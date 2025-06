Győzelmet hirdetett Orbán Viktor, de kemény menetre számít Brüsszelben

Sokkal jobbnak értékelte a szerdai hágai NATO-csúcsot az egy évvel ezelőttihez képest Orbán Viktor miniszterelnök a Patrióta csatornának adott interjújában, amelyben a kormányfő kijelentette: a csúcstalálkozón győztek, csatát nyertek azok az országok, amelyek nem Ukrajnával, hanem a NATO megerősítésével akartak foglalkozni. Úgy látja, hogy az egy évvel ezelőtti NATO-csúcs Washingtonban teljes tévútra lépett, mert az Ukrajnáról szólt, és nem arról, hogy a NATO magát hogyan tegye erősebbé.

Ez most megfordult. Azt is mondhatnám, hogy győztünk, igaz csak egy csatát nyertünk, nem a háborút

– jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve: felülkerekedtek azok az országok, amelyek nem akartak foglalkozni Ukrajnával, mondván, hogy Ukrajna nem tagja a NATO-nak, ezért nem kell meghívni az ukrán elnököt, és nem is kell erről a témáról beszélni. Kiemelte, hogy a záródokumentumba se került be erről szinte semmi. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy felülkerekedtek azok, akik azt mondták, hogy a NATO-csúcson arról kell beszélni, hogy lesz Európa erősebb.

Brüsszelben nehéz menetre számít

„Mi a győztes csapatban voltunk a mai napon” – mondta, megjegyezve, hogy bár a magyar virtus is sokat ér, de úgy könnyebb nyerni, ha az Egyesült Államok elnöke is a „mi táborunkban van”. Az amerikai elnök és Magyarország mellett ide sorolta a török elnököt, az albánokat és a horvátokokat is. Úgy látja, hogy a csúcson az európaiak továbbra is háborúpárti, ukránpárti álláspontot képviseltek, holott értékelése szerint Ukrajna nem erősíti, hanem éppen ellenkezőleg, kockáztatja Európa biztonságát.

Orbán Viktor arra figyelmeztetett, hogy csütörtökön a brüsszeli EU-csúcson „nehéz menet” lesz, mert „ott úgy kell csatáznunk, hogy nincs velünk az amerikai elnök”. Úgy értékelt, hogy az európaiak folytatni akarják a háborút, és a csütörtöki EU-csúcson majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelenlétében ezt meg is erősítik majd, ezért ott a békepártiaknak ügyesen kell majd manőverezniük.

Nagyobb térrel kigazdálkodható az emelés

A miniszterelnök arról, hogy a csúcstalálkozón a NATO-tagok megerősítették azt a megállapodást, hogy a következő tíz évben, 2035-re GDP-jük öt százalékát védelemre és biztonságra fordítják, azt mondta, hogy Magyarország ezt azzal a feltétellel tudja teljesíteni, hogy Európai Uniónak át kell alakítania a költségvetési szabályozási rendszerét. Orbán Viktor emlékeztetett, hogy ma van az unióban egy költségvetési szabályozás, amely megmondja például, hogy mit és hogyan lehet elszámolni és mekkora lehet a hiány, ezt pedig a pénzpiacokon komolyan veszik, ez alapján minősítik az országokat, állapítják meg a hitelképességet.

szerinte az uniónak nagyobb teret kell adnia a tagállamoknak, és úgy ki lehet gazdálkodni az 5 százalékos GDP-arányos honvédelmi fejlesztést.

A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország előnyben van, hiszen már 2016-2017-ben megindította a haderőfejlesztést a németekkel együttműködésben. Magyarország hadiipara jobb állapotban van, fölkészültebb, és nemcsak kiadást jelent a számunkra, hanem majd bevételt is jelenteni fog, tehát nem könnyen, de meg lehet csinálni ezt az 5 százalékot – értékelt a miniszterelnök.

Extra löketet kap a magyar ipar

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarországnak rengeteg dolgot kell még pótolnia. „Sokat dolgoztunk az elmúlt 15 évben, de még a következő 10 évre is bőven maradt munka” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Magyarországnak foglalkoznia kell a közlekedés fejlesztésével, az egészségüggyel, az oktatással és a hadsereggel is, ezért nem egyszerű dolog előteremteni egy magasabb katonai költségvetés fedezetét.

A miniszterelnök közölte, hogy Magyarország a kiadások emelését úgy használja majd fel hadiipari fejlesztésre, hogy a hangsúly nem a hadin, hanem az iparin lesz, azaz a magyar ipar egy extra lökést kap ebből a pénzből.

Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy Donald Trump amerikai elnökkel és Recep Tayyip Erdogan török elnökkel külön is áttekintettek „néhány nehezebb biztonsági kérdést” a holland király által adott keddi vacsorát megelőzően.

Régi barátként üdvözölte Donald Trumpot

A miniszterelnök elárulta, hogy Magyarország nevében üdvözölte az amerikai elnök visszatérését, és jelezte, folytatják az együttműködést, illetve megerősítette azt az álláspontját, hogy Európának az orosz-ukrán háború ügyében teljes mellszélességgel támogatnia kell az amerikai elnök békekezdeményezését.

Hangsúlyozta: rajta kívül alig van olyan európai vezető, aki ne rúgott volna bele a Donald Trumpba, amikor még ellenzékben volt, így ez „okoz némi nehézséget” az ilyen csúcstalálkozókon.

Ezzel szemben ők régi barátként tudták üdvözölni egymást az amerikai elnökkel, akit már 2015-16 óta támogattak. Így nem volt olyan rossz mondat, amit hirtelen el kellett volna feledtetni – mondta. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország egy hűséges ország, egy lojális nemzet, ahol a barát barát marad, amíg arra méltatlanná nem válik, ezzel szemben Nyugat-Európában üzleti jellegű a politikai kultúra.