Szinte alig ismerhető fel Szjarhej Cihanouszki belorusz ellenzéki blogger és korábbi elnökjelölt, akit még 2020-ben vettek őrizetbe, amivel az Aljakszandr Lukasenka vezette hatalom megakadályozhatta, hogy elinduljon abban az évben az elnökválasztáson – végül helyette felesége, Szvjatlana Cihanouszkaja indult el, hogy a kampányfőnökének tett férje ily módon szerezhessen bizonyos jogokat.

A 192 centi magas Cihanouszki bebörtönzése idején még 135 kilogrammot nyomott, azonban az ötévnyi börtönnek köszönhetően mindössze 79 kilóra fogyott.

Cihanouszkit még vasárnap engedték szabadon 13 további politikai fogollyal, miután Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellog Belaruszba látogatott, majd szabadulása után először az AP hírügynökségnek adott interjút, amiben beszámolt börtönben eltöltött idejéről, a fogva tartása körülményeiről és arról, hogy milyen hatással volt rá a folyamatos magánzárka.

A lap újságírója szerint az interjúban a 46 éves férfi próbált mosolyogni és viccelődni, azonban a sokszor nehézkes sóhajai mutatták, min ment keresztül a Belaruszt 31 éve vasmarokkal irányító Lukasenka rendszerének egy börtönében.

Ez határozottan kínzás – emlékezett vissza a fogva tartásáról, amihez hozzátette, a börtönőrök folyamatosan azt mondták neki, hogy nem csak húsz évig lesz bent, amennyire a bíróság ítélte, mivel újra és újra el fogják ítélni. „Itt fogsz meghalni” – mondogatták neki újra és újra.

Cihanouszki szerint a magánzárkában töltött évek alatt majdnem elfelejtett beszélni, olyan elszigetelésben tartották a többi rabtól – alig kapott ételt, de még orvosi ellátást sem biztosítottak neki.

Ha láttad volna, amikor csak két kanál zabkását dobtak a tányéromra, két kiskanálnyit... – emlékezett vissza Cihanouszki, amihez hozzátette, hogy szinte semmit sem tudott venni a börtönkioszkban.

Néha adtak nekem egy kis tubus fogkrémet és egy kis darab szappant alamizsnából. Néha adtak, néha nem.

Szabadulásáról Cihanouszki elmondta, hogy azt még a mai napig nem tudja felfogni, és hálás Donald Trumpnak, szerinte ugyanis az amerikai elnöknek köszönhetően engedték szabadon. Szerinte Lukasenka hajlandó lenne akár minden politikai foglyot szabadon engedni, ehhez azonban a belarusz hatóságok azt szeretnék, Trump és az amerikai kormány is engedjen a jelenleg szankcionált országgal szembeni nyomáson.

Őszintén szólva, még mindig nem hiszem el. Attól féltem, hogy felébredek, és minden ugyanolyan lesz. Egyszerűen még nem hiszem el

– fogalmazott az ellenzéki blogger, aki Belaruszban Lukasenka-ellenes tüntetéseivel és videóival vált ismertté. Az ő nevéhez köthető a papucsmozgalom – 2020-ban az ellenzéki beloruszok gyakran papuccsal tiltakoztak Lukasenka ellen, mondván, a csótányt el kell taposni.

Feleségével és gyerekeivel való találkozásról elmondta, hogy gyerekei először fel sem ismerték, amikor meglátták.

Bejöttünk, és a feleségem azt mondta a lányomnak, »megérkezett az apád«. Először nem értette, aztán berohant. Sírt, én is sírtam... nagyon sokáig. A fiam is! Ezek olyan érzelmek, amiket nem lehet leírni

– fogalmazott a könnyeit törölgető Cihanouszki.

Kevés étel, dermesztő hideg és nulla orvosi ellátás

Az egyik legismertebb belorusz ellenzéki beszámolt arról is, milyen volt öt éven keresztül börtönben lenni. Elmondta, hogy egészsége sokat romlott, ami szerinte az őrök kegyetlen bánásmódjának és a hidegnek köszönhető – emiatt azt tervezi, hogy a közeljövőben teljes egészségügyi vizsgálaton esik majd át Litvániában, ahol felesége a 2020-as elnökválasztás óta él két közös gyerekükkel.

