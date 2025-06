Tarjányi Péter: Nagy esélyt adok arra, hogy Amerika nyíltan beavatkozik az izraeli–iráni háborúba

Donald Trump amerikai elnök felállt és távozott a G7-csúcsról, mindeközben azt fontolgatja, hogy az USA belépjen-e az izraeli-iráni háborúba. Mindez milyen hatással lehet az ukrán-orosz konfliktusra? Többek között ezekre a kérdésekre is válaszol Tarjányi Péter, a Frontvonal állandó vendége.

A beszélgetés első pontja Trump távozása volt a G7-csúcsról. Tarjányi azt mondja, hogy Emmanuel Macron francia elnök próbálta tompítani a helyzetet, sikertelenül – ami jól mutatja az amerikai–európai kapcsolatok feszültségét és Trump konfrontatív diplomáciai stílusát.

Tarjányi Péter úgy látja, hogy egyre inkább az a kép rajzolódik ki, hogy Trump szerint a világ így néz ki:

Amerika és a többiek.

Az amerikai elnök vélhetően úgy látja, hogy a nagyhatalmaknak kellene leosztani a világrend szabályait, a kisebbeknek pedig alkalmazkodniuk kellene ehhez. Azonban Tarjányi szerint ez a hozzáállás nem működik a mai multipoláris világban, ráadásul Trump első elnöki ciklusában az USA nem indított háborút, ezzel béketeremtő imázst alakított ki, ellenben most a vám- és politikai „háborúk” szinte folyamatosan zajlanak.

Az Egyesült Államok permanens háborúban van az elmúlt hetekben, ezért Washingtonnak egy másfajta elnöki gondolkodásmódot kellene megjelenítenie. Azt gondolom, hogy az Egyesült Államok elnökének ez nehezen megy

– mondja a szakértő.

Az USA szerepe az Izrael–Irán konfliktusban

Tarjányi felidézi, hogy korábban ő maga is derűlátó volt, ugyanis azt gondolta, hogy Donald Trump hatással lesz Iránra, és ez a háborút megakadályozza. Ám ez nem sikerült. Izrael és Irán között egyre gyakoribbak a rakétatámadások, és Izrael védelmi rakétarendszerei kimerülőben vannak.

Most úgy tűnik, hogy az USA egyes eszközöket, amelyeket eredetileg Ukrajnának ígért, Izraelhez csoportosított át, ami jó hír Izraelnek, ám Ukrajnáról jól láthatóan lekerült a fókusz. Az amerikai támaszpontokat is megerősítik a Közel-Keleten, ami szintén forrásokat von el Ukrajnától, és Kijevben attól tartanak, hogy a közel-keleti feszültség h osszú távon a figyelmet és az erőforrásokat is elvonja Ukrajnáról.

Irán és az atombomba

Tarjányi aggályosnak tartja a nukleáris erőviszonyok alakulását is. Izrael – geopolitikai helyzetéből fakadóan – egyik legsúlyosabb és történelmileg állandó problémája az, hogy nincs megfelelő stratégiai mélysége, azaz olyan területe, ahová egy esetleges háborús helyzetben vissza tudna vonulni.

E stratégiai sérülékenység kezelésére már a '60-as években elkezdődött Izrael saját nukleáris fegyverkezési programja. A nemzetközi közösség körében nyílt titoknak számít, hogy az országnak 80–100 darab közöttire becsülhető atomfegyver-arzenálja van.

Irán pedig több irányból is fenyegetve érzi magát. Eddig is igyekezett szövetségeseket találni (például Oroszország és Kína), de a katonai paritás érdekében nukleáris képességekre is törekszik. Irán stratégiai logikája egyszerű:

ha Izrael a nukleáris elrettentéssel sakkban tudja tartani a térséget, ugyanezt Irán is elérheti egy saját atomarzenállal.

Ez azonban az a pont, amire a nyugati világ, élén Izraellel, egyértelműen nemet mondott: egy atomfegyverrel rendelkező Irán nem csak Izraelre, hanem az egész térség stabilitására nézve egzisztenciális veszélyt jelentene – a biztonságpolitikai szakértő szerint.

Tarjányi Péter szerint Izraelnek ha gyors hatást akar elérni Iránnal szemben –gyorsan kell cselekednie, ehhez viszont komoly segítségre van szüksége, méghozzá Amerikától. A kérdés az, hogy az USA segíteni fog-e.

A szakértő úgy gondolja, hogy Donald Trump rövidesen megadja a szükséges segítséget Izraelnek. Azonban ez nagyon sok dologgal járhat együtt. Többek között terrortámadásokat hozhat magával, amelyben Irán esetlegesen amerikai támaszpontokkal szemben lép fel.