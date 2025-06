Donald Trump nem fogta vissza magát: két héten belül dönt arról, hogy beavatkozik-e a Közel-Keleti eseményekbe

Mintegy egy hete tartanak az összecsapások Irán és Izrael között. Csütörtökön reggel az izraeli légierő széleskörű csapásokat mért Irán kulcsfontosságú létesítményeire – számolt be róla az al-Dzsazíra. A hadsereg jelentése szerint a légitámadások több tucat célpontot értek Nyugat-Iránban, beleértve az araki nehézvizes reaktor kritikus berendezéseit és a Natanz körüli centrifugagyártó létesítményeket.

Az izraeli hadsereg közölte továbbá, hogy megsemmisítette Irán belső biztonsági szolgálatának teheráni központját is, miközben több robbanás hallatszott Karaj városa és a közeli Payam repülőtér közelében.

Irán válaszul mintegy harminc ballisztikus rakétát és több drónt indított Izrael felé. Egy iráni lövedék a déli Beersheba városában álló Soroka-kórházat találta el, és több tucat polgári sebesültet okozott. A délután folyamán újabb iráni rakétahullám csapódott be Izrael területén: felrobbantak találatok Nyugat-Jeruzsálem és Tel-Aviv térségében, négy helyen is becsapódások történtek. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy Teheránt „magas árral” fogja megbüntetni a kórház elleni támadás miatt.

A reakciók nem maradtak el, izraeli részről Benjamin Netanjahu posztolt közösségi oldalán arról, hogy „erőteljes választ” fognak adni, és „a teheráni zsarnokok meg fogják fizetni a teljes árat” a kórház elleni csapásért. Izrael védelmi minisztere, Izrael Katz pedig kijelentette: Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vezetője, „nem élhet tovább”, utalva a közvetlen likvidálás lehetőségére.

Irán politikai vezetői szintén élesen fogalmaztak: Abbasz Araghchi külügyminiszter megerősítette, hogy pénteken Genfben tárgyal európai partnerországokkal a konfliktus békés rendezése érdekében. Külügyminiszter-helyettese, Kazem Gharibabadi figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy ha „aktívan” beavatkozik és Izraelt támogatja, akkor Irán komoly megtorlással számol – „minden szükséges opció az asztalunkon van”.

Több ezer embert ért kár egy nap alatt

Az iráni rakétatámadások pusztítása Izraelben – mentőalakulatok a központi Ramat Gan városrészben egy lerombolt irodaház maradványai között kutatnak sérültek után. A dél-izraeli Beersheba közelében található Soroka-kórházban ért találatban több mint 20 polgári halálos áldozat és mintegy 200 sebesült volt, a kórház elleni csapásban elsősorban civilek sérültek meg. Iránban is igen magas a civil áldozatok száma: független források szerint legalább 639 ember vesztette életét az izraeli légicsapásokban, és több mint ezerketten sérültek meg.

A harci cselekmények következtében tömeges kitelepítések indultak: az izraeli belügyminisztérium jelentése szerint több mint 5 100 embert nyilvánítottak hajléktalanná, köztük mintegy 900-at Tel-Aviv térségében. Iránban pedig országos internethálózat-leállítást rendeltek el a veszélyeztetett infrastruktúra védelme érdekében, így a lakosság kiszolgáltatva került az információhiánynak.

A légiközlekedés is akadozik: több ország törölte repülőjáratait a térség felől, és a Wizz Air július és szeptember között felfüggeszti dubaji, abu-dzabi járatait a feszültség eszkalálódása miatt.

Így reagáltak a nemzetközi vezetők

Az ENSZ főtitkára, António Guterres „mély aggodalmát” fejezte ki a harcok miatti civil veszteségek miatt, és sürgette az azonnali deeszkalációt, tűzszünetet követelve a felektől.

Moszkva és Peking is bekapcsolódott a diplomáciai erőfeszítésekbe: Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök telefonon egyeztettek, és egyetértettek abban, hogy elítélik Izrael fegyveres akcióit, a fegyveres megoldást pedig elutasítják. Különösen Kína külügyminisztere, Vang Ji fogalmazott élesen: az izraeli támadások szerinte nemzetközi jogot sértenek és Irán szuverenitását veszélyeztetik, ami súlyos fenyegetést jelent a régió békéjére.

