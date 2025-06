Magyarország vétója ellen tüntettek ukránok Brüsszelben

Június 26-án, csütörtökön kezdődött az EU-csúcs Brüsszelben, ahol a tagállamok állam- és kormányfői többek között Ukrajna EU-csatlakozásáról és a Kijevnek nyújtott további támogatásokról is tárgyalnak.

Azonban a csúcs eseményeit nemcsak újságírók követik, hiszen

A LEHETSÉGES MAGYAR VÉTÓ MIATT A CSÚCS NAPJÁN körülbelül KÉT TUCATnyi UKRÁN TÜNTETETT A CSÚCS HELYSZÍNÉTŐL PÁR SZÁZ MÉTERRE.

A transzparensekkel és ukrán zászlókkal érkezett tüntetők a magyar vétó visszavonása mellett azt követelték, hogy az Európai Unió továbbra is támogassa Kijevet az Oroszország elleni honvédő háborújában, valamint volt olyan demonstráló, aki Stop Russian gas – Stop the genocide, azaz Állítsák meg az orosz gázt – állítsák meg a népirtást táblával jelent meg. A rövid tüntetésről az Euronews videót is készített.

A tüntetés alapját az adja, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök már a legutóbbi két csúcson se támogatta a csúcsot lezáró konklúzióban az Ukrajnáról szóló szöveget, ezért azt az EU teljes egésze helyett a 26 többi tagállam írta alá, miközben a magyar kormány azt ígérte, nem támogatja és blokkolni fogja Ukrajna EU-hoz való csatlakozást.

Orbán Viktor a mostani csúcs kezdete előtt tett sajtónyilatkozatában is kijelentette, a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás miatt erős mandátummal érkezett Brüsszelbe, hogy Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozását ellenezze.

Emiatt egyébként valószínűleg a magyar miniszterelnök ismét nem fogja aláírni a csúcsot lezáró konklúzió Ukrajnát érintő részeit, hiszen már a legutóbbi két csúcs során is így tett, valamint újságírói kérdésre a csúcs előtt azt is elárulta, ellenzi egy olyan ország felvételét, ami jelenleg háborúban áll.

Ugyanakkor nemcsak Ukrajna ügyében élhet vétójogával Orbán Viktor a mostani csúcson. Magyarország Szlovákiával közösen még a hétfői Külügyi Tanács-ülésen vétózta meg az Oroszország elleni 18. szankciócsomagot, mert a két kormány nem ért egyet az Európai Bizottság REPower EU-ra keresztelt javaslatával, aminek a célja, hogy a tagállamok megszüntessék az orosz fosszilis energiahordozóktól való függőségüket – emiatt a 18. szankciócsomag témáját ismét a legmagasabb politikai szinten tárgyalják a tagállamok.

A magyar és a szlovák kormány szerint ezzel a két ország energiabiztonsága kerülne veszélybe, emiatt a magyar miniszterelnök a teljes javaslat visszavonását követelte – az Ursula von der Leyen vezette intézmény egyébként még a tagállamok állam- és kormányfői 2022. márciusi informális csúcsán egyhangúan megszavazott kérésére készítette el az orosz energiafüggőség megszüntetését célzó javaslatot.

Orbán Viktor a csúcs előtt arról is beszélt, hogy a vétó feloldásáért cserébe jó ajánlatokat kapott, azt azonban nem részletezte, pontosan mit ajánlott neki az Európai Bizottság, vagy a többi tagállam.

(Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök érkezik az Európai Unió vezetőinek csúcstalálkozójára a belgiumi Brüsszelbe 2025. június 26-án. Fotó: Yves Herman / Reuters)