Ordított a csend a háború előtt – élet Izraelben a rakéták árnyékában

Balázs évek óta Izraelben él, sok más izraelihez hasonlóan nem lepte meg az Irán ellen indított támadás, bár a konkrét dátumot senki sem tudta. „A háború kirobbanását megelőző este néztem a híreket, ordított a csend ezzel a témával (az Irán elleni izraeli támadás – a szerk.) kapcsolatban, ebből pedig sejthető volt, mi fog következni” – fogalmazott, hozzátéve; ők emiatt még aznap este elmentek megejteni egy biztonsági bevásárlást. „Tartalék víz, konzerv, elemek, a már meglévő készlethez, hogy ha bármi van, néhány napig biztos ne legyen gond.”

Hajnali 4-kor irány az óvóhely

A tartalékokra szükség is lett, mivel jelenleg leállt az élet Izraelben, nem működnek az óvodák, iskolák, zárva vannak a munkahelyek, csak a legszükségesebb üzletek tartanak nyitva. A Jeruzsálemben művészetet oktató Ethi például Zoomon tartja a kapcsolatot a diákjaival. „Október 7-e óta egyébként sem könnyű a helyzet. Nem kaptuk vissza a túszaink egy részét, és a folyamatos háború is nagy terhet ró ránk. Az Irán elleni támadás pedig tovább fokozta a nehézségeket” – fogalmazott.

Szinte minden éjjel megszólalnak a szirénák, fel kell kelni és lemenni az óvóhelyre, aztán amikor vége a riasztásnak, vissza. Mindezt hajnali négykor. Ezért most olyan vagyok, mint egy zombi

– sóhajtott fáradtan. Irán ugyanis úgy időzíti a támadásokat, hogy az embereknek nehezebb legyen biztonságos helyre menekülni. A nehézségek ellenére Ethi is úgy gondolja, meg kellett támadni a perzsa államot. „Nem lehetett hagyni, hogy atomfegyverhez jussanak, arról nem beszélve, hogy a terroristacsoportokat is Irán finanszírozza, remélem, ez segít, hogy végre vége legyen a terrornak” – tette hozzá.

A Jeruzsálemben élő tanárnő szerint a jelenlegi helyzetben a bizonytalanság a legrosszabb: az embereknek fogalmuk sincsen, mire számíthatnak, legfeljebb csak egyik napról a másikra tudnak tervezni. A sürgős intéznivalókat, például a bevásárlást, sietve végzi mindenki, aztán az emberek rohannak vissza az otthonukba. Balázs azonban úgy véli, a nehézségek ellenére az emberek optimisták, nincs semmiféle pánikhangulat. Szerinte az áldozatok száma borzasztó, de határozottan úgy gondolja, életveszélyt jelentett volna Izraelre nézve, ha ezt most nem lépi meg a zsidó állam.

Viccelődünk, ha felbúgnak a szirénák

Glitzenstein Meni, a budapesti Zsilip zsinagóga rabbijának, Glitzenstein Sámuelnek a fia jelenleg szintén kint van Izraelben. Egy, a föld felszíne alatt négy emelet mélyen elhelyezett kórházban önkénteskedik a testvérével együtt, amelyet kifejezetten háborús időkre építettek. Glitzenstein Meni ide jár, hogy minden nap narancslével, kávéval és mosollyal örvendeztesse meg a sérülteket. Ő úgy fogalmazott, Izrael 2023. október 7-e óta háborúban áll, ezzel azonban eddig együtt éltek az emberek. Eddig minden a megszokott módon zajlott, lehetett dolgozni és tanulni is, ez azonban az elmúlt egy hétben megváltozott. Sok más oktatási intézményhez hasonlóan az a jesiva is bezárt, ahol Meni tanul. Ezért néhány diáktársával összeálltak és megszervezték, hogy egy védett hely közelében tovább tanulhassanak.

Az utcák is üresebbek, néha ugyan felbukkan egy-egy autó, de akinek nincsen valami konkrét dolga, az azért nem nagyon sétálgat most

– fűzte hozzá. Szerinte az emberek is nagyon-nagyon óvatosak, mindenki betartja a hatóságok utasításait. „Az első napok sokkal ijesztőbbek voltak, és persze nem jó érzés, amikor felbúgnak a szirénák, de ilyenkor zsoltárokat mondunk, beszélgetünk, viccelődünk egymással, hogy oldjuk a feszültséget. És persze bízunk abban, hogy a háború eléri a célját.”

