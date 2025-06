Szinte szóról szóra lemásolta az American Airlines vezetőjének beszédét az Air India

Miután az Air India egyik járata lezuhant Ahmedabad közelében 242 emberrel a fedélzetén, a légitársaság vezérigazgatója, Campbell Wilson kamerák elé állt, hogy nyilatkozzon a történtekről. Ám nemcsak a beszéde tartalma, hanem annak hangneme is erőteljes kritikákat váltott ki: sokak szerint a felszólalása rideg és empátiátlan volt – számolt be róla a The New York Times.

Nem sokkal később újabb botrány robbant ki. Egy indiai kommunikációs szakértő, Karthik Srinivasan felhívta a figyelmet arra, hogy Wilson nyilatkozata szinte szóról szóra megegyezik az American Airlines vezérigazgatójának, Robert Isomnak egy korábbi, januári nyilatkozatával, amelyet egy halálos washingtoni repülőgép-baleset után tett. A két beszéd hasonlósága nem pusztán stílusbeli: több mondat is szinte teljesen azonos.

„Először is, és mindenekelőtt szeretném kifejezni mély szomorúságunkat az események miatt” – hangzott mindkét felszólalás nyitánya. A folytatás is szinte betűhűen egyezik: a tragédia napját mindketten „nehéz napként” írták le a cég számára, és ugyanazokat a paneleket használták a tájékoztatásról, a segítségnyújtásról és a forródrót elindításáról.

A közösségi médiában sokan felháborodással fogadták a hasonlóságot, és a másolt mondatok miatt megkérdőjelezték az Air India őszinteségét. „Érthetetlen, hogy egy ilyen tragédia után, amikor emberséget és hitelességet kellene közvetíteni, valaki más beszédét másolják” – mondta a szakértő.

A vállalati válságkommunikációs gyakorlatban nem ritka, hogy hasonló struktúrájú közleményeket adnak ki – ezt szakértők is megerősítik –, de a szó szerinti átvétel már ritkaságszámba megy, és hitelességi problémákat vet fel.

Az Air India nem tagadta egyértelműen a vádakat, de azt közölte: több légitársaság korábbi baleseti közleményeit is tanulmányozták, hogy megtalálják a „leghatékonyabb és legvilágosabb módját” a közlésnek. Állításuk szerint Wilson nyilatkozatában az érzelmek „annyira valódiak voltak, amennyire egy ilyen tragédia utáni percekben elvárható”.

John Bailey, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség egyik tanácsadója szerint Wilson nehéz helyzetben is képes volt átadni az üzenetét, még ha a beszéd mögött láthatóan korábbi példák álltak is. Más szakértők azonban kritikusabbak voltak. „Majdnem öt óra telt el a baleset és a nyilatkozat között – ennyi idő alatt lett volna mód saját, őszinte szavakat találni” – fogalmazott Jo Scard ausztrál kommunikációs tanácsadó.

Az Air India anyavállalatának, a Tata cégcsoportnak az elnöke, N. Chandrasekaran egy tévéinterjúban azt mondta: a cég most nem a vezérigazgatói beszéden rágódik, hanem a károsultak támogatására koncentrál. Később azonban elismerte: tud a kritikákról, és az ügyet ki fogják vizsgálni.

Három vezetőt már kirúgtak

Amint arról korábban beszámoltunk, az India Polgári Légi Közlekedési Hatósága (DGCA) „ismétlődő és súlyos hiányosságokra” figyelmeztette az Air India légitársaságot, amelyeket a Bengaluruból Londonba tartó járatokon tapasztaltak.

A Reuters által megismert kormányzati jelentés szerint a hatóság arra kötelezte a vállalatot, hogy távolítsa el három alkalmazottját a „személyzeti beosztásokkal kapcsolatos” pozícióikból. Az érintettek: egy divízióvezető alelnök, egy beosztásokért felelős vezető és egy tervezési munkatárs.

Ezt azzal indokolták, hogy a május 16-án és 17-én indított járatokon a pilóták túllépték a megengedett 10 órás repülési időt. A jelentés szerint ennek hátterében „rendszerszintű hibák az ütemezési protokollban és felügyeleti hiányosságok” állnak. A hatóság azért is bírálta a társaságot, mert az ezekért felelős vezetők ellen korábban nem léptek fel szigorúbban.

A Reutershez eljuttatott közleményében az Air India kijelentette, hogy végrehajtja a DGCA utasítását.

Az Air India elkötelezett amellett, hogy teljes mértékben betartsa a biztonsági előírásokat és sztenderdeket

– áll a közleményben.

Végzetes légi katasztrófa

Mint arról beszámoltunk, múlt hét csütörtökön, röviddel a felszállás után lezuhant az Air India Ahmadabad repülőtérről induló, Londonba tartó AI171-es számú járata. A repülőgép egy orvosi kollégium épületébe csapódott, a fedélzeten tartózkodó 242 ember közül 241 meghalt. Az Air India egy másik Boeing 787–8 Dreamliner repülőgépének pedig hétfőn vissza kellett térnie Hongkongba, miután a levegőben technikai probléma merült fel az Újdelhibe tartó járaton. Fékszárny-meghibásodás miatt vasárnap a British Airways Boeing 787–8 Dreamliner repülőgépe is visszafordult. Korábban egy San Franciscóból Mumbaiba tartó Air India-járatot kénytelenek voltak kiüríteni a kolkatai repülőtéren, mert az egyik hajtóműve meghibásodott. A katasztrófát egyetlen személy élte túl.

Egy korábbi cikkünkben megosztottunk egy szimulációt, amely percről percre mutatja be, mi történhetett a szerencsétlenül járt repülőgép múlt heti felszállását követően. A videót és az elméleteket arról, hogy mi okozhatta a balesetet, itt találja.