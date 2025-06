Szaúd-Arábia készül az olaj utáni korszakra, özönlenek a cégek az országba

Folyamatosan nő a külföldi befektetések száma Szaúd-Arábiában, mivel a közelmúltban végrehajtott szabályozási reformok (pl. a vízumliberalizáció) és a gazdasági ösztönzők egyre vonzóbb célponttá teszik a nemzetközi cégek számára.

A technológiai óriáscégektől a szolgáltatókig, a vállalatok regionális központokat létesítenek az arab országban, és ezt három fő tényező motiválja:

a stratégiai elhelyezkedése,

a nagy piaca és

a Vízió 2030 gazdasági diverzifikációs terv ambiciózus célkitűzései.

Az arab ország világhírű cégeket vonz

A bevezetett szabályozási reformok sorozata jelentősen javította Szaúd-Arábia üzleti környezetét. A cégek áttelepülését felgyorsította az a bejelentés, miszerint a vállalkozásoknak regionális központokat kell létrehozniuk az országban, hogy kormányzati megbízásokon dolgozhassanak. Így 2021 óta több mint 600 külföldi vállalat indította beregionális központját a közel-keleti államban.

A külföldi cégek jelenléte várhatóan jelentősen hozzájárul majd az állam gazdaságának növekedéséhez. A kezdeményezést azért indították el, hogy megduplázzák a szaúdi gazdaság méretét, javítsák az életminőséget az országban, de legfőképp annak elősegítése érdekében, hogy Rijád 2030-ra a világ tíz legnagyobb városi gazdasága közé kerüljön.

Ehhez hozzájárul, hogy világhírű cégek is Szaúd-Arábia mellett döntöttek. Az Egyesült Államokból a Morgan Stanley, a Northern Trust, a Pepsico és a Bechtel, míg az Egyesült Királyságból a PwC, az IHG Hotels and Resorts és a Deloitte érkezett.

A szaúdi regionális székhelyprogram számos ösztönzőt kínál a nemzetközi vállalatoknak. Ennek részeként a cégek 30 éves adókedvezmény-csomagra jogosultak, amit 2023 decemberében hirdettek meg. A csomag nulla százalékos társasági adót tesz lehetővé ezeknek a cégeknek. Ezen túlmenően a program egyszerűsíti a letelepedés folyamatát bármely szaúdi régióban, és átfogó támogató szolgáltatásokat nyújt a vállalatoknak az átálláshoz.

Fontos munkajogi szabályozások

A négy évvel ezelőtt hatályba lépett munkajogi változások fokozták a munkavállalók mobilitását, lehetővé téve, hogy munkáltatói jóváhagyás nélkül váltsanak munkahelyet, ami vonzóbbá tette az országot a külföldi tehetségek számára.

Szintén négy évvel ezelőtt vezették be az ideiglenes munkavállalási vízumot, amely lehetővé teszi, hogy a királyságban csak rövid ideig maradni akaró munkavállalók 90 napig ott tartózkodhassanak. Bár a Szaúd-Arábiában kiadott munkavállalási vízumok pontos számáról nem áll rendelkezésre információ, a becslések szerint a külföldiek száma jelentős: 2024 harmadik negyedévében 13,2 millió nem szaúdi munkavállalóról számoltak be. Az arab állam a közelmúltban feloldotta a 14 országra, köztük Indiára, Egyiptomra és Pakisztánra vonatkozó munkavállalási vízumkvóták ideiglenes tilalmát is.

A turizmusnak kulcsszerepe lehet

A turizmus felfutása kulcsszerepet játszik Szaúd-Arábia gazdasági nyitásában. Turisztikai szektora az elmúlt években robbanásszerű növekedésen ment keresztül. A királyság 2019-ben először nyitotta meg kapuit a nem vallási célú turisták előtt egy új elektronikus vízumrendszer bevezetésével, ami jelenleg több mint 63 ország állampolgárai számára érhető el. Azóta több tíz millió látogatót fogadtak, főként kulturális és történelmi örökségek, valamint sivatagi élmények iránt érdeklődő turistákat.

