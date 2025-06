Primitív, agresszív, alaptalan gyűlöletkeltésnek nevezte Ukrajna a magyar kormány kampányát

Az ukrán külügyminisztérium közölte, hogy bár tisztelik azokat a magyarokat, akik részt vettek a Voks 2025 nevű „véleménynyilvánító szavazáson”, azonban „nehéz kétségbe vonni a magyar kormány ezen kezdeményezése mögött meghúzódó manipulatív szándékot, amelynek semmi köze a demokrácia, a nyitottság és az átláthatóság elveihez”.

A tárca szerint a magyar kormány minden tőle telhetőt megtett az általa kívánt eredmény elérése érdekében, és a konzultációt „agresszív, alaptalan gyűlöletkeltés” kísérte mindennel szemben, ami Ukrajnával kapcsolatos.

„A magyar tisztviselők nem létező, állítólag Ukrajnából érkező fenyegetéseket találtak ki, hogy indokolatlanul megfélemlítsék a magyar állampolgárokat” – hangsúlyozták a közleményben, amiről a hvg.hu számolt be.

Az ukrán külügyminisztérium szerint az „ukránellenes hisztériakeltés” valódi célja, hogy elterelje a magyar társadalom figyelmét az Orbán-kormány társadalmi és gazdasági politikájának kudarcairól.

Meggyőződésünk, hogy a magyar állampolgárok túlnyomó többsége képes felismerni ezt a primitív manipulációt

– jegyezték meg, hozzátéve, hogy a magyar népre továbbra is barátként tekintenek.

A tárca kitért Ukrajna uniós csatlakozásának kérdésére is, „szilárd meggyőződésüket” fejezve ki, hogy az Magyarország számára is stratégiai érdek, hiszen nagyobb stabilitást hozna az egész régiónak, és az Ukrajnában élő magyar kisebbség védelmét és jólétét is biztosítaná.

Ha a magyar kormánynak valóban aggályai vannak Ukrajna európai integrációjával kapcsolatban, akkor inkább támogassa a csatlakozási tárgyalások megkezdését. A tárgyalási folyamatot éppen arra tervezték, hogy azonosítsa és kezelje az EU-tagállamok aggályait

– fogalmaztak az ukránok.

Tseber Roland az EU-hoz fordult

Ezzel párhuzamosan Tseber Roland, a kárpátaljai megyei tanács képviselője az európai intézményekhez és jogvédő szervezetekhez címezett levelében politikai célú támadásra hivatkozva kért segítséget. A magyar kormány szerint ukrán hírszerzőknek dolgozó férfit 2024-ben hivatalosan kitiltották Magyarországról és a teljes schengeni övezetből.

A magyar hatóságok szerint ezt az intézkedést azért hozták, mert állítólag találkozókat szerveztem politikai és katonai szereplőkkel, hogy befolyásoljam Magyarország álláspontját az Oroszország és Ukrajna közötti háborúval kapcsolatban. Ez az intézkedés röviddel azután történt, hogy találkoztam Magyar Péterrel, aki humanitárius segélyt vitt Ukrajnába

– fogalmazott levelében, amiről szintén a hvg.hu számolt be.

Tseber Roland szerint az ő kitiltása, valamint az általa propagandamédiának nevezett sajtótermékekben folytatott lejárató kampány része a magyar kormány Ukrajna elleni „szélesebb körű, összehangolt kommunikációs támadásának”.

Szilárdan hiszem, hogy e szankciók mögött a magyar kormány azon kísérlete rejlik, hogy elnyomja a határokon átnyúló demokratikus erők közötti párbeszédet és együttműködést. Politikai szerepvállalásomat hamisan kémkedésnek álcázták, egyszerűen azért, mert a diplomácia jegyében kapcsolatot tartottam fenn a jelenlegi magyar vezetéssel szemben kritikus személyekkel

– tette hozzá.

A kárpátaljai politikus független vizsgálatot, jogi támogatást és képviseletet kér, valamint azt, hogy kapjon nyilvánosságot az ügye a nemzetközi emberi jogi szervezetek által „a hasonló, politikailag motivált megtorlások megelőzése érdekében”.