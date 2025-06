Véres hajnal Kijevben: kombinált légitámadás érte az ukrán fővárost, többen meghaltak

„Egy fontos és nehéz hét előtt állunk” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfő reggeli élő bejelentkezésében a Facebook-oldalán, hangsúlyozva: a világban zajló háborús konfliktusok egyre súlyosabbak, a nukleáris fenyegetettség pedig már szinte mindennapossá vált.

A tárcavezető szerint nem túlzás kijelenteni, hogy a veszélyek korát éljük, és ebben a korszakban folyamatos a nyomás Magyarországon, hogy sodródjon bele mások háborújába.

Mi meg fogjuk őrizni Magyarország békéjét és biztonságát. Mi garantáljuk, hogy Magyarországot nem tudják belenyomni semmilyen háborúba, megőrizzük Magyarország békéjét és biztonságát a veszélyek korában, a háborús eszkaláció korában

– fogalmazott Szijjártó Péter. A külügyminiszter szerint Magyarország eddig is meg tudta őrizni szuverenitását a migrációs válság, a világjárvány és az ukrajnai háború idején is, és így tesz majd most is – ezen a héten Brüsszelben a külügyminiszteri tanácsülésen, Hágában a NATO-csúcson, majd újra Brüsszelben, az Európai Tanács ülésén.