Nem csak Magyarországon szörnyűek az adatok, ez világszintű probléma

Egy friss kutatás szerint az egész világon csökkenő tendenciát mutat a születésszám, ugyanis az embereknek sem ideje, sem pénze, sem energiája nincs arra, hogy nagycsaládossá váljon, és több gyermeket neveljen. Eddig az olyan országokban, mint Kína, Japán vagy Törökország, inkább a túlnépesedés volt a probléma, a tendencia azonban megváltozott: már itt is inkább csak egy gyermeket vállalnak a szülők.

Namrata Nangia és férje ötéves kislányuk születése óta játszanak a gondolattal, hogy újabb gyermeket vállalnak. De mindig visszatérnek egy kérdéshez: „Megengedhetjük magunknak?”. A nő Mumbaiban él, és a gyógyszeriparban dolgozik, a férje egy gumiabroncsgyártó cégnél alkalmazott. De már az egy gyermek vállalásának költségei is nyomasztóak – az iskolai tandíj, az iskolabusz, az úszásoktatás, még a háziorvoshoz járás is drága – számolt be a BBC. Más volt a helyzet, amikor Namrata felnőtt.

Mi csak iskolába jártunk, semmi tanórán kívüli dolog, de most el kell küldeni a gyereket úszni, el kell küldeni rajzolni, meg kell nézni, hogy mit tud még csinálni

– mondta a portálnak. Az Egyesült Nemzetek Népesedési Alapjának (UNFPA), az ENSZ reproduktív jogokkal foglalkozó ügynökségének új jelentése szerint Namrata helyzete globális normává kezd válni.

Az ügynökség az eddigi legerősebb állítását tette a termékenység csökkenésével kapcsolatban, és arra figyelmeztet, hogy több száz millió ember nem képes annyi gyermeket vállalni, amennyit szeretne, és ennek okaként többek között a szülői lét megfizethetetlen költségeit és a megfelelő partner hiányát említi.

Tendencia

Az UNFPA 14 országban 14 ezer embert kérdezett meg termékenységi szándékaikról. Ötből egy azt mondta, hogy arra számít, nem lesz meg a kívánt számú gyermeke. A megkérdezett országok – Dél-Korea, Thaiföld, Olaszország, Magyarország, Németország, Svédország, Brazília, Mexikó, USA, India, Indonézia, Marokkó, Dél-Afrika és Nigéria – a világ népességének egyharmadát teszik ki.

Ezek az országok alacsony, közepes és magas jövedelmű, valamint alacsony és magas termékenységű országok keverékei. Az UNFPA felmérést végzett a fiatal felnőttek és a reproduktív korukat már betöltöttek körében.

A világ példátlan csökkenésnek indult a termékenységi rátában

– mondta Natalia Kanem, az UNFPA vezetője. „A megkérdezettek többsége két vagy több gyermeket szeretne. A termékenységi ráta nagyrészt azért csökken, mert sokan úgy érzik, hogy nem tudják létrehozni a kívánt családot. És ez az igazi válság” – mondja.

„Ezt válságnak nevezni és azt mondani, hogy ez a valóság. Ez szerintem váltás” – mondja Anna Rotkirch demográfus, aki az európai termékenységi szándékokat kutatta, és a finn kormánynak ad tanácsot a népesedéspolitikában. „Összességében inkább alul-, mint felülmúlják a termékenységi eszményeket” – mondta. Ezt hosszasan tanulmányozta Európában, és kíváncsi arra, hogy ez globális szinten is tükröződik-e.

Inkább egyet

Az is meglepte, hogy az 50 év feletti válaszadók közül 31 százalék mondta, hogy kevesebb gyermeket vállalnak, mint amennyit szeretnének. A felmérés, amely az év folyamán 50 országra kiterjedő kutatás kísérleti projektje, korlátozott terjedelmű. Az országokon belüli korcsoportok esetében például a mintanagyság túl kicsi ahhoz, hogy következtetéseket lehessen levonni.

Néhány megállapítás azonban egyértelmű. Például az összes országban az emberek 39 százaléka mondta azt, hogy az anyagi korlátok megakadályozzák a gyermekvállalást. A legmagasabb ennek aránya Koreában (58 százalék), a legalacsonyabb pedig Svédországban (19 százalék).

Összességében az embereknek csak 12 százaléka említette a meddőséget – vagy a fogamzási nehézségeket – mint okot arra, hogy nem született annyi gyermeke, amennyit szeretett volna. Ez az arány azonban magasabb volt olyan országokban, mint Thaiföld (19 százalék), az Egyesült Államok (16 százalék), Dél-Afrika (15 százalék), Nigéria (14 százalék) és India (13 százalék).

„Ez az első alkalom, hogy az ENSZ valóban mindent megtesz az alacsony termékenységgel kapcsolatos kérdésekben” – mondta Stuart Gietel-Basten professzor, a Hongkongi Tudományos és Technológiai Egyetem demográfusa. A közelmúltig az ügynökség nagy hangsúlyt fektetett azokra a nőkre, akik több gyermeket vállalnak, mint amennyit szeretnének, valamint a fogamzásgátlás iránti „kielégítetlen igényre”.

Az UNFPA mégis óvatosságra int az alacsony termékenységre adott válaszlépésekkel kapcsolatban.

Jelenleg a katasztrófáról szóló retorikát látjuk, akár a túlnépesedésről, akár a népesség csökkenéséről van szó, ami ilyen túlzó, néha manipulatív válaszhoz vezet azzal kapcsolatban, hogy megpróbáljuk rávenni a nőket arra, hogy több vagy kevesebb gyermeket vállaljanak

– mondta Kanem. Rámutatott, hogy 40 évvel ezelőtt Kína, Korea, Japán, Thaiföld és Törökország is aggódott amiatt, hogy túl magas a népességük. 2015-ben már a termékenységet akarták növelni.

„A lehető leginkább szeretnénk elkerülni, hogy ezek az országok pánikszerű politikát folytassanak” – mondja Gietel-Basten professzor. „Azt látjuk, hogy az alacsony termékenységet, a népesség elöregedését, a népesség stagnálását ürügyként használják fel nacionalista, migránsellenes és nemi konzervatív politikák végrehajtására” – mondta.

Az UNFPA megállapította, hogy a pénzügyeknél is nagyobb akadálya a gyermekvállalásnak az időhiány. A mumbai Namrata számára ez is igaz. Naponta legalább három órát tölt azzal, hogy az irodájába és vissza ingázik. Amikor hazaér, kimerült, de szeretne időt tölteni a lányával. A családja nem sokat alszik.

„Egy munkanap után anyaként nyilvánvalóan bűntudatod van, hogy nem töltesz elég időt a gyerekeddel – mondta. – Szóval, mi csak egyvalakire koncentrálunk.”