A turizmus fellendítésével is az olajfüggőséget kívánják csökkenteni. Ennek részeként jelentős fejlesztések indultak az ország különböző pontjain, többek között a Vörös-tenger partján, ahol luxusüdülőhelyeket, új városokat és fenntartható turisztikai projekteket hoznak létre. Az egyik legismertebb a NEOM, a világ egyik legambiciózusabb városfejlesztése:

a projekt célja egy mesterséges intelligenciával vezérelt, fenntartható, technológiailag fejlett város megteremtése, ami több száz milliárd dolláros befektetést vonzott.

Azonban vétek volna azt gondolni, hogy a turizmus felfutása csak a külföldi turisták számában mutatkozik meg: a belföldi turizmus is élénkült. A szaúdiak közül egyre többen fedezik fel saját országuk rejtett kincseit, köszönhetően a bővülő belföldi közlekedési infrastruktúrának és a különféle kulturális programoknak, fesztiváloknak, koncerteknek, sporteseményeknek. A belső kereslet további stabilitást nyújt a szektornak.

Technológiai és zöldipari beruházások: fókuszban az innováció

Szaúd-Arábia emellett egy technológiai és innovációs központtá nőtte ki magát. A kormány jelentős befektetéseket csoportosított át a mesterséges intelligencia, a megújuló energia, a biotechnológia és a fintech szektor fejlesztésébe. A Public Investment Fund (PIF), az ország szuverén vagyonalapja, több milliárd dollárt különített el ilyen célokra, és közvetlen tőkét is fektet olyan startupokba, amelyek hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez.

A technológiai szektorba számos globális vállalatot vonzottak be, beleértve a Google Cloud-ot, a Huawei-t, az Oracle-t és az SAP-t is. Ezek a cégek elősegítik a digitális transzformációt, felhőalapú szolgáltatásokat nyújtanak, vagy hozzájárulnak a digitális államigazgatás fejlesztéséhez.

Továbbá ott a szaúdi zöldkezdeményezés (Saudi Green Initiative – SGI), egy ambiciózus vállalkozás, amely az éghajlatváltozás elleni küzdelemre, az életminőség javítására és a környezet védelmére összpontosít, a jövő generációi számára. A 2021-ben elindított SGI támogatja Szaúd-Arábia azon törekvését, hogy a körkörös szén-dioxid-gazdaság megközelítésén keresztül 2060-ra elérje a nettó nulla kibocsátást, és felgyorsítsa az ország zöldgazdaságra való átállását is. Az SGI munkáját három átfogó cél vezérli:

a kibocsátáscsökkentés,

az erdősítés, valamint

a föld és a tenger védelme.

Az SGI bevezetése óta 77 kezdeményezést indítottak el, amelyek több mint 186 milliárd dollárnyi befektetést jelentenek, és hozzájárulnak a fenntartható növekedés előmozdításához.

Kihívások és jövőbeli kilátások

Bár a fejlődés üteme lenyűgöző, Szaúd-Arábia előtt továbbra is vannak kihívások. A munkaerőpiac reformja ellenére a magasan képzett helyi munkaerő még nem minden szektorban áll rendelkezésre, így a külföldi szakértők bevonása továbbra is elemi fontosságú. Emellett az ország nemzetközi megítélése – különösen az emberi jogi kérdések tekintetében – változatlanul is visszatartó tényező lehet bizonyos befektetők számára. A királyság azonban aktívan dolgozik azon, hogy átláthatóbb, szabályozottabb és kiszámíthatóbb környezetet teremtsen mind a cégek, mind a munkavállalók számára.

Az arab ország látványos átalakuláson megy keresztül. A gazdasági diverzifikáció, a nemzetközi nyitás, valamint a technológiai és zöldgazdasági beruházások révén a királyság szemmel láthatóan egy paradigmaváltáson esett át. Az elkövetkező évek kulcsfontosságúak lesznek a Vízió 2030 céljainak megvalósítása szempontjából – a jelenlegi tendenciák pedig azt mutatják, hogy a külföldi cégek bizalma egyre erősebb.

A szerző az MCC Migrációkutató Intézet vezető kutatója.

(Borítókép: A KAFD nagymecset a King Abdullah Financial Districtben (KAFD) Rijádban, Szaúd-Arábiában 2022. december 6-án. Fotó: Maya Siddiqui / Bloomberg / Getty Images)