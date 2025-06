„Soha nem lesznek nálam magyar feliratok” – nem érdekli a törvény a szlovák vállalkozót

Az Érsekújvár én így szeretlek Facebook-csoport aktivistái összegyűjtötték a felvidéki városban azokat a vállalkozásokat, amelyek megszegik a kisebbségi nyelvtörvényt. A rendelet szerint ugyanis azokon a településeken, ahol a lakosság legalább 15 százaléka valamelyik kisebbséghez tartozik, a legfontosabb információkat az adott nemzetiség nyelvén is kötelező feltüntetni. Mivel Érsekújváron a népesség 22 százaléka magyar, a városban be kell tartani a jogszabályt. Erre azonban nem mindenki hajlandó, a legnagyobb ellenálló egy szlovák bolttulajdonos, aki feljelentéssel fenyegette meg az aktivistákat.

A parameter.sk elérte a vállalkozót, aki azt állítja, a törvény nem kötelezi őt arra, hogy a boltjában bármit megjelenítsen magyar nyelven. „Soha az életben nem lesznek nálam magyar feliratok. Ha pedig erre törvénnyel köteleznek, inkább bezárom a vállalkozásom” – jelentette ki a portálnak, majd nem sokkal később saját Facebook-oldalán ezt írta: „Az a céljuk, hogy Érsekújvár tisztán magyar legyen, amire még maguknak a magyar embereknek sincs szükségük. Ez a város Szlovákiában található, ha olyan környezetben szeretnének élni, amire vágynak, akkor azt Magyarország területén keressék.”

Horony Ákos kisebbségi kormánybiztos szerint a jogsértő vállalkozót felszólították, hogy orvosolja a törvényellenes állapotot, és függessze ki magyarul is boltjának nyitvatartását és az esetleges további fontos információkat.

Az érsekújvári aktivisták mintegy 400 bejelentést juttattak el a kormánybiztoshoz, akinek a hivatala ilyen esetekben felszólítást küld a vállalkozásoknak, és felhívja a figyelmet a törvénysértő magatartás megszüntetésére.

Az Index megkereste Fiala-Butora János felvidéki ügyvédet, emberi jogi szakértőt, aki szerint a magyar nyelv tudatos visszaszorítása évtizedek óta az állampolitika része.

Ez az eset is rámutat arra, mennyire nem hatékony a kisebbségi nyelvek használatának a szabályozása, teljességgel aszimmetrikus és egyenlőtlen. A szlovák nyelvet mindenki automatikusnak veszi, míg a magyar még most is kuriózumnak számít.