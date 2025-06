Egymást támadják Donald Trump legnagyobb hívei, megosztottak az Irán elleni beavatkozás miatt

Karoline Leavitt fehér házi szóvivő sajtótájékoztatóján bejelentette: Donald Trump amerikai elnök két héten belül fog dönteni arról, hogy az Egyesült Államok is részt vegyen-e Irán bombázásában, vagy sem.

A jelenlévő újságírókat ugyanakkor ez nem nyugtatta meg, miközben az elmúlt napokban az Egyesült Államok rendkívül módon növelte katonai csapásmérő képességét a Közel-Keleten: ennek részeként több tankerrepülő mellett új generációs F–35 Lightning vadászbombázókat is a Földközi-tengerhez vezényelt az amerikai légierő.

Ez arra utalhat, hogy az Egyesült Államok is bombázásra készül, ráadásul sajtóhírek szerint Donald Trump már engedélyezte az Irán elleni támadások terveit, de a végrehajtásuknak egyelőre még nem adott zöld utat – erről fog dönteni az elkövetkezendő két hétben.

Ám Leavitt bejelentésével nem öntött tiszta vizet a pohárba, hiszen Trump a múltban többször is előállt ezzel az időkerettel más döntések kapcsán, amelyekből aztán vagy nem lett semmi, vagy végül pár napon belül döntött. Legutóbb két hónapja ígérte, hogy két heten belül dönt, hogy az Egyesült Államok feláll-e a tárgyalóasztaltól az ukrajnai háború kapcsán, mert addigra megtudja, Vlagyimir Putyin orosz elnök komolyan gondolja-e a béketárgyalásokat, vagy sem – de azóta sincs erről hivatalos döntés.

Azonban nem véletlen, hogy Trump halogatja a döntést Irán bombázásáról, a következményének súlyossága mellett egy másik dolog is nehezíti ezt, mégpedig hogy

a Republikánus Párt és Trump szavazótábora is rendkívül megosztott abban, hogy az Egyesült Államok ismét háborúba lépjen a Közel-Keleten.

Főleg úgy, hogy jelenleg azt sem tudni, hogy mi lehetne a végcél: rezsimváltás vagy az iráni atombombaprogram leállítása. Ha előbbi, ki lehetne a lehetséges utód, ha pedig utóbbi, akkor azt diplomáciai vagy katonai úton szeretné inkább elérni.

Egymással harcoló republikánusok

Annak ellenére, hogy Donald Trump szinte teljesen a saját arcképére formálta a Republikánus Pártot, és annak irányítását is erős kézzel megragadta – még a pártelnököket is ő maga választotta ki, bőven a tavalyi elnökválasztás kezdete előtt, egy szövetségese és a menye személyében –, a párt, de leginkább a szavazótábora ideológiailag továbbra is heterogén.

Ugyan a képviselőházi republikánusok között is egyre magasabb azok száma, akik Donald Trump 2016-os győzelme nyomán az elnök retorikáját és világnézetét elsajátítva szereztek mandátumot, a pártban még így is sokan vannak a klasszikus, korábban mainstreamnek számító reagani republikánusok.

Bár a legtöbb belpolitikai kérdésben nincs vita a párton belüli frakciók között – vagy azokat inkább megpróbálják eleve zárt ajtók mögött tartani –, hiszen például az adócsökkentés eleve ezen frakciónak a legfőbb követelése, valamint a nyilvánosságban támogatják Trump kultúrharcos politikáit, viszont a külpolitika kapcsán már nagyobb ellentét húzódik a pártban.

A mainstream republikánusok ugyanis fenn akarják tartani az Egyesült Államok világban betöltött csendőri szerepét, míg a Trump nyomán felemelkedett konzervatív és szélsőjobboldali képviselők az Amerika első szlogent követve izolacionista külpolitikát folytatnának.

Az egyébként Trumpot szinte mindenben támogató Marjorie Taylor Greene például azzal kritizált több republikánust – leginkább Lindsay Graham szenátort – és még a Fox Newst is, hogy az elmúlt években Iránnal riogató propagandát folytattak, ami miatt be akarnak avatkozni Iránban. De rajta kívül a Donald Trump szlogenje, a Make America Great Again nyomán MAGA-nak nevezett mozgalom több prominens arca kritizálja azt, hogyha Iránt megtámadná az Egyesült Államok.

Így tett Trump első ciklusának elején volt elnöki főtanácsadója, Steve Bannon, valamint az ő podcastjában megszólaló korábbi Fox News-os műsorvezető, Tucker Carlson is, aki saját műsorában egy kiabálásig fajuló vitát folytatott a témában a beavatkozást támogató Ted Cruz texasi szenátorral.

Ráadásul egy republikánus képviselő, Thomas Massie már azt is jelezte, hogy a demokratákhoz csatlakozva benyújt egy olyan törvényjavaslatot, ami csak a kongresszus jóváhagyásával engedélyezné az elnöknek Irán megtámadását.

Legfőbb érvük, hogy Trump a kampánya során békét ígért Ukrajnában, nem pedig további háborúkat, ráadásul az elnök mindig is kritizálta az iraki vagy az afganisztáni missziókat, azokat örökké tartó háborúknak nevezve.

