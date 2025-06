Egyre jobban fogy a levegő Spanyolország szocialista miniszterelnöke, Pedro Sánchez körül. Az országot már 2018 óta vezető politikus a 2023-as választások óta eleve kisebbségben kormányoz. Kormánya csak a katalán, baszk, galíciai és kanári függetlenségpárti képviselők támogatásával tud felmutatni egy nagyon törékeny parlamenti többséget, amiért cserébe eleve nagy alkukba kellett belemennie a karrierje során már többször is rizikós politikai döntéseket hozó vezetőnek.

Azonban egyre inkább úgy tűnik, hogy a karizmatikus vezetőt sikere és határozott hatalomtechnikai lépései ellenére elhagyhatja eddigi szerencséje, ugyanis a pártját, a PSOE-t és kormányát ért korrupciós vádak miatt elképzelhető, hogy ki se tölti 2027-ig szóló mandátumát.

A korrupciós vádak miatt a spanyol képviselőház e heti ülése elég heves vitává változott, ahol a két jobboldali ellenzéki párt, a Spanyol Néppárt (Partido Popular, PP), valamint a szélsőjobboldali VOX képviselői – hazaárulással és korrupcióval megvádolva – a miniszterelnök lemondását követelték, amire Sánchez válaszul a Néppárt korábbi korrupciós ügyeit emlegette fel – az ülés végül teljes káosszá vált, ahol a kormánypárti és ellenzéki padsorokból is folyamatosak voltak a bekiabálások.

A korrupcióellenesség emelte fel, korrupciós vádak okozhatják a vesztét

Sánchez még 2018-ban került hatalomra, miután a spanyol történelem során először sikerült bizalmatlansági szavazással megbuktatni egy kormányt, amikor a néppárti Mariano Rajoy kormányától a képviselőház megvonta a bizalmat.

Az akkor még Rajoy által vezetett Spanyol Néppártról ekkor derült ki, hogy egy komoly korrupciós hálózatot üzemeltet, aminek vezetője Fransisco Correa Sánchez üzletember volt, aki közel száz néppárti politikust és tisztségviselőt behálózva nyert el állami és regionális közbeszerzéseket, amiért cserébe lefizette a hálózatban részt vevő politikusokat, miközben az így illegálisan megszerzett állami pénzeket tisztára mosták.

A Correa név után Gürtelként elnevezett ügyben – a correa jelentése spanyolul öv, a Gürtel pedig annak német megnevezése – Rajoy miniszterelnök egy szoros szövetségese, a párt pénztárnoka, Luís Bárcenas is érintett volt. Őt végül 33 éves börtönbüntetésre ítéltek, és még a miniszterelnököt is tanúként idézte be a bíróság – az ügyben végül 37 személy ellen emeltek vádak, közülük 29-et el is ítéltek.

Sánchezt a miniszterelnöki bársonyszékbe ez a korrupciós ügy, és ennek tematizálása segítette, ugyanakkor az egykoron korrupcióellenes szólamokkal kormányfővé váló Sánchezt most épp egy hasonló ügy sodorhatja el:

A spanyol bíróság ugyanis bejelentette, hogy komoly bizonyítékok állnak rendelkezésére Sánchez három közeli munkatársával szemben, akik pénzért cserébe bizonyos cégeknek segíthettek állami közbeszerzéseket nyerni.

Az ügy középpontjában Sánchez pártja, a PSOE szervezeti titkára – amely a párt harmadik legfontosabb pozíciója –, Santos Cerdán áll, aki a gyanú szerint Sánchez korábbi közlekedésügyi miniszterével, José Luis Ábalosszal és Sánchez egyik tanácsadójával, Koldo Garciával intézhettek el közbeszerzéseket, kenőpénzért cserébe.

A bíró közleménye után Cerdán azonnal lemondott a pártban betöltött tisztségéről, valamint parlamenti mandátumáról is, miközben tagadta, hogy bármilyen törvényelleneset tett volna. Az ügyben eddig nem történt letartóztatás, pedig a rendőrség még a párt irodájában is tartott házkutatást.

Azonban nemcsak Sánchezhez közel álló politikusok esetében merült fel a korrupciógyanú, hanem legszűkebb családi környezetében is.

Feleségét még tavaly vádolta meg egy, a szélsőjobboldalhoz köthető korrupcióellenes szervezet, hogy férje pozícióját kihasználva szerzett szponzorokat, míg Sánchez legfiatalabb testvérét, David Sánchezt azzal vádolják, testvére politikai hatalmát kihasználva kapott munkát a Badajozi Tartományi Hivatalban, ahol visszaélhetett a rá bízott közpénzzel – míg előbbi esetben az ügyészség még nyomoz, utóbbi esetben már bírósági meghallgatásra is sor kerül a közeljövőben.

