Ez lehet Izrael végjátéka Iránban

A Felkelő oroszlán hadművelet – ez a fedőneve annak a széles körű támadásnak, amelyet Izrael az iráni nukleáris létesítmények és katonai vezetők ellen intézett – „szabaddá teszi számukra az utat” – mondta a kormánya által közzétett videóban.

„Eljött az idő” – mondta – „hogy egyesüljetek a zászlótok és a történelmi örökségetek alatt azzal, hogy kiálltok a szabadságotokért egy gonosz és elnyomó rezsimmel szemben”. Ez a rezsim – tette hozzá –„soha nem volt gyengébb”. Ezután fárszi nyelven, Izrael zászlajával a háta mögött Netanjahu megidézte azt a kiáltást, amely irániak tízezreit mozgósította a 2022-es országos „Nő, élet, szabadság” tüntetések során. „Zan, Zendegi, Azadi” – mondta. Szombaton egy másik videóban azt állította, hogy magas rangú iráni vezetők már „csomagolnak” és menekülésre készülnek.

Izrael katonai és retorikai kampánya gyorsan túlnőtt a kezdeti célpontokon. A hétvégén Irán energetikai létesítményeit, köztük egy gázraktárt és egy olajfinomítót támadott, hatalmas tüzeket okozva a mintegy tízmillió lakosú, fővárosban. „Teherán ég” – dicsekedett az izraeli védelmi miniszter, Israel Katz az X-en. Más városokban is csapást mértek az energiaforrásokra, szabotálva Irán fő bevételi forrásait.

Izraeli tisztviselők azt is elkezdték közölni a helyi és külföldi médiumokkal, hogy Ali Hamenei ajatollah, a legfelsőbb vezető meggyilkolása „nincs kizárva”. (Donald Trump elnök állítólag megvétózta az ötletet, de az a tény, hogy az izraeli vezetők egyáltalán tárgyaltak erről washingtoni kollégáikkal, jól tükrözi, hogy milyen messzire hajlandóak elmenni.) – írta a The New Yorker.

Izrael már régóta katonai fölényben van Iránnal szemben. Az elmúlt két évben légicsapásokat és újszerű titkos műveleteket hajtott végre az Iszlám Köztársaság szövetségesei ellen szerte a Közel-Keleten, beleértve a libanoni Hezbollahot, a Hamászt Gázában, a Népi Mozgalmi Erőket Irakban és a jemeni húszikat. Magas rangú politikai vezetőket gyilkolt meg és harcosok ezreit ölte meg. Izraelnek most még nagyobb a lendülete, azonban meggyőző eredményeket elérni nehéz lesz – akár Irán nukleáris programjának megsemmisítése, kifinomult rakétaarzenáljának megsemmisítése, gazdaságának megbénítása, akár egy polgárháború gerjesztése szempontjából.

Emelik a téteket

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter azzal vádolta Izraelt, hogy aláássa a nukleáris kérdésekkel kapcsolatos diplomáciai kísérleteket. Teherán hajlandó korlátozni ellentmondásos programját, de nem akarja elveszíteni a jogát sem, hogy békés célú felhasználásra alacsony szinten dúsítson uránt – mondta külföldi diplomatáknak. (Az atomsorompó-szerződés aláírójaként Iránnak joga van polgári célú atomenergia előállítására, bár az izraeli támadás után Teherán jelezte, kilép a szerződésből.) Iránnak szüksége van nukleáris energiára, hogy kielégítse növekvő lakossága igényeit; a szórványos áramkimaradások már most is mindennaposak.

EMILY TÉRKÉPE!

