Súlyos fenyegetések alatt áll Magyarország, Szijjártó Péter szerint egyre nagyobb a veszély

A tárcavezető szerdán a görög kollégájával, Jorgosz Gerapetritisszel tárgyalt. A közös sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a veszélyek korában, amikor pusztító háborúk dúlnak Európában és a szomszédságban, egyre inkább felértékelődnek a stabil, megbízható, baráti kapcsolatok, mint amilyen a Magyarország és Görögország közötti viszony is.

A miniszter azt is elmondta, hogy mostani találkozóit követően, délután részt vesz egy nagy energetikai konferencián is, ugyanis szerinte Magyarországot ma egyszerre fenyegeti komoly veszély Brüsszel és Kijev részéről. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy a Von der Leyen–Zelenszkij-terv fenyegetést jelent Magyarország energiaellátásának biztonságára, azzal a veszéllyel jár, hogy az energia ára a kétszeresére emelkedik.

Sérelmezte, hogy az olcsón és könnyen hozzáférhető oroszországi energiaforrások importjának betiltása védtelen, súlyosan függő helyzetbe hozná Magyarországot, mindez ráadásul sérti hazánk szuverenitását, minthogy a nemzeti energiamix összeállítása kizárólagos tagállami hatáskör.

„A REPowerEU csomag a Magyarországra vezető olajvezetékek számát kettőről egyre csökkenti, illetve lezárja a Magyarországra áramló földgáz legnagyobb kapacitású bejáratát is” – figyelmeztetett. Emellett a kezdeményezés képmutató mivoltát is bírálta, felidézve azt, hogy Magyarország Bulgáriával, Görögországgal, Szerbiával és Szlovákiával közösen korábban az Európai Bizottsághoz fordult, pénzügyi támogatást kérve a délkelet-európai csőhálózat kapacitásának bővítésére, azonban elutasító választ kaptak.

Szijjártó Péter így fogalmazott: „Egyrészt kénytelenek vagyunk fokozatosan kivonni bizonyos energiaforrásokat, másrészt pedig egyáltalán nem támogatják azt, hogy újabb szállítási útvonalak és újabb források jöjjenek létre. Ezért is szeretném határozottan védelmembe venni Görögországot, amely gyakorlatias megközelítést képvisel az energiaügyben, kész az együttműködésre, illetve nem hagyja, hogy az energiakérdéseket túlságosan átpolitizálják és átideologizálják.”

Szijjártó Péter szerint Magyarország és Görögország egyetért az uniós külső határok védelmének fontosságában. Hangsúlyozta: Magyarország nem enged be illegális migránsokat, jelenleg 16 magyar rendőr segíti a határvédelmet Görögországban. A miniszter sikeresnek nevezte a kétoldalú kapcsolatokat: tavaly rekordot döntött a magyar export Görögországba, és nagyjából 100 ezer görög turista érkezett Magyarországra – összegezte az MTI.

(Borítókép: Szijjártó Péter 2024. október. 17-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)