Emellett úgy látják, Irán bombázása, valamint egy új, akár évtizedekig elhúzódó közel-keleti háború nem az Egyesült Államok érdeke.

A lehetséges amerikai beavatkozásról szóló kritikák, bár nem közvetlenül Trumpnak szólnak – Greene például a szerinte „háborús uszító” neokonzervatívokat okolja, Bannon pedig az izraeli kormányfőt, Benjamin Netanjahut vádolja manipulálással –, azonban egy beavatkozás során a következményeket már Trump viselné. Erre figyelmeztette például korábbi tanácsadója is, aki szerint egy Iránnal szembeni beavatkozás a MAGA-tábor és egyben Trump elnökségének a végét jelentené.

Ezzel szemben Ted Cruz és a már említett Lindsay Graham szenátorok mellett Mitch McConnell is az Iránnal szembeni beavatkozás mellett érvel. McConnell a napokban úgy nyilatkozott, hogy a republikánusok izolacionalista szárnyának nem volt túl jó hete, és reményeit fejezte ki, hogy Trump helyesen dönt, és segít Izraelnek legyőzni Iránt, ahogy Ukrajnának is Oroszországgal szemben.

A bombázást sürgetők legfőbb érve, hogy Iránnak nem lehet atomfegyvere, és szerintük már nincs lehetőség a diplomáciai megoldásra, ezért ezt katonai erővel kell megállítaniuk.

Márpedig szerintük egy atomfegyverrel rendelkező Irán rendkívüli mértékben megváltoztatná az erőviszonyokat a Közel-Keleten, ami az Egyesült Államok szövetségeseit, ezáltal az Egyesült Államok érdekeit is veszélyeztetné.

Emellett a Fox Newson is többségében ezeket a hangokat hallani. Például a csatornánál saját műsorral rendelkező Mark Levin, aki visszatérő vendég más műsorokban is, a jó kontra gonosz keretezésben már civilizációs felelősségként akarja bemutatni Irán bombázását, mondván, ezzel örökre le lehetne zárni a Közel-Keleten zajló, véget nem érő háborúkat – ehhez pedig szerinte Izraelnek az Egyesült Államok segítségére van szüksége.

A két tábor pedig már azzal is vádolja egymást, hogy a másik oldal nem valódi hazafi,

mivel szerintük a valódi patrióta álláspont az övék – legyen az a bombázás vagy a diplomáciai tárgyalások.

Míg a párt megosztott, a szavazóik ellenzik a beavatkozást

A beavatkozást azonban nemcsak a MAGA néhány prominens arca ellenzi, hanem Trump szavazóinak a többsége is: A YouGov kutatása szerint az amerikaiak 60 százaléka nem támogatja a katonai beavatkozást, de még

a tavaly Trumpra szavazók 53 százaléka is ellenzi, hogy az Egyesült Államok közvetlenül részt vegyen az Izrael és Irán közötti katonai konfliktusban,

miközben mindössze 19 százalékuk támogatja ezt.

Az Economist megrendelésére elkészített kutatásból kiderül, hogy a Trump-szavazók 63 százaléka leginkább azt szeretné, ha az Egyesült Államok a diplomáciát felhasználva tárgyalna az iráni atomprogramról, a tárgyalás kapcsán pedig relatív többség, 43 százalék a további gazdasági szankciók kivetésének a felvetésével próbálna célt elérni, mintsem a katonai csapással való fenyegetéssel. Utóbbit a Trump-szavazók 30 százaléka támogatná, de mint fentebb írtuk, nekik is csak egy része pártolná a katonai beavatkozást.

Annak ellenére, hogy a katonai beavatkozást az amerikaiak és a republikánusok többsége is ellenzi, a legtöbb amerikai abban egyetért, hogy Irán az Egyesült Államokkal szemben ellenséges és rá veszélyes szereplő.

Az amerikaiak 50 százaléka ellenséges országnak tartja Iránt, és 61 százalékuk valamennyire komoly veszélyforrásnak tartja az iráni atomprogramot – a republikánus szavazók közül ennél többen, 68 százaléknyian tartják ellenséges országnak Iránt, és 72 százalékuk tartja valamennyire komoly veszélyforrásnak Teherán atomprogramját.

Így vélhetően Trump abban reménykedik, hogy a kéthetes döntési időkeret során a probléma önmagától megoldódik: vagy felhagynak a harcokkal a felek, ami lehetővé tenné a konfliktus diplomáciai megoldását – Teherán jelezte, abban az esetben hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni, ha abbamaradnak az izraeli bombázások –, vagy Izrael eléri katonai céljait, és Teherán megadná magát, így pedig Trumpnak végül nem kéne döntést hoznia a beavatkozásról. Teherán feltétel nélküli megadása ugyanakkor jelenleg rendkívül valószínűtlennek tűnik.

(Borítókép: Donald Trump amerikai elnök beszédet mond 2025. június 12-én Washingtonban. Fotó: Chip Somodevilla / Getty Images)