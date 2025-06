A világ szeme Budapesten: így ír a nemzetközi sajtó a Pride betiltásáról

Forrósodik a helyzet Magyarországon a Pride körül: Orbán Viktor miniszterelnök még februári évértékelő beszédében jelentette ki, hogy a budapesti Pride szervezői idén „ne bajlódjanak a felvonulás előkészítésével”, ezután a kormány benyújtotta egyrészt a magyar Alaptörvény 15. módosítását, majd pedig azt a törvényjavaslatot is, amivel lényegében ellehetetlenítenék a Pride-ot – ezeket pedig a Fidesz és a KDNP mellett a Jobbik, valamint a Mi Hazánk képviselői is megszavazták.

Karácsony Gergely korábban többször is kijelentette, hogy Budapest kiáll a Pride betiltása ellen, ám a Budapesti Rendőr-főkapitányság csütörtökön gyülekezési hatósági jogkörében eljárva megtiltotta a június 28-án esedékes Budapesti Büszkeség rendezvényt, a 2025. április 15-től hatályos törvényre hivatkozva, amely lehetővé teszi az LMBTQ+-rendezvények betiltását a gyermekek védelmére hivatkozással.

Karácsony Gergely és a jogi csavar

Karácsony Gergely főpolgármester jogi csavarral próbálta megkerülni a tilalmat: bejelentette, hogy a főváros önkormányzata önkormányzati rendezvényként szervezi meg a „szabadságünnepet”, ahol „sem kamionok, sem táncosok nem lesznek, a szexualitás semmilyen formában nem fog megjelenni”. A rendőrség azonban ezt is bejelentésnek minősítette és betiltotta, ám a főpolgármester szerint „a Budapesti Rendőr-főkapitányság egy nem létező gyűlésről hozott tiltó határozatot.”

Közben az Európai Parlamentben a szociáldemokrata S&D, a liberális Renew, az ökobaloldali Zöldek, valamint a Baloldal több EP-képviselője jelezte, hogy június 28-án mindenképpen Budapestre látogatnak. A holland zöldpárti Tineke Strik, az EP magyarországi ügyeinek jelentéstevője szerint közel 70 EP-képviselő vehet részt a budapesti Pride-felvonuláson, hogy szolidaritást mutassanak a magyar LMBTQ+-közösséggel.

A nemzetközi sajtó és a magyar„macska-egér játék”

A brit BBC „macska-egér játéknak” nevezi a konfrontációt „Orbán Viktor nacionalista kormánya” és Magyarország LMBTQ+-közössége között, amelyben a rendőrség és a bíróságok támogatásával áll szemben a magyar szexuális kisebbségek közössége. A londoni közszolgálati média szerint tízezrek várhatók a június 28-i eseményre, és kiemelik: a Helsinki Bizottság tanácsa szerint minél többen vesznek részt, annál kevésbé valószínű, hogy a rendőrség megpróbálja majd megbírságolni őket a tömeges ügyteher miatt.

Az amerikai Associated Press még keményebben fogalmaz: „a tekintélyelvűség felé tett újabb lépésnek” nevezi a magyar kormány intézkedéseit, hangsúlyozva, hogy a Pride szervezői a jogi szankciók fenyegetése ellenére is ragaszkodnak a rendezvény megtartásához.

Európai szolidaritás és diplomáciai feszültség

A The Guardian szerint több tucat európai parlamenti képviselő vesz majd részt a budapesti Pride rendezvényen a kormány intézkedéseinek ellenére, köztük olyan politikusok is, mint Ernest Urtasun spanyol kulturális miniszter, Leo Varadkar egykori ír miniszterelnök, valamint Amszterdam és Brüsszel polgármesterei. A brit lap kiemeli, hogy Karácsony Gergely nyíltan támogatja az LMBTQ+-jogokat, és már 2021-ben is felszólalt a rendezvényen.

A Reuters nemzetközi hírügynökség külön hangsúlyt fektet a politikai háttérre: mint írják, Orbán Viktor 2026-ban kihívásokkal teli választással néz szembe, ahol egy új, megerősödő ellenzéki párt veszélyezteti uralmát. A keresztény konzervatív kormány fokozódó kampánya az LMBTQ+-közösség ellen a Fidesz törzsszavazóinak, főként a vidéki választóknak kedvez – írják.

Az amerikai CNN emlékeztet arra, hogy Orbán már februárban jelezte: a szervezők „ne is bajlódjanak” az idei Pride megszervezésével, miután a parlament elfogadta azt a törvényt, amely a gyermekek védelmére hivatkozva lehetővé teszi az LMBTQ+-felvonulások megtiltását.

Francia és olasz értékelés

A francia Le Monde részletesen elemzi a jogi hátteret, hangsúlyozva, hogy Orbán Viktor 2010-es hatalomra kerülése óta Magyarország több olyan törvényt fogadott el, amelyeket ott és az Európai Unióban is kritizáltak a szexuális és nemi kisebbségek jogainak korlátozása miatt. A párizsi lap szerint a budapesti polgármester a rendőrségi tiltás ellenére is tető alá hozza a rendezvényt.

Az olasz ANSA hírügynökség röviden, de velősen foglalja össze a magyarországi helyzetet, szerintük bár Karácsony nem kért engedélyt, a rendőrség mégis betiltotta a június 28-i Pride-ot, amely várhatóan a budapesti szabadság ünneplésének álcája alatt zajlott volna.

Brüsszeli nyomás

A Politico uniós ügyekben szakosodott lap szerint Hadja Lahbib egyenlőségügyi biztos részvétele egyértelmű „odaszúrás” Orbán Viktor irányába. A brüsszeli lap kiemeli, hogy körülbelül 70 EP-képviselő mellett több nagy európai főváros polgármestere is részt vesz majd a rendezvényen, amely így az Európai Unió és a magyar kormány közötti feszültség újabb csúcspontjává válhat.

A brit Independent megjegyzi: Franciaország, Németország és Spanyolország mellett legalább 20 uniós tagállam szólította fel múlt hónapban Magyarországot a törvény felülvizsgálatára, azzal érvelve, hogy az ellentétes az uniós szerződésekben rögzített alapvető értékekkel.

(Borítókép: Stiller Ákos / Bloomberg / Getty Images)