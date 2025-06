Aggasztó kijelentést tett az atomügynökség vezetője az iráni nukleáris készletekről

Eric Adams jelenlegi New York-i polgármester szerint a város zsidó közösségének aggódnia kell amiatt, hogy Zohran Mamdani, az Izrael-kritikus demokrata szocialista képviselő nyerte meg a demokrata párti előválasztást kedden – írja a The Times of Israel.

Adams egy orosz nyelvű rádióban kifejtette: Mamdani „nem volt hajlandó alapvető dolgokat elismerni, például Izrael létjogosultságát, és egyáltalán nem akart beszélni arról a viselkedésről, ami az utcáinkon történt”. A polgármester hozzátette: „Néhány tüntetésen igazán tiszteletlen dolgok történtek. Egyes esetekben szerintem egyenesen antiszemita beszéd hangzott el.”

A 33 éves Mamdani Queens államképviselő, aki a szélsőbaloldali Demokrata Szocialisták tagja, váratlanul legyőzte Andrew Cuomo volt kormányzót. Bernie Sanders szenátor és Alexandria Ocasio-Cortez képviselőnő támogatásával olyan ígéretekkel kampányolt, mint az ingyenes tömegközlekedés, az ingyenes egészségügy és a megfizethető lakások építése.

Adams, aki erős Izrael-barát és szoros kapcsolatokat ápol a zsidó szervezetekkel, most független jelöltként fog indulni novemberben a korrupciós botrányai miatt. Szerdán a Fox Newsnak úgy fogalmazott Mamdaniról: „Egy sarlatán, aki bármit megmond és megtesz azért, hogy megválasszák.”

Ha Mamdani novemberben is nyer, akkor ő lesz New York első muszlim és indiai származású polgármestere.