Az Európai Unió nevében Emmanuel Macron francia elnök jelentette be, hogy Párizs európai partnereivel közösen diplomáciai javaslatot készít a konfliktus mielőbbi rendezésére.

A szomszédos államok is élesen reagáltak: Törökország megerősítette északi határának őrizetét, és Szíriában, Irakban is magas fokú készenlétet rendeltek el a válság elterjedésének megakadályozására. Irán befolyásos síita vallási vezetője, Ali Szisztáni ajatollah pedig „igazságtalan háborút” említett, és a nemzetközi közösségtől a gyors beavatkozást kérte annak érdekében, hogy elkerüljék a „regionális katasztrófát”. Minden nagyhatalom arra ösztönözte a feleket, hogy a diplomácia és a tárgyalások útját válasszák, elkerülve a konfliktus további eszkalációját.

Amerika bekapcsolódik?

Donald Trump amerikai elnök két héten belül dönt arról, hogy az Egyesült Államok közvetlenül beavatkozik-e az Izrael és Irán közötti konfliktusba – jelentette be Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtószóvivője csütörtöki sajtótájékoztatóján

Leavitt Trump elnök üzenetét tolmácsolva közölte:

Annak tükrében, hogy jelentős esély van arra, hogy a közeljövőben tárgyalások kezdődhetnek Iránnal, amelyek megtörténhetnek vagy nem, két héten belül meghozom a döntést arról, hogy beavatkozzunk-e.

Amikor arról kérdezték a sajtószóvivőt, mit üzen a mindennapi Trump-támogatóknak, akik aggódnak az amerikai szerepvállalás miatt, Leavitt azt válaszolta, hogy „bízzanak Trump elnökben”.

A szóvivő dicsérte az elnök ösztöneit, és azt állította, hogy első elnöki ciklusa alatt „béke az erő által” politikájával biztonságban tartotta a világot. Leavitt hozzátette, hogy Iránnal folytatódnak a kapcsolatfelvételi kísérletek, azonban nem volt hajlandó magyarázatot adni arra, miért hiszi Trump, hogy továbbra is „jelentős esély” van a tárgyalásokra.

Amikor az adminisztráció Iránban történő rendszerváltással kapcsolatos álláspontjáról kérdezték, Leavitt kijelentette, hogy az elnök „legfőbb prioritása” annak biztosítása, hogy Irán ne tudjon sikeresen nukleáris fegyvert építeni.

Friedrich Merz német kancellár mérsékletre szólította fel Izraelt az Irán elleni hadjáratban, egy Benjamin Netanjahuval folytatott telefonbeszélgetésben. A Reuters szerint Merz elvileg támogatja Izrael katonai támadásait az iráni nukleáris infrastruktúra ellen, de hangsúlyozta a diplomáciai megoldások fontosságát is.

A Sky News német kormányzati forrásra hivatkozva megerősítette, hogy Berlin alapvetően egyetért az iráni atomlétesítmények elleni csapásokkal, ugyanakkor sürgeti a tárgyalásos rendezés keresését. Ez a kettős üzenet jól tükrözi Németország kényes helyzetét: egyrészt szövetségese Izraelnek, másrészt igyekszik elkerülni a regionális konfliktus további eszkalációját.

Elhalasztották a zsidó sportolók legnagyobb seregszemléjét

A zsidó olimpiának is nevezett multisportesemény júliusban lett volna, de a hivatalos bejelentés szerint az idén nem tartható meg az Izrael és Irán között kirobbant háború miatt.

A Maccabi Játékokat rendre a nyári olimpiákat követő esztendőben rendezik meg. Az idei eseményre a világ 55 országából több mint 8000 résztvevőt vártak, akik 45 sportágban versenyeztek volna Izrael több városában, így Jeruzsálemben, Tel-Aviv-Jaffában, Haifában és Szderótban.

