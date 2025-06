Szijjártó Péter: A békéhez vezető út a tárgyalóasztalon kezdődik

Az Egyesült Államok ismét világossá tette: elkötelezett az ukrajnai béke iránt – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Hágában, a NATO–Ukrajna Tanács külügyminiszteri munkavacsoráját követően. A magyar diplomácia vezetője szerint a békéhez vezető fordulatot egyedül Donald Trump képes megteremteni, miután – szerinte – az elmúlt három év „háborúpárti és kudarcot vallott politikáját” követően most először látszik valódi irányváltás.

A miniszter beszámolója szerint ukrán kollégája újabb szankciókat, fegyverszállítmányokat és pénzügyi támogatásokat sürgetett, ám számos résztvevő továbbra is a konfliktus elhúzásához vezető megközelítést képviselte. Szijjártó Péter szerint ez a stratégia csak mélyítette a háborút, távolabb vitte a békét, miközben az európai gazdaság versenyképességét is aláásta.

Pozitívumként emelte ki viszont Marco Rubio amerikai külügyminiszter-felszólalását, amelyet „tényszerűnek és realista hangvételűnek” nevezett. Mint mondta, Rubio megerősítette az Egyesült Államok béke iránti elköteleződését, ami szerinte egyértelmű üzenet Washingtonból: a megoldás nem a frontvonalakon, hanem a tárgyalóasztalnál születhet meg.

Szijjártó úgy látja, Donald Trump törekvéseit sokan próbálták az elmúlt időszakban hitelteleníteni, mostanra azonban világossá vált: az amerikai elnök továbbra is elkötelezett a béke mellett, és a diplomáciai párbeszédet tartja az egyetlen járható útnak.

Az is világosan kimondatott, hogy ennek a háborúnak nincsen megoldása a harctéren. A háborúnak a megoldása a tárgyalóasztalnál van

– fogalmazott. A tárcavezető emlékeztetett: Magyarország immár több mint három éve él a háború közvetlen szomszédságában, és ugyanennyi ideje következetesen a tűzszünetet és a béketárgyalásokat sürgeti – akkor is, amikor ezért politikai támadások és bírálatok kereszttüzébe került.

„Most azonban fordult a kocka. A béke, a tűzszünet és a tárgyalások már nem tiltott szavak – ma már ezeket kimondani is lehet, félelem és megtorlás nélkül” – mondta, utalva arra, hogy Trump elnöksége új alapokra helyezte a diskurzust.

Szijjártó Péter köszönetet mondott az amerikai elnöknek, amiért – mint fogalmazott – ismét közelebb hozta a béke lehetőségét, és közvetlen tárgyalásokat indított Oroszországgal. A régió szempontjából ez kulcsfontosságú – tette hozzá –, hiszen „amikor Amerika és Oroszország egymással tárgyal, a világ biztonságosabb hellyé válik – benne Közép-Európa is.” Hangsúlyozta: az elmúlt évek tapasztalatai alapján kizárólag Donald Trump képes békét teremteni, hiszen szerinte ő az egyetlen, aki kézzelfogható változást hozott ebben a kérdésben.

Köszönetét fejezte ki Törökországnak is, amely szerinte korábban már sikeresen közvetített a háborús felek között, és most is helyszínt biztosít az orosz–ukrán párbeszédnek. A török külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy a világ számos pontján zajló fegyveres konfliktusok – köztük a közel-keleti – kereskedelmi útvonalak lezárásához, migrációs nyomáshoz, energiapiaci válságokhoz és a terrorizmus fokozódásához vezethetnek. „Ezeket csak békével lehet megelőzni – a békéhez pedig kizárólag diplomácián és párbeszéden keresztül vezet az út” – fogalmazott Szijjártó Péter.

