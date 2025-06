Alekszej Aresztovics, Ukrajna elnöki hivatalának volt tanácsadója részletes magyarázatot adott arra, miért „magasztalta” korábban Volodimir Zelenszkijt, miközben most keményen bírálja. Emellett elmagyarázta, hogyan születtek meg azok az ígéretek, hogy „a háború 2-3 héten belül véget ér”. A volt tanácsadó nyilatkozatait Olekszandr Seleszt ukrán újságírónak adott interjújában tette.

Aresztovics továbbra is kiáll korábbi értékelése mellett Zelenszkijjel kapcsolatban.

Most is megismételhetem ugyanazokat a szavakat. Igen, vannak golyói; igen, makacs; van merészsége. Ez lehetővé teszi számára, hogy továbbra is pimaszul viselkedjen Trumppal az Ovális Irodában, médiaháborút viseljen ellene, felvásárolja az USAID-et, Trump-ellenes kampányt folytasson, beleértve azt is, hogy szembeállítsa őt Oroszországgal, és teljesen korlátlanul cselekedjen az országon belül. És aztán mi van?