„Az első támadás olyan látványosan sikeres volt, hogy nehéz nem emelni a tétet” – mondta Kenneth (Frank) McKenzie, Jr. tábornok, aki 2019-től 2022-ig vezette az Egyesült Államok Központi Parancsnokságát. Azonban – figyelmeztetett – „tudn kell, hogy mi az ami megvalósítható”. Izrael „jelentősen” visszavetheti Irán nukleáris programját, „de nem hiszem, hogy teljesen ki lehet iktatni”. 2020-ban McKenzie végrehajtotta Trump elnök parancsát, hogy öljék meg Kaszem Szulejmáni tábornokot, az iráni Forradalmi Gárda Kudsz Erőjének vezetőjét, aki amerikai célpontok elleni támadások tucatjainak kitervelője volt. A Kudsz Erő azonban továbbra is szervez támadásokat amerikai személyzet ellen a térségben.

Ehud Barak volt izraeli miniszterelnök és nyugalmazott tábornok becslése szerint Izrael csak néhány héttel tudná késleltetni Irán nukleáris programját.

Még az Egyesült Államok sem tudja őket néhány hónapnál tovább késleltetni

– mondta Barak pénteken a CNN műsorában. Irán szétszórta atomlétesítményeit az országban amely Teherán állítása szerint kizárólag békés célú energiatermelést szolgál, azonban az uránt olyan szintre dúsítják, amely nem békés célokra, hanem atombomba előállítására szükséges. Az egyik fő létesítménye Fordóban van, több mint 80 méter mélyen a Zagrosz-hegység alatt.

Nem lesz rendszerváltás Iránban

Izrael és a nemzetközi közösség már régóta aggódik amiatt, hogy Irán programja kibővülhet egy bomba megépítésével. Washingtonban a Fegyverzetellenőrzési Szövetség, egy nukleáris szakértők és volt amerikai tisztviselők által vezetett, pártoktól független csoport arra figyelmeztetett, hogy a Felkelő Oroszlán hadművelet visszafelé sülhet el, mivel „megerősítheti Teherán elszántságát arra, hogy továbbvigye érzékeny nukleáris tevékenységét, és esetleg fegyverkezésbe kezdjen, amit eddig még nem tett meg”.

Az izraeli ihletésű rendszerváltás esélye jelenleg csekélynek tűnik. Az X-en Danny Citrinowicz, az izraeli katonai hírszerzés Iránnal foglakozó egykori elemzési vezetője arra figyelmeztetett, hogy Netanjahu kormánya olyan háborúba kezdett, amely azon az „illúzión” alapul, hogy bevonhatja az Egyesült Államokat az iszlám köztársaság megdöntésének „rejtett célja” érdekében. „A nagyobb probléma” – írta – az, hogy Izrael hogyan kívánja befejezni a háborút és megőrizni az elért eredményeit anélkül, hogy egy olyan kimerítő háborúba bocsátkozna", amely nyílt végűvé válik, mint a gázai háborúja, világos kivonulási stratégia nélkül.

Áprilisban a Trump-kormányzat hatvan napos határidőt szabott az új nukleáris megállapodásról szóló tárgyalásokra. (A 2015-ös paktum két évnyi gyötrelmes diplomáciai munkát igényelt, és végül egy százötvenkilenc oldalas dokumentum született, plusz a mellékletek). Izrael pénteki támadása a hatvanegyedik napon történt – jegyezte meg Trump. Azonban sok iráni most úgy véli, hogy az Egyesült Államok „összehangolt megtévesztésben” vett részt Izraellel.

Már az is nehéz lesz, hogy újra tárgyalóasztalhoz üljenek. Egy új megállapodás elérése szinte biztosan még nehezebb lesz, Irán veszteségei ellenére. A forradalmi rezsimek eleve paranoiásak. Akárcsak Trump erőfeszítései Oroszország ukrajnai háborújának vagy a gázai háborúnak a befejezésére, az elnök valószínűleg nem lesz képes az új ellenségeskedéseknek tartósan és gyorsan véget vetni.

(Borítókép: Füst száll fel Teheránban egy izraeli légicsapás után 2025. június 16-án. Fotó: Stringer / Getty Images)