Ezt a nézetet osztja a legtöbb izraeli, a legtöbben fontosnak tartják az Irán elleni támadást. Balázs szerint az is nagyon lényeges, hogy Izrael ne álljon meg „félúton” és ne kössön kompromisszumot Iránnal. A perzsa állam ugyanis már pedzegeti, hogy békét kötne, de Balázs szerint ezt nem szabad elhinni.

„Polgári áldozatok persze vannak, ami szörnyű, ezt nem szabad zárójelbe tenni. Tőlünk 100-200 méterre is lehullott egy ballisztikus rakéta, aminek olyan erős hatósugara volt, hogy a közelben minden háznak betörtek az ablakai, az ajtók kiestek a helyükről és zárak törtek el” – tette hozzá. Az emberek folyamatosan figyelik azt az applikációt, ami több lépcsőben figyelmeztet egy esetleges ballisztikus rakéta- vagy dróntámadásra.

A biztonsági felügyelők már 15-20 perccel egy esetleges támadás előtt értesítik erről a lakosságot telefonon keresztül, ezért mindenki fel tud készülni, hogy időben elérjen egy védett területre – mesélte. Ha egy rakétát sikerül is felrobbantani a levegőben, még azután is 15 percet kell várni, míg el lehet hagyni a védett területet, ugyanis a lehulló darabkák is nagyon veszélyesek lehetnek. Izraelen belül azonban minden terület „egyformán érintett”, minden lakott terület veszélyes, ahova Irán esetleg lőhet egy rakétát – fogalmazott.

Tizenkét család húsz négyzetméteren

Bea a családjával az ország központi részén, egy Tel-Aviv környéki városban lakik. „Mi egy régebbi, 12 lakásos társasházban élünk, ahol az óvóhely egy szoba a pincében, WC és vízcsap is van benne. A háború elején bevezették a wifit is, hogy tudjunk kommunikálni a külvilággal lent is, hiszen a vastag falak miatt már egyáltalán nem volt jel. Nyár van, minden nap legalább 30 fok, éjjelente is legalább 20. Egy körülbelül 20 négyzetméteres szobában 12 családnak nincs sem elég hely, sem elég levegő. Ma légkondit is szereltek az óvóhelyre, a mi pincénk így már igazán luxushelyiségnek számít nagyon sok óvóhelyhez képest” – mesélte az édesanya, aki ennek ellenére nehezebben viseli a mostani helyzetet, mint a korábbi rakétázásokat.

Kisgyerekem van, sőt babát várunk szeptemberre, pénteken kifejezetten pánikoltam, nem tudtam tiszta fejjel gondolkodni, akárcsak október 7-én vagy az azt követő napokban. Haragudtam is magamra, hiszen általában kifejezetten jól reagálok vészhelyzetekben.

Bea ennek ellenére próbál annyi normalitást csempészni a mindennapokba, amennyit csak lehet. Mosni, leszaladni egy liter tejért, levinni a gyereket a játszótérre. „Egyszerűen muszáj, hogy az ember ragaszkodjon a mindennapi rutinnak legalább egy részéhez, hogy ne kizárólag a veszéllyel foglalkozzon” – mesélte.

Menedék várja az itt ragadt izraelieket

Jamnik Judit épp a lánya családját látogatta meg Izraelben, amikor megkezdődött az Irán elleni támadás. Az asszony néhány nappal ezelőtt tért haza Izraelből az egyik unokájával, a magyar kormány evakuációs műveletének köszönhetően. „Igazi, 24 órás tortúra volt kijutni az országból, de a követség emberei és a segítők is minden tőlük telhetőt megtettek, hogy kellemesebbé tegyék az utat” – mesélte.

A légi közlekedés egyelőre bizonytalan, a Közel-Kelet feletti légtér nagy része le van zárva. Több légitársaság, például a Wizz Air is törölte a Tel-Avivba tartó járatait. A háború ellenére a legtöbb izraeli vissza akar jutni a zsidó államba, hatalmasak a várólisták. Az itt rekedt izraeliek számára az EMIH Magyar Zsidó Szövetség menedéket biztosít Balatonőszödön, ahol kóser étteremmel, zsinagógával és mikvével felszerelve várják azokat, akik a jelenlegi körülmények miatt nem tudnak visszatérni a zsidó államba.

(Borítókép: Mentik az embereket, miután egy iráni ballisztikus rakéta egy kórházba csapódott. Fotó: Eyal Warshavsky / SOPA Images / LightRocket via Getty Images)