Az egykoron korrupcióellenességgel kampányoló miniszterelnököt továbbá az is kínosan érinti, hogy pártjának egy korábbi tagját azzal vádolják, hogy a megpróbálta lejáratni a rendőrség korrupciót üldöző részlegét, amiért a miniszterelnök felesége ellen nyomozást indított.

Maradhat-e miniszterelnök a spanyol politika nagy túlélője?

Sánchez még tavaly úgy értékelte a feleségével szembeni vádakat, hogy azok koholtak, és céljuk az ő lejáratása, majd a pártját érintő korrupciós vádak miatt először harciasan a Néppártot támadta korrupcióval. Most először azonban bocsánatot kért, mondván, arról ő nem tudott, pártja titkára mit végez – azonban sokan megkérdőjelezik, hogy a miniszterelnök és pártelnök ne tudott volna erről.

Az ellenzéki pártok, a Néppárt, valamint a szélsőjobboldali VOX Sánchez lemondását és az előrehozott választások kiírását követelik, ráadásul előbbi a parlamenti vitát megelőző hétben egy hatalmas tüntetést is tartott Madrid egyik központi terén.

Sánchez helyzetét tovább nehezíti, hogy sajtóhírek szerint a háttérben a párt polgármesterei és önkormányzati képviselői is a kormányfő lemondását szeretnék elérni, mivel szerintük a miniszterelnök körüli botrányok miatt a 2027-es önkormányzati választásokon elveszíthetik mandátumaikat.

Azonban Sánchez harcias fellépése nem arra utal, hogy könnyen adná fel miniszterelnöki pozícióját.

Emellett az is segítheti, hogy a mostani töredezett spanyol parlamentben vele szemben nincs alternatíva: ugyan a VOX már bizalmatlansági indítvánnyal mozdítaná el helyéről a miniszterelnököt, azonban azt a Néppárt elnöke, Alberto Nunez Feijóo nem támogatja.

Sánchez sikeres elmozdításához ugyanis nem elég, ha a Néppárt és a VOX képviselői azt megszavaznák, ahhoz még néhány függetlenségpárti képviselő csatlakozására is szükség lenne. A helyzetet azonban bonyolítja, hogy a bizalmatlansági indítvány benyújtásához meg kellene nevezni a leendő miniszterelnököt, Feijóo pedig nem akar a VOX-szal és néhány függetlenségpárti képviselővel megállapodni a kormányzásért cserébe – míg a VOX-szal való megegyezést a Néppárt vezetője eleve nem támogatja, addig a függetlenségpárti képviselők számára a katalán függetlenségi népszavazást karhatalommal leverő Néppárt a legfőbb akadálya egy ilyen együttműködésnek.

Nem véletlen, hogy a Néppárt inkább a kormányfő lemondását és az előrehozott választások kiírását szeretné elérni – reményeik szerint e forgatókönyv esetén sikerülne olyan mértékben növelni a támogatottságukat, hogy nem szorulnának sem a VOX, sem a függetlenségpártiak külső támogatására, bár a legfrissebb közvélemény-kutatás szerinta választást követően egy, a mostanihoz hasonlóan megosztott parlament alakulhatna meg.

A jelenlegi bizonytalan helyzetet az is nehezíti, hogy a PSOE mellett a Néppárt sem mentes a botrányoktól: a fővárost is magában foglaló madridi autonóm közösség néppárti vezetője, Isabel Diaz Ayuso élettársát az adóhatóságok vizsgálják, miközben a pártot is érik kritikák, amiért sokak szerint az ő mulasztásuk is hozzájárult, hogy a tavalyi valenciai árvíz során 232-en életüket vesztették.

Pedro Sánchez bukása így még egyáltalán nem biztos, és az elkövetkezendő hetek kritikusak lesznek abból a szempontból, hogy sikerül-e stabilizálnia a helyzetét. A sorsa ugyanis nem az ő, hanem egyrészt Feijóo, másrészt az őt kívülről támogató pártok kezében van – utóbbiak közül az újbaloldali Podemos már úgy véli, Sánchez kormánya megbukott, és ha nem is váltják le Sánchezt, a következi választásokig lényegében már semmit nem fog tudni megszavaztatni a képviselőházban.

(Borítókép: Pedro Sánchez 2021. augusztus 21-én. Fotó: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images)