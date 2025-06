Donald Trump 19 éves fia akkorát kaszált a családi biznisszel, hogy többet már dolgoznia sem kell

Miközben az Egyesült Államok elnökeként hatalmas figyelem hárul Donald Trump minden egyes megmozdulására, a legfiatalabb fia, Barron Trump is reflektorfénybe került. A 19 éves egyetemi hallgató ugyanis akár több tízmillió dollárt is kereshetett a család új kriptovaluta-vállalkozásából.

Úgy tűnik, hogy a Trump család legfiatalabb tagja, Barron Trump, komoly vagyonra tehetett szert a család új kriptovaluta-vállalkozása révén – derül ki a Forbes jelentéséből. A mindössze 19 éves fiatalember, aki jelenleg a New York-i Egyetem hallgatója, akár 40 millió dolláros bevételhez is juthatott a World Liberty Financial digitális tokenjeinek értékesítéséből – ebből adózás után körülbelül 25 millió dollár (8,7 milliárd forint) maradhatott nála.

A World Liberty Financial nevű céget kilenc hónappal ezelőtt alapították, miután Barron meggyőzte apját, Donald Trumpot, a kriptoeszközök előnyeiről. Az elnök egy tavaly szeptemberi interjúban elismerte, hogy fia mélyen beleásta magát a kriptovilágba:

Barron nagyon ért ehhez. Fiatal srác, de beszél a pénztárcáiról. Négy tárcája van vagy valami ilyesmi, én meg csak kérdeztem, hogy egyáltalán mi az

– mondta akkor az elnök.

A World Liberty eddig kimagasló pénzügyi sikereket ért el. 2024 márciusában a cég bejelentette, hogy már 550 millió dollár értékben adott el tokeneket. A Donald Trump által nemrég nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozat szerint ő maga 57 millió dollárra tett szert ezekből az értékesítésekből.

A dokumentumok szerint Trump 75 százalékos részesedéssel bír a DT Marks Defi LLC nevű anyavállalatban, míg a fennmaradó 25 százalékot nem nevesített „harmadik felek” birtokolják. Bár Barron Trump neve nem szerepel az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) által 2023. október 30-án közzétett egyetlen hivatalos dokumentumban, a Forbes forrásai szerint

a legifjabb Trump 7,5 százalékos tulajdonrésszel bírhat az anyavállalatban.

Ez az arány egybevág azzal, amit Barron a Trump Organization egyik washingtoni szállodájában is birtokol, így a feltételezés a lap szerint megalapozott lehet.

A World Liberty Financial társalapítóiként Donald Trump két idősebb fia, Eric Trump és Donald Trump Jr. is fel van tüntetve, akárcsak maga az exelnök. Az üzleti partnerek között szerepel továbbá Steve Witkoff közel-keleti megbízott és annak fia, Zachary is.

A Bloomberg elemzése alapján Donald Trump vagyona a 2024-es elnökválasztási kampány kezdete óta megduplázódott, jelenlegi értéke meghaladja az 5,4 milliárd dollárt. A jelentés szerint ebben komoly szerepet játszottak a digitális tokenekből származó bevételek és a World Liberty Financial sikere.

Noha a Forbes állításai nagyrészt becsléseken alapulnak és nem támasztják alá közvetlen bizonyítékokkal, a történet ismét reflektorfénybe helyezte a Trump-család vagyonosodásának elképesztő módjait – különösen a technológiai és pénzügyi innovációk területén.