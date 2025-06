Egy konyhapult alatt bujkált Ecuador legkeresettebb bűnözője, mikor elfogták

Ecuador rendőrsége elfogta az ország legkeresettebb bűnözőjét, Jose Adolfo Macíast, akit az országban csak Fito néven ismert. A férfi tavaly szökött meg egy maximális biztonságú börtönből, és csaknem egy évig volt szökésben.

A Los Choneros drogkartell vezetőjét szülővárosában, Mantában kapták el egy 10 órás akció keretében. A rendőrök egy lakásban találták meg, ahol egy konyhapult alá vájt kis odúban bujkált. A hadsereg által közölt felvételen látható, ahogy egy katona fegyvert tart a fejéhez.

Gracias al trabajo de Inteligencia Militar, el #BloqueDeSeguridad, a través del @EjercitoECU, se logra capturar en #Manabí a José Adolfo Macías, alias "Fito", líder de #LosChoneros

La operación se desarrolló con precisión y sin bajas pic.twitter.com/PcBslpI5NU — Radio SUCRE 700 AM (@radio_sucre700) June 25, 2025

Fito 2011-ben kapott 34 év börtönt gyilkosság és szervezett bűnözés miatt. Tavaly azonban ismeretlen módon megszökött. A hatóságok csak akkor vették észre, hogy nincs a cellájában, amikor másik börtönbe akarták szállítani. A szökése után Ecuador 60 napos szükségállapotot hirdetett. Ebben az időben maszkos fegyveresek támadtak meg egy televíziós stúdiót élő adás közben, és bombákkal fenyegetőztek.

Fito jól érezte magát a börtönben, kakasviadalokat is szervezett

Fito kokaint csempészett világszerte, és mexikói kartellek segítségével fegyvereket vitt be Amerikából Ecuadorba. Az Interpol elfogatóparancsot adott ki ellene, és most New Yorkban kell bíróság elé állnia.

A férfi tette ellenére népszerű volt Ecuador lakosai között. A börtönben bulikat rendezett, ivott és kakasviadalokat szervezett. 2023-ban még videót is készített a börtönből, amelyben az ecuadori néphez beszélt. Az amerikai hatóságok a Los Chonerost a világ egyik legveszélyesebb bandájának tartják. Ecuador terrorszervezetnek minősítette őket. Daniel Noboa ecuadori elnök szerint Fito kiadatását már kérték Amerikától, és ígéretet tett, hogy más bandavezetőket is elfognak.

A bűnöző fejére egymillió dollár vérdíjat tűztek ki – ez körülbelül 370 millió forint.