Jusztin Ádám, a Maccabi VAC sportegyesület elnöke, a magyar Maccabi-delegáció egyik főszervezője az Index megkeresésére elmondta: 13 sportágban mintegy 50 fős magyar különítménnyel készültek részt venni az idei játékokon, költségeik pedig elérik a százmillió forintot.

Egy hete tartanak a támadások a Közel-Keleten

Amint arról korábban beszámoltunk, múlt péntek hajnalban Izrael nagyszabású légicsapást mért Iránra, célba véve a perzsa állam nukleáris létesítményeit és katonai infrastruktúráját. Az első, Teherán felett felhangzó robbanások után percekkel rendkívüli állapotot hirdettek Iránban és Izraelben is, miközben a térség újabb háború küszöbén áll. Irán megerősítette: több vezető tisztségviselő, köztük a Forradalmi Gárda parancsnoka és az iráni vezérkar főnöke is meghalt.

Donald Trump szerint az Egyesült Államok előre tudott az izraeli hadműveletről, de katonai szerepet nem vállalt benne. Az amerikai elnök hangsúlyozta: céljuk továbbra is a tárgyalások újraindítása Iránnal, miközben megerősítette, hogy a támadásokban több iráni vezető is meghalt. Időközben megindult a válaszcsapás is, Irán mintegy 100 pilóta nélküli repülőgépet indított Izrael területe felé, amit az Izraeli Védelmi Erők szóvivője, Effie Defrin dandártábornok jelentett be péntek reggel.

Lapunk egy Teheránban élő magyar üzletasszonyt, Ujvári Barbarát kérdezte a támadás hatásairól. Megkeresésünkre elmondta, hogy a mostani volt az első olyan hadművelet Tel-Avivtól, amely polgári épületeket is ért. A robbanások nagyon hangosak voltak, tulajdonképpen az iráni főváros teljes lakossága felébredt. Az offenzívának több civil áldozata lehet, ennek ellenére nincs pánikhangulat a városban. A bel- és a külföldi repülőjáratokat egyaránt törölték.

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az Indexnek elmondta: az Egyesült Államoknak nagyon nem jött jól Izrael lépése, még akkor sem, ha nem nevezhető váratlannak. A biztonságpolitikai szakértő szerint a régióban a korábbiaknál is feszültebb lesz a helyzet, és hetekig eltarthat az Izrael és Irán közötti fegyveres akció.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter múlt pénteken telefonon egyeztetett izraeli kollégájával, aki tájékoztatta őt az Irán elleni támadás okairól és a döntés hátteréről. A magyar diplomácia vezetője elmondta, hogy a térségben lévő külképviseleteken rendkívüli ügyeleti rendet vezettek be, de jelenleg nincs tudomásuk bajba jutott állampolgárokról.

A péntek hajnali izraeli támadást követően Benjamin Netanjahu elhagyta az országot, és Athénba távozott, Irán pedig már ki is nevezte a Forradalmi Gárda vezetőjének utódát. A világ vezetői közül Donald Trump amerikai, Recep Tayyip Erdogan török és Emmanuel Macron francia elnök írta le véleményét a légicsapással kapcsolatban, de a brit kormány és az orosz külügyminisztérium is nyilatkozatot adott ki.

Izrael napközben is folytatta a csapásokat Irán ellen, miközben a zsidó államban is megszólaltak a szirénák egy Jemenből indított rakéta miatt. Az újabb izraeli támadás után Irán több száz ballisztikus rakétát lőtt ki Izraelre, ezekből számos áttörte a Vaskupolát. Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah rögzített videóban közölte népével, hogy bosszút állnak. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig kijelentette, hogy kész közvetíteni Izrael és Irán között.

