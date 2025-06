Miért akarja annyira Izrael a föld alatti bunkereket romboló amerikai okosbombákat?

A háború egyelőre a levegőben folyik, hiszen az izraeli légicsapásokra válaszul Irán rakétaesőt zúdított a zsidó államra, amelynek leterhelt rakétaelfogó rendszere – a Vaskupola – nem minden esetben csípte el az érkező támadó eszközöket. Az iráni nukleáris létesítményeket, így a fordói és a natanzi urániumdúsítót alaposan megszórták az izraeli vadászgépek, azonban nem tudni, hogy mekkora is valójában a pusztítás.

A szupertitokban felhúzott fordói létesítményről csak 2009-ben szerzett tudomást a világ. Ez az üzem pedig – tanulva a korábbi, 1981-es és 2007-es izraeli légitámadásokból iráni atomlétesítmények ellen – már nem a földfelszínen, hanem 80 méternyi kőzetréteg alatt van elrejtve, vélhetően vastag falú betonbunkerbe ágyazva. A mélység számai még fontosak lesznek.

Izrael mindeddig hasztalan próbálta meg rávenni az Egyesült Államokat, hogy szálljon be az Irán elleni akcióba. Donald Trump elnök vonakodik, a legutolsó hírek szerint két hetet kért, hogy eldöntse, belépnek-e Izrael mellett a háborúba. Tel-Avivnak pedig azért lenne fontos a mielőbbi döntés, mert akkor kérhetné amerikai szövetségesét, hogy vessék be a fordói létesítményük ellen a bunkerromboló okosbombákat. Ilyenekkel ugyanis csak az USA rendelkezik, pláne, hogy szállításuk csak egy speciális szupergéppel lehetséges.

Bunker Buster, azaz a bunkerpusztító

Ahogy arról a raketa.hu írt, az ilyen típusú robbanóeszköz elsődleges funkciója, hogy a föld alá hatolva a legrejtettebb, felszín alatti létesítményeket is meg tudja semmisíteni. A bunker buster nem egyetlen bombát takar, hanem egy bombacsaládot – a speciális bombatípusba tartozó eszközök rendkívül nehezek, és különösen vastag külső burok védi őket a becsapódás erejétől, aminek köszönhetően vastag betonszerkezeteken is át tudnak hatolni.

Izraelnek leginkább a GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) kódjelű modellre fáj a foga, amely talán hatékony lehet Fordónál. Vagy mégsem? A szuperbomba részleteiről nemrégiben a CNN-nek nyilatkozott egy szakértő. Elmondta, a bomba súlya több mint 13 ezer kilogramm, és ebből 2700 kilogrammnyi a robbanóanyag. A hat méter hosszú bomba mintegy 60 méteres mélységig tud behatolni a föld alá. GPS-irányítással van felszerelve.

Külső vastag, ellenálló burkolata biztosítja, hogy a bomba teljesíti feladatát, vagyis áttöri magát a betonon, de a benne tárolt robbanószer nem „aktiválódik” idő előtt. A szerkezet nagyon komplex tervezést igényel annak érdekében, hogy hatékonyan működjön – emlékeztetett a szakértő.

És ugye itt kezdődhetnek a problémák Fordónál. Ha a GBU-57A/B MOP-ot bevetnék ellene, egymás után több bombát kellene ledobni, amelyek ugyanarra a területre érve már valamivel mélyebbre tudnának hatolni. A GBU-57A/B MOP hatása maximum 60 méter a föld alatt, de a pontos mélység attól is függ, milyen típusú betonon vagy kőzeten kell áthaladnia. Alább látható egy alapos videó arról, hogy miként működnek a Bunker Buster bombák.

Csak egy típusú repülő képes elszállítani

A bajok a bombával a szállítás körül is tetten érhetők. Ugyanis nem tudják a hagyományos bombázók magukkal vinni, ezért kell betárazni őket kettesével B–2-es lopakodókra. Eredetileg a ’80-as évek második felében mutatták be az első példányokat, majd rendelt a Pentagon több mint száz gépet, viszont közben véget ért a hidegháború korszaka. Mivel egyetlen gép több mint kétmilliárd dollárba kerül, ezért a mai napig csak 21 készült belőlük.

Újratankolás nélkül 11 ezer kilométert képesek megtenni, ha a levegőben tankolnak, akkor bátran viszik a 18 ezer kilométeres hatótávot, tehát bárhová könnyűszerrel eljutnak a földön, amit bizonyított a Missouriból indult bevetésük Líbia vagy Afganisztán ellen. Több mint 18 ezer kilogramm hasznos terhet tudnak szállítani, beleértve hagyományos és atomfegyvereket is.

Ez az egyetlen géptípus, amely képes szállítani és útjára bocsátani a GBU-57A/B MOP okosbombát, és ha kell, ebből rögtön kettőt is. Hagyományos fegyverek esetén szállíthat JDAM, vagyis GPS-irányítású siklóbombákat, amelyeket az öbölháborút követően terveztek és gyártottak az USA-ban meglévő, hagyományos, nem irányított bombák átalakításával. Csak fix célpontok ellen bevethetők.

Szállíthatnak még JSOW siklóbombákat is, amelyek megfelelő magasságból indítva elérnek akár 110 kilométeres hatótávolságon belüli célpontokat, és alkalmasak mozgó célpontok ellen is. Természetesen ezeket a korszerű siklóbombákat is az Egyesült Államokban fejlesztették ki, és ott is gyártják.

Persze ez a nehézbombázó úgy lett kiképezve, hogy ha kell, akkor magával tud vinni akár 16 darab B83-as típusú stratégiai atombombát is, amelyeket a lopakodó üzemmódnak köszönhetően nagy pontossággal tud célba juttatni.

