólalt fel.

McGrath ötperces beszédét azzal kezdte, hogy a gyülekezési szabadságjog alapeleme az uniós alapelveknek és a magyar változások aggodalomra adnak okot. Mint mondta, az Alaptörvény módosításával a gyermekvédelem égisze alatt betilthatnak tüntetéseket, valamint mesterséges intelligenciával működő arcfelismerő-rendszerekkel azonosíthatják azon résztvevő demonstrálókat.

A jogállamiságért felelős biztos üdvözölte, hogy a budapesti Pride-ot a főváros megrendezi, ugyanakkor hozzátette,

Sajnos nem ignorálhatjuk, hogy az új törvény már olyan rendőrségi döntésekhez vezetett, amik LMBTQ-eseményeket betiltásához vezettek. Nem szabad senkinek sem félni attól, hogy a Pride-on részt vegyen

– jelentette ki McGrath, aki elmondta, az Európai Bizottság jelenleg is vizsgálja a magyar törvényt, ami miatt felvette a kapcsolatot a magyar hatóságokkal is és több kérdésben – többek között az arcfelismerő-rendszerek kapcsán – is tisztázást kért.

Az ír biztos ezután arra emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság még korábban kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen a gyermekvédelmi törvény miatt, ami az Európai Unió Bíróságán van, miután a bizottság mellett több tagállam is csatlakozott a keresethez – az ügyben a bíróság főtanácsnoka a keresetet nemrég úgy véleményezte, hogy a 2021-ben elfogadott gyermekvédelmi törvény sérti az uniós jogot, ugyanakkor ezt még a bíróságnak is ki kell mondania, mielőtt szankcionálnák az országot.

Az egyenlőség uniója vagyunk! Biztosítom Önöket abban, hogy az Európai Unió és az Európai Bizottság készen áll arra, hogy minden eszközt használjon, hogy az európai uniós jogot az unió egészében érvényesítsük

– zárta felszólalását Michael McGrath, jogállamiságért felelős ír biztos.

Európai Néppárt: A magyar kormánynak a magyar nép érdekében kell tevékenykednie

A Tisza Pártot is sorai között tudó jobbközép-kereszténydemokrata Európai Néppárt vezérszónoka a svédTomas Tobé volt.

Tobé beszédét azzal kezdte, hogy a magyar nép rendelkezik a joggal, hogy szabadon éljen demokráciában, ahol a jogállamiságot tiszteletben tartják, a méltóságokat és megvédik az alapvető szabadságjogokat minden polgár számára.

A történelem azt tanította kontinensünk számára, hogy ezen alapjogokat és alapértékeket meg kell védeni. A magyarok nagyon jól ismerik az elnyomó rezsim rettenetét, ami ezen szabadságjogokat tönkre akarják tenni

– fogalmazott Tobé, aki ezután azzal folytatta, hogy a magyar kormánynak a magyar nép érdekében kell tevékenykednie, „nem pedig azzal foglalkoznia, hogy megtömje saját zsebeit”.

A svéd EP-képviselő ezután arról beszélt, hogy Magyarországon erősödik az ellenzék, és szerinte emiatt Orbán Viktor magyar miniszterelnök fél, ezért mindennel biztosítani szeretné, hogy hatalmon maradjon.

Nem lehetne világosabb, ami történik. A magyarok sokkal többet és jobbat érdemelnek. Magyarország helye Európában van és a Néppárt mindig is Magyarország mellett áll ki

– folytatta a néppárti EP-képviselő, majd ezután felszólította az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy őrizzék meg a magyarok jogait és ne tegyék lehetővé, hogy elrabolhassák a magyar demokráciát.

Szocialisták: A magyar kormány az intolerancia ideológiáját akarja terjeszteni

A második legnagyobb képviselőcsoport, a Demokratikus Koalíciót is magában foglaló szociáldemokrata S&D nevében a képviselőcsoport elnöke, a spanyol Iraxte García Perez szólalt fel.

Az egyébként a jövő héten, június 28-án rendezett budapesti Pridera is ellátogató EP-képviselő felszólalását azzal kezdte, hogy ez a legutóbbi vörös vonal, amit a magyar kormány szerinte átlépett, ami szerinte szégyen.

Ez nem csak egy gyáva támadás az állampolgárokkal szemben, hanem egy autoriter rendszer megmutatkozása

– véli Perez, aki szerint a hatalmat átfordították a félelem és a cenzúra eszközévé, miközben az ezzel szemben fellépő civiltársadalmat büntetni akarja a magyar kormány.

A spanyol EP-képviselő szerint a magyar kormány manipulálja a gyermekvédelmet, hogy azt felhasználva az intolerancia ideológiáját terjessze el.

Ez nem más, mint elnyomás

– fogalmazott az S&D elnöke, aki hozzátette, örül, hogy a bizottság védi a jogállamiságot, azonban azt nem lehet úgy védeni, ha az Európai Bizottság nem koherens az egyenlőséget illetően.

Felszólalását azzal zárta, hogy a 7-es cikk szerinti eljárást folytatni kellene, valamint a befagyasztott uniós forrásokat továbbra se kapja meg az ország. Végezetül felszólította az Európai Bizottságot, hogy minél több biztos vegyen részt a június 28-i budapesti Pride-on, mivel szerinte nemcsak Magyarországról, hanem a polgári jogokról van szó, ha pedig a polgári jogokat tiporják, akkor az egész Európai Uniót tiporják.

(Borítókép: Az Európai Parlament Strasbourgban. Fotó: Balint Erlaki / Getty Images)