A háború alapjaiban változtatja meg a nyári repülési terveinket

Ahogy a brit Telegraph is megírta, a közel-keleti konfliktus eszkalálódása láthatatlan, de potenciálisan halálos fenyegetést jelent a régió légterét átszelő repülőgépekre. Mivel az Irán és Izrael által használt elektronikus hadviselési technika a műholdjeleket is kiiktathatja, így a polgári repülésre is komoly veszélyt jelenthet.

A repülőgépek elveszíthetik a GPS-kapcsolatukat, így letérhetnek pályájukról, és könnyen összeütközhetnek, vagy le is lőhetik őket. Ezért a légi közlekedésben alapvetés, hogy a harcokban érintett országok légterét nem használják, ha a biztonság akár csekély mértékben is megkérdőjeleződik.

Módosult járatok

A légitársaságok gyakorlata, hogy a nem biztonságos légtereket elkerülik, hiszen a repülőgép és az utasok biztonsága minden esetben a legfontosabb. Ezt erősíti meg Varga G. Gábor repülésügyi szakértő is, az Egek ura blog alapítója, aki szerint a közelmúltban kibontakozott konfliktusok miatt masszívan módosultak a kontinensek közötti légi útvonalak, ezért változtatni kellett a menetrendeken. Bizonyos régiókban túlterhelődtek az elérhető, még biztonságosnak számító útvonalak. De hozzáteszi azt is:

az alternatív útvonalak szükségszerűek, viszont evidensen megnövelik a költségeket. A háborús konfliktusoknak egy másik kockázata is van: a terrorveszélyé is emelkedik.

A szakértő szerint a nyaralási útvonalakat nem érinti hangsúlyosan a jelenlegi közel-keleti konfliktus, mert európai embereknek a nyár folyamán nem ezek a legpopulárisabb desztinációi, a Közel-Kelet helyett inkább Máltára, Görögországba, Olaszországba utazunk. De ha mégis oda megy valaki, mondjuk üzleti ügyben, az Egyesült Arab Emirátusokba, akkor nagyon kell figyelnie arra, hogy milyen korlátozások lépnek életbe a légi közlekedésben

Nincs-e késlekedés, törlés, légtérzár. A közel-keleti, dubaji, dohai átszállásosokat érintheti a jelenlegi bizonytalan helyzet, tehát azoknak az utazása válhat bizonytalanabbá, akik Ázsiába tartanak.

Varga G. Gábor szerint a dubaji és dohai légitársaságok jól szervezettek, és jól menedzselik az akadályokat, ezek a legbiztonságosabb fuvarozóknak számítanak. A repülési szakértő azt is hangsúlyozza, aki arrafelé repül, mindig vigyen magával plusz anyagi tartalékot is, hiszen a jelenlegi geopolitikai helyzetben nem lehet tudni, mikor szorul hotelre, mert egy előre nem látható korlátozás miatt, mondjuk, nem indul el a járata.

A globális légiforgalomban jelentős zavart okoz, hogy Irán nagy légtere nem biztonságos. Az Európából Ázsiába repülő járatok nagy része elhalad valamelyik érintett ország felett.

Varga G. Gábor azt mondja, a légitársaságoknak elsősorban az utasok és a repülőgép biztonsága fontos, ezt követi a működés fenntarthatósága. Ezért tervezik át útvonalaikat.

De ebben már van gyakorlatuk, 3 éve is módosítani kellett a légi útvonalakat az orosz–ukrán háború miatt. Az áttervezés hatással van a menetrendre, megnő a menetidő, így a költségek is.

Ha túl drága lesz az útvonal, előfordulhat, hogy törlik is a járatot, akár csak ideiglenesen. Ez történt nemrégiben a Budapestről Dubajba és Abu-Dzabiba tartó fapados járatokkal is, amelyeket szeptemberig felfüggesztettek.

Zavarják a GPS-t

Benoit Figuet, aki a GPS-zavarás feltérképezésével foglalkozik, úgy nyilatkozott a Telegraphnak, hogy a modern technika megzavarja a rakéták célba juttatását, de a polgári repülőgépek GPS-rendszerét is összekuszálja. A navigációs rendszerek zavarainak száma 10 nappal ezelőtt erősen megnőtt.

A FlightRadar24 szerint az USA Irán elleni támadása megsokszorozta a navigációs problémák előfordulását, mert vagy egy olyan harcászati jel van, ami elnyomja a műholdak gyengébb jeleit, vagy GPS-hamisítás történik.

Ez utóbbi a rakéta vagy repülőgép hamis pozíciójának jelzését jelenti, amikor a rakéta elvéti a célpontját, a repülőgép viszont letér az útjáról.

A háborús konfliktus által érintett területek felett való átrepülés tehát egyértelmű fenyegetést jelent a gépekre, célpontokká válhatnak a civil repülők.

Irak felett mindennaposak a műholdjelek zavarásával kapcsolatos esetek, noha június 13-ig ez volt a legnépszerűbb útvonal Európa és az Öböl-térség között. A repülőgépek továbbra is repülnek Törökország, a Kaukázus és Közép-Ázsia felett, de a járatok a Fekete-tenger déli részén ki vannak téve az intenzív orosz zavaró tevékenységnek.

Az amerikai beavatkozás után több légitársaság megszüntette a Perzsa-öböl menti járatait, a British Airways pedig felfüggesztette a Dubajba és a katari Dohába tartókat, miután korábban már felfüggesztette bahreini és ammani (Jordánia) járatait. A British Airways hétfőn ismét törölte Katarba tartó gépeit. A Virgin Atlantic kizárólag téli időszakra szóló dubaji járatai csak októberben indulnak újra, míg a szaúd-arábiai Rijádba közlekedők a megszokott módon járnak. Az indiai járatokat elterelték a Perzsa-öböl térségéből és Irak fölül.

A Wizz Air leállította közel-keleti járatait, a térségben káosz alakult ki

A Wizz Air hétfőn jelentette be, hogy leállította minden közel-keleti járatát a térségben uralkodó helyzet további eszkalálódása és újabb légtérzárak miatt. A társaság azonnali hatállyal minden, a térségbe tartó járatát visszafordította, vagy kitérő repülőtérre irányította. A hétfői, Budapestről Dubajba tartó járat Rijádban szállt le.

Kedden arról számoltunk be, hogy több tucat magyar utas ragadt Dubajban, miután a Wizz Air gépe először csak késett, majd fel sem szállt. Érdemi információt nem kaptak, vagy ha igen, azok több esetben is ellentmondtak egymásnak, miközben a helyi magyar konzulátus lerázta őket. Volt olyan utas, aki beteg gyermeke miatt egymillió forintért volt kénytelen másik légitársaságnál jegyet váltani, sok ott ragadt utasnak azonban elfogyott a pénze. Az utasok tájékoztatást és ellátást követelnek a légitársaságtól. Lapunk egy utast és szakértőt is megkérdezett az ügyben.

(Borítókép: A flightradar24.com térképe számos sárga repülőgép-ikont mutat, amelyek az iráni és ukrajnai háborús övezeteket elkerülő légi forgalmat jelzik. Fotó: Igor Golovniov / SOPA Images / Getty Images)