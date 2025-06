Meghalt a bankrabló, aki a Stockholm-szindróma nevét ihlette

78 éves korában meghalt az egyik bűnöző, aki részt vett abban a rablásban, amely a világnak a Stockholm-szindróma kifejezést adta. Clark Olofsson hosszan tartó betegség után hunyt el – írja a BBC.

1973. augusztus 23-án Jan-Erik Olsson egy géppisztollyal bement a stockholmi Kreditbank fiókjába, ahol hat túszt ejtett. A rendőrség gyorsan körülvette az épületet, Olsson pedig azt követelte, hogy engedjék szabadon a börtönben megismert barátját, Clark Olofssont, akit be is engedtek hozzá a bankba. A rabló később azt állította, a rendőrség arra kérte, hogy belső emberként működjön közre a túszok biztonsága érdekében, cserébe enyhébb büntetést ígértek neki – ezt azonban nem tartották be.

A hatnapos túszdráma egy ponton váratlan fordulatot vett. A túszok szimpatizálni kezdtek a rablókkal, védték tetteiket, miközben egyre ellenségesebbé váltak a kinti rendőrökkel szemben.

Olofsson arra is rábeszélte az egyik túszt, Kristin Enmarkot, hogy telefonon beszéljen a svéd miniszterelnökkel, akinek a nő könyörgött, hogy engedjék el a bankból az emberrablókkal együtt egy autóban.

A rendőrség végül a tetőn át behatolt, és könnygázzal hatástalanította a rablókat, a túszok azonban később sem voltak hajlandók tanúskodni ellenük.

Ez az eset lett a névadója a Stockholm-szindrómának, amelyet sokat továbbra is vitatnak, hogy valódi pszichiátriai állapot-e, vagy inkább egy túlélési mechanizmus traumás helyzetekben. A kifejezést egy svéd kriminológus és pszichiáter, Nils Bejerot alkotta meg, hogy megmagyarázza az irracionálisnak tűnő ragaszkodást, amit a túszok éreznek néha a fogvatartóik iránt.

Olofsson visszaeső bűnöző volt, élete nagy részét börtönben töltötte. Utoljára 2018-ban szabadult, miután Belgiumban kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt letöltötte büntetését.

2022-ben készült róla a Netflixre egy minisorozat Clark címmel, amelyben Bill Skarsgard alakította a bankrablót.