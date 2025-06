Beszakadt a tető a mallorcai repülőtéren, kitört a pánik az utasok között

Pánik tört ki Mallorca repülőterén, miután beszakadt a tető a reptér érkezési csarnokában. Sérülés nem történt. A dolgozók már korábban is panaszkodtak arra, hogy a felújítás miatti biztonsági intézkedések nem megfelelőek. A leomlott üvegtetőről videó készült. Az ügyben vizsgálat indult.

Kedd délután beszakadt a tető a Palma de Mallorca-i reptér érkezési csarnokában. Az incidensben senki sem sérült meg, de pánikot okozott az utasok és a dolgozók körében is – számolt be róla a The Independent.

Egy munkatárs szerint egy lehulló törmelékdarab okozta a beomlást. Az eset miatt vizsgálat indult.

A sajtóban megjelent információk szerint a dolgozók korábban sem voltak megelégedve az épületben zajló felújítási munkálatok miatt bevezetett biztonsági intézkedésekkel. Januárban az egyik terminált a por lepte el. A rekonstrukció 2022-ben kezdődött, várhatóan jövőre ér véget.

Tavaly júniusban arról számoltunk be, hogy a heves esőzések bénították meg a Spanyolországhoz tartozó, turisták körében közkedvelt Mallorca szigetének Son Sant Joan nemzetközi repülőterét. A közösségi oldalakon futótűzként terjedtek el a beázott repülőtérről készült felvételek.