Voltak bőrbetegségek, és mindenkinek veseproblémái voltak a hidegtől. Senki sem értette igazán, mi történik. Vér jött a számból, az orromból. Néha görcsrohamaim voltak, de mindez a hideg miatt volt. Annak a szörnyű hidegnek, amikor a büntetőcellában ülsz

– írta le körülményeit Cihanouszki, aki elmondta,

a börtönben egyáltalán nincs semmilyen orvosi ellátás.

Elmondta, hogy amikor Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető meghalt, azt hitte, ő lesz a következő. Azonban szerinte ekkor föntről leszólhattak, hogy ez ne így legyen, mert azután egy kicsivel enyhébbek lettek a körülményei – szerinte a belorusz hatóságok nem akarták azt a problémát, hogy ő is börtönben haljon meg.

Cihanouszki szerint Vlagyimir Putyin orosz elnöknek köszönhető, hogy Lukasenka még mindig hatalmon van, mivel szerinte az orosz elnök támogatásával sikerülhetett Lukasenkának leverni a 2020-as elnökválasztás utáni nagy tüntetéshullámokat és megszilárdítani a hatalmát.

Ha nem lenne Putyin, már egy másik országban élnénk. Putyin elismerte Lukasenka győzelmét a választásokon, a feketét fehérnek nevezte. Nem volt hajlandó látni a csalást. Ők segítik egymást. Putyin miatt van még mindig ez az illegális kormány Belaruszban

– véli.

Arra a kérdésre, hogy azért engedhették szabadon, hogy ezzel próbáljanak megosztottságot generálni a belarusz ellenzékiek körében – akiket száműzetésből Cihanouszki felesége, Szvjatlana Cihanouszkaja próbál irányítani –, Cihanouszki hangsúlyozta, esze ágában nincs megkérdőjelezni felesége szerepét mint a belarusz ellenzék nemzetközileg elfogadott vezetője. Ehelyett az egységre szólított fel, és azt ígérte, tovább fog harcolni politikusként és bloggerként is.

Cihanouszki azt ugyan nem tudja, hogy kora miatt a jelenleg 70 éves Lukasenka lemondhat-e önként, mindenesetre arra számít, hogy egyszer a demokratikus erők győzni fognak Belaruszban.

Még több mint ezer embert tartanak fogva politikai okokból Belaruszban

Ugyan Cihanouszki nemzetközileg is ismert személy, azonban az ő története nem egyedi: Belaruszban a Viasznya nevű civil szervezet szerint jelenleg 1174 személyt tartanak fogva politikai okokból.

Köztük olyanokat, mint a 2020-as elnökválasztáson való elindulástól szintén eltiltott Viktar Babarika korábbi bankár vagy az ő korábbi kampányfőnöke, a Cihanouszki feleségének kampányát is segítő Marija Kalesznyikava, akiről legutóbb 21 hónap hallgatás után 2024 novemberében jelent meg új információ, amikor a belarusz hatóságok egy képet közöltek a 2020-ban az egykoron szőke rövid hajával és bőrdzsekijével ikonná váló nőről, ahogy édesapja meglátogatja egy börtönben.

Mint azt korábban bemutattuk, Belarusz már régóta nem számított demokráciának – elvégre 2012-ben Lukasenka még azzal is büszkélkedett, hogy ő Európa utolsó diktátora, amit 2023-ban már visszautasított –, ugyanakkor az elnyomás leginkább a 2020-as elnökválasztás után lépett szintet, amikor az elnökválasztást követően kirobbant spontán tüntetéseket és demonstrációkat a karhatalom erőszakosan verte le.

Ugyan már a 2020-as elnökválasztás előtt is több ízben is szankcionálták az országot, de a nyugati országok addig aktív diplomáciai kapcsolatot ápoltak Lukasenka rezsimjével, hiszen a Krím félsziget 2014-es orosz annektálása után fontos szereplővé vált a térségben – nem véletlen, hogy az ukránok és az orosz ajkú szeparatisták között a végül be nem tartott tűzszüneteket is először Minszkben kötötték.

AZONBAN MÍG A 2010-ES ÉVEKBEN LUKASENKA VOLT A KAPOCS OROSZORSZÁG ÉS A NYUGAT KÖZÖTT, AZÓTA LUKASENKA REZSIMJét MÁR CSAK OROSZORSZÁG CSATLÓSTÁRSAKÉNT JELLEMZIK,

a belorusz elnök hatalma pedig kiszolgáltatott Vlagyimir Putyin orosz kollégája számára.

(Borítókép: Szjarhej Cihanouszki 2025. június 22-én. Fotó: Anadolu / Getty Images)