Szijjártó Péter: Néhány magyar EP-képviselő ukrán zászlós trikóban szaladgál Brüsszelben

A külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön újabb posztban hangsúlyozta, hogy az Európai Unió tagállamai együttesen döntenek Ukrajna csatlakozásáról, valamint továbbra is azzal vádolta a kijevi vezetést, hogy elveszik a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. Szijjártó Péter szerdán még Hágában vett részt a NATO-csúcstalálkozón, ahol Donald Trump szerepét emelte ki, valamint üdvözölte a katonai kiadások emeléséről szóló döntést.

Szijjártó Péter csütörtökön Törökországban tárgyalt, ahol az olcsó orosz energia Magyarországra szállításáról egyeztetett, esti posztjában viszont már Ukrajna európai uniós csatlakozásáról írt. Megjegyezte, hogy az ukrán külügyminisztérium szerdán közölte, hogy a magyar embereknek nincs joga dönteni arról, hogy támogatják-e az ukránok felvételét az Európai Unióba.

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az Európai Unió polgárai dönthetnek Ukrajna EU-csatlakozásáról, köztük a magyarok is.

Itt az idő megérteni: a magyarok akarata ellenére ez nem fog menni! Márpedig mi nem akarunk egy integrációba tartozni egy olyan országgal, amely háborús veszélyt hoz ránk, amely kockáztatja az energiabiztonságunkat

− írta Szijjártó Péter. Hozzátette, hogy Kijev elveszi a kisebbségi jogokat a kárpátaljai magyar közösségtől. Szerinte félrevezető, hogy néhány magyar EP-képviselő ukrán zászlós trikóban szaladgál Brüsszelben.

Donald Trump jelenléte mindent megváltoztatott Hágában

Szerdán a magyar külgazdasági és külügyminiszter még Hágában vett részt a NATO-csúcstalálkozón, ahol kiemelte, hogy Donald Trump jelenléte mindent megváltoztatott, és Ukrajna támogatása helyett az észak-atlanti szövetség védelmi képességeinek erősítése volt fókuszban.

A zárónyilatkozat megerősítette a washingtoni szerződés kollektív védelemről szóló ötödik cikkelyét. Magyarország katonai költségvetésének 45 százalékát erre a célra fordítja a kormány. Kiemelte, hogy a NATO nem élezte tovább a feszültséget Oroszországgal.

Fontosnak nevezte azt is, hogy az észak-atlanti szövetség az erősödő terrorveszélyt komoly kihívásként azonosította, aminek különös jelentősége van most, hogy a Közel-Keleten pattanásig feszült a helyzet, ez ugyanis Európában is növeli a merényletek kockázatát.