Szombat hajnalban újabb rakétacsapások érték Izrael nagyvárosait: Tel-Aviv és Jeruzsálem felett robbanások és füstoszlopok jelezték, hogy az iráni rakéták betaláltak. Az izraeli hadsereg riasztást adott ki, és arra kérte az embereket, hogy mindenki azonnal menjen le az óvóhelyre, amelyet csak hivatalos engedéllyel hagyhatnak el. A támadásokban négy ember életét vesztette, és több tucatnyian megsérültek. Közben Irán hivatalosan is bejelentette: értelmetlennek tartja a nukleáris tárgyalások folytatását az Egyesült Államokkal, miután – állításuk szerint – Washington hagyta jóvá Izrael katonai akcióját. A diplomáciai feszültség ezzel új szintre lépett, miközben a térségben egyre több civilnek kell a rakéták árnyékában élnie. Teherán katonai vezetői újabb támadásokat helyeztek kilátásba Izrael ellen, sőt figyelmeztettek, hogy a fegyveres összecsapás hamarosan az amerikai támaszpontokat is elérheti.

Egy 28 éve Izraelben élő magyar idegenvezető osztotta meg tapasztalatait az Indexszel. Zsuzsa elmondta, mikor és hogyan riasztják őket egy támadás esetén, valamint milyen óvóhelyre tudnak behúzódni. Emellett beszélt a közhangulatról, és arról is, hogy miként befolyásolja az alapszolgáltatásokat az országra zúdított rakétaeső.

Vasárnap hajnalban Irán több mint száz ballisztikus rakétával és drónnal támadta meg Izraelt vasárnap hajnalban. A támadás alatt légvédelmi szirénák szólaltak meg Észak-Izraelben, Haifában stratégiai célpontokat, köztük egy olajfinomítót is találat ért. A közép-izraeli térségben négy civil – köztük két gyermek – vesztette életét. A megtorlás nem maradt el: az izraeli hadsereg föld alatti rakétabázisokat támadott Teheránban és Irán nyugati részén, az iráni gázkitermelés egyik kulcslétesítménye is leállásra kényszerült.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Donald Trumpot rendkívüli barátnak és bátor vezetőnek nevezte, akinek világos céljai és tettei sokat jelentettek Izrael számára. „Trump nemcsak Izrael barátja volt, de személyesen is támogatott engem, és most is segít megvédeni az izraeli életeket az iráni rezsimtől” – fogalmazott Netanjahu. A kormányfő kijelentése azért is érdekes, mert szombaton Donald Trump Vlagyimir Putyinnal beszélt telefonon, amikor is az amerikai elnök kiemelte, hogy az orosz államfő hasonlóan gondolkodik az Izrael és Irán között dúló háborúval kapcsolatban. Putyin világossá tette, hogy elítéli Izrael katonai műveleteit Irán ellen. A két elnök „nem zárta ki”, hogy visszatérjenek a megbeszélésekhez Irán nukleáris programjáról.

Ijesztő forgatókönyv felé halad Izrael és Irán háborúja

A háborút megindító Izrael miniszterelnöke azzal indokolta a támadást, hogy tovább már nem várhattak, mert Teherán karnyújtásnyi közelségbe került erőltetett atomprogramjával egy működő atombomba előállításához. Ezt pedig a zsidó állam nem nézheti tétlenül, mert halálos veszedelmet jelent az ország biztonságára. Benjamin Netanjahu ezért elsődleges célpontokként az iráni atomprogramhoz kapcsolódó létesítményeket jelölte meg.

Mivel Iránban működő atomerőmű és urándúsító létesítmények is találhatók, ezért nem mehetünk el amellett, hogy milyen radioaktív veszélyt jelent ezek lebombázása vagy felrobbanása. Bendarzsevszkij Anton biztonságpolitikai szakértő közösségi oldalán idézte fel, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség a veszély miatt egy külön akciócsoportot hozott létre, amely folyamatosan, a nap 24 órájában figyeli a helyzetet. Érdekes módon viszont az európai közvélemény most nem hördült fel, pedig néhány éve, amikor az Ukrajnában található zaporizzsjai erőmű körül folytak harcok, elég nagy volt az ijedtség.

(Borítókép: Emberek figyelik a Shahran olajraktár elleni izraeli támadásból származó tüzet és füstöt 2025. június 15-én Teheránban Iránban. Fotó: Stringer / Getty Images)