A lezuhant Air India egyetlen túlélője pár nappal később a testvére koporsóját vitte

Egyedüliként élte túl a repülőgép-katasztrófát, most pedig testvére koporsóját vitte a hamvasztásra – Vishwash Kumar Ramesh brit állampolgár saját sérülései ellenére is részt vett öccse temetésén a nyugat-indiai Diu városában. A tragikus balesetben legalább 270 ember vesztette életét, köztük Ajay Ramesh is, aki ugyanazon a járaton utazott.