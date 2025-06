Hiába Trump bombázása, meglepetést tartogathat Irán új titkos nukleáris erődítménye

Irán a fordói és natanzi urándúsítók elleni amerikai bombázások után egy új, védett hegyi létesítményben – a Csákányhegy (Pickaxe) mélyén – folytathatja nukleáris tevékenységét – írta szerdán hírszerzési információk alapján a The Telegraph. A helyszín Iszfahán központjában, a Kuh-e Kolang Gaz La hegységben található, 150 kilométerre délre Fordótól és alig néhány percre a natanzi nukleáris központtól.

A csúcs 1608 méterrel a tengerszint felett található, a föld alatti kamrák akár 100 méter mélyre is nyúlhatnak, meghaladva a bunkerromboló bombák hatótávját. Az IAEA szerint „nem zárható ki”, hogy a mély alagutakban be nem jelentett nukleáris anyagokat rejtegetnek. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) főigazgatója, Rafael Grossi hiába kérte Teherántól, hogy engedje be a felügyelőket a létesítménybe. Grossi érdeklődésére, hogy mire szolgál a terület, Irán röviden és tömören válaszolt:

Nem a te dolgod.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség hétfőn felszólította a felügyelőket, hogy tegyék lehetővé az iráni nukleáris létesítmények látogatását, hogy „elszámolják” az ország nagy mennyiségű dúsított uránkészleteit. Szerdán tovább nőtt a félelem, amikor az iráni parlament elfogadta az IAEA-együttműködés felfüggesztéséről szóló javaslatot.

Az IAEA közlése szerint május 17-ig Irán 408 kilogramm 60 százalékos dúsítású uránt halmozott fel, ami 133,8 kilogrammos növekedés a februári jelentésekhez képest.

A jelentések szerint az amerikai támadás előtt 16 teherautó sorakozott Fordó előtt. Sima Shine, az izraeli katonai hírszerzés egykori vezetője szerint „Teherán több száz, ha nem több ezer centrifugát és nagy mennyiségű dúsított uránt szállított ide az amerikai támadás előtt”. Fordó két bejárattal bír, addig a Pickaxe-hegyen négy bejáratot tártak fel, a helyszínt az elmúlt négy évben titokban megerősítették és kibővítették, és szakértők szerint több ezer fejlett urándúsító centrifugát rejthet.

Kétséges lehet az amerikai akció hatása

A helyzetet nehezíti, hogy egy előzetes titkos amerikai jelentés szerint Donald Trump iráni lépése csak hónapokkal késleltette Irán atomprogramját. Tisztviselők szerint a légitámadás miatt két létesítményt lezártak, de nem sikerült lerombolni a föld alatti épületeket. A jelentés megállapításai szerint Trump állítása, miszerint Irán nukleáris létesítményei megsemmisültek, túlzó volt az elsődleges kárfelmérés alapján.

Még ha feltételezzük is a létesítmények teljes megsemmisülését, a játék még nem ért véget, mert az urándúsított anyagok, a tudás és a politikai akarat sértetlen maradt

– fogalmazott Ali Samháni, Ali Hamenei ajatollah iráni legfőbb vezető tanácsadója.

Hírszerzési információk alapján Irán több helyszínre osztja nukleáris kapacitásait, hogy támadás esetén biztosítsa a program folytatását. Az elmúlt években az ország 6000 fejlett centrifugát telepített különböző létesítményekben, amelyek közül sok továbbra sem hozzáférhető a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ellenőreinek.

