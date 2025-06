Kőkemény fegyverkezés jön, a NATO két kézzel szórja majd a pénzt

A NATO-tagok a hágai csúcstalálkozó után egy hivatalos deklarációban kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2035-ig a GDP-jük 5 százalékát védelmi kiadásokra fordítják. Viszont, ahogy arra már előzetes sajtóhírek alapján számítani lehetett, a NATO hivatalos közleménye minden eddiginél rövidebbre – mindössze 5 bekezdésre – korlátozódott, és a védelmi költésen kívül kevés konkrét dologról egyeztek meg.

Az orosz–ukrán háborút a szöveg csak érintőlegesen, a védelmi büdzsék emelésének kontextusában említi. Ukrajnáról ennyit írt a kommüniké: „A szövetségesek megerősítik tartós szuverén kötelezettségvállalásaikat, hogy támogatást nyújtanak Ukrajnának, amelynek biztonsága hozzájárul a miénkhez, és ennek érdekében a szövetségesek védelmi kiadásainak kiszámításakor figyelembe veszik az Ukrajna védelméhez és védelmi iparához való közvetlen hozzájárulásokat.”

Mark Rutte, a NATO főtitkára percekkel a nyilatkozat közzététele után üdvözölte az 5 százalékos megegyezést, majd megnyugtatta azokat, akik aggódnak, hogy az Egyesült Államok nem védené meg Európát egy támadás esetén.

Trump elnök világosan megmondta, Amerika elkötelezett a NATO mellett. Ezt ma is megerősítette, nem is akárhogyan. Ugyanakkor világossá tette, hogy Amerika elvárja az európai szövetségesektől, hogy jobban elkötelezzék magukat, és látjuk, hogy ezt meg is teszik