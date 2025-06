Donald Trump bejelentette, teljes fegyverszünet lép életbe Irán és Izrael között

Cikkünk frissül...

Feltételezve, hogy minden a tervek szerint alakul, ami biztosan így lesz, szeretnék gratulálni mindkét országnak, Izraelnek és Iránnak, hogy volt elég kitartásuk, bátorságuk és intelligenciájuk ahhoz, hogy véget vessenek annak, amit „a 12 napos háborúnak” nevezhetünk – idézte Donald Trump bejegyzését az Al Jeezera.

„GRATULÁLUNK MINDENKINEK! Izrael és Irán teljes mértékben megállapodott abban, hogy teljes és teljes tűzszünet lesz (körülbelül 6 óra múlva, amikor Izrael és Irán befejezi és lezárja folyamatban lévő, végső küldetéseit!), 12 órára, amely időpontban a háború véget ér! Hivatalosan Irán kezdi meg a tűzszünetet, majd a 12. órában Izrael is csatlakozik hozzá, és a 24. órában a világ ünnepli a 12 napos háború hivatalos végét. A tűzszünet ideje alatt a másik fél békés és tiszteletteljes marad. Feltételezve, hogy minden a tervek szerint alakul, ami így is lesz, szeretnék gratulálni mindkét országnak, Izraelnek és Iránnak, hogy volt elég kitartásuk, bátorságuk és intelligenciájuk ahhoz, hogy véget vessenek annak, amit „12 napos háborúnak” nevezhetünk. Ez egy háború, amely évekig is eltarthatott volna, és elpusztíthatta volna az egész Közel-Keletet, de nem így történt, és soha nem is fog! Isten áldja Izraelt, Isten áldja Iránt, Isten áldja a Közel-Keletet, Isten áldja az Amerikai Egyesült Államokat, és ISTEN ÁLDJA A VILÁGOT!” –írta az amerikai elnök.

Sem Izrael, sem Irán nem erősítette meg a megállapodást.

Trump nyilatkozata szerint Irán néhány órával azelőtt abbahagyja Izrael bombázását, hogy az izraeli hadsereg befejezi műveleteit. Trump bejelentése után több mint egy órával még nem volt hivatalos megerősítés a megállapodásról.

Omar Rahman közel-keleti elemző a portálnak elmondta, hogy Trump bejelentéséből sok részlet hiányzik, többek között az, hogy a tárgyalások követik-e az állítólagos tűzszünetet. Rahman azzal vádolta Trumpot, hogy korábban Izrael nevében „megtévesztette” a közvéleményt. Az amerikai elnök néhány órával azelőtt, hogy Izrael megkezdte első támadását Irán ellen, újra megerősítette az Egyesült Államok elkötelezettségét a diplomácia iránt.

A múlt héten Trump azt mondta, hogy két héten belül dönt arról, hogy csatlakozik-e Izraelhez a háborúban, majd két nappal később megtámadta Iránt.

Rahman szerint egy utolsó órában végrehajtott izraeli támadás – mellyel állítólag több iráni vezetőt megöltek, amelyben akár Irán legfőbb vezetője, ajatollah Ali Khamenei meggyilkolása is szerepelhet, tönkreteheti a megállapodást.

Szombaton Trump engedélyezte az amerikai támadásokat három iráni nukleáris létesítmény ellen.

Hétfőn Irán példátlan rakétatámadást indított az Al Udeid légitámaszpont ellen Katarban, válaszul az amerikai támadásokra. Trump „gyengének” minősítette a megtorlást, és jelezte, hogy az Egyesült Államok nem fog válaszolni.

Az iráni nukleáris program által elszenvedett károk mértéke továbbra sem tisztázott. Irán ragaszkodik ahhoz, hogy nem törekszik nukleáris fegyverekre, míg Izraelről széles körben úgy vélik, hogy nem nyilvános nukleáris arzenállal rendelkezik.

Irán külügyminisztere szerint befejeződhetnek a támadások

Irán külügyminisztere, Seyed Abbas Araghchi, nemrégiben az X-en közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy ha Izrael most leállítja „illegális agresszióját”, Iránnak „nincs szándéka folytatni a válaszlépéseket”. Araghchi szerint Izraelnek helyi idő szerint 04:00-ig le kell állnia:

„Ahogy Irán már többször is egyértelművé tette: Izrael indított háborút Irán ellen, nem fordítva. Jelenleg NINCS „megállapodás” semmilyen tűzszünetről vagy a katonai műveletek beszüntetéséről. Azonban, feltéve, hogy az izraeli rezsim legkésőbb teheráni idő szerint 4 óráig leállítja illegális agresszióját az iráni nép ellen, nem áll szándékunkban folytatni a válaszlépéseket. A katonai műveleteink beszüntetéséről szóló végső döntést később hozzuk meg.”

Az iráni állami televíziója, az IRINN bejelentette a tűzszünetet, mondván, hogy azt Izraelre „kényszerítették” az iráni „sikeres” támadás után az Egyesült Államok katari támaszpontja ellen.Az állami televízió közleményében azt állította, hogy Trump „könyörgött” a tűzszünetért Irán támadása után.

(Borítókép: Donald Trump 2025. június 12-én. Fotó: Chip Somodevilla / Getty Images)