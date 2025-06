Vlagyimir Putyin kész találkozni Volodimir Zelenszkijjel, minél hamarabb befejeznék a konfliktust

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelenleg személyesen tervezi részvételét a június 24–25. között Hágában megrendezésre kerülő NATO-csúcstalálkozón – közölte az RBK Ukrajina.

A portálnak nyilatkozó forrás azonban megjegyezte:

A végleges döntés a csúcstalálkozó előestéjén születik meg. Ez még csak egy előzetes terv.

Hozzátette, az ukrán elnököt a holland király által rendezett, június 24-i vacsorára is meghívták, ahol jelen lesz Donald Trump amerikai elnök is. Zelenszkij várhatóan részt vesz egy, a védelmi iparnak szentelt fórumon is, amelyet a csúcstalálkozó alkalmából tartanak. Ugyanakkor most nem lesz hivatalos munkamegbeszélés az államfő és 32 NATO-vezető között, ahogyan az a korábbi washingtoni